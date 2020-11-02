как не стать лягухой и как апнуть 3 лвл?

Oomnn помогите как апнуть 3 ЛВЛ?

Fap1xs ПРОСТО ИГРАЙ





375hkwa играй выполняй задание и все

tiktoker_null это сложно

FuryBro просто играй и выполняй задание

это же изи

вот я за 2 дня с 1 лвл до 3 на изах апнулся

Toma17 Пиши коменты и выполняй задания.

dimon61 А у меня бан на основе ! До 2052 года ! Блокада ! ахах

GanuyTheAdept Коменты пиши

jebrone1505 Пиши комменты на форуме и под статьями

fsf3344 Аопшрлмлили

Numitu_YT Меня тоже это бесило, поэтому я так же скажу, то что надо выполнять игровые задания (так в статье было написано, (мог бы и ссылку оставить, но я не помню))

Numitu_YT Не знаю как вы, но с самого начала я начал качаться и почти стал 3 ЛВЛ, и у меня много КД.

romano_ помогите я не хочу стать легушенком

malinkaa__ зайди в раздел просто заходи на любую и комментируй, где когда прокомментируешь где то так статьей 20, то апнеттся уровень, а так смотри рекламу и играй в мини игры, чтоб была активность

ANTONkssn Я сам не знаю як дОБИТЬ Цей 3 левол