как не стать лягухой и как апнуть 3 лвл?

помогите как апнуть 3 ЛВЛ?
играй выполняй задание и все
просто играй и выполняй задание
это же изи
вот я за 2 дня с 1 лвл до 3 на изах апнулся
Пиши коменты и выполняй задания.
А у меня бан на основе ! До 2052 года ! Блокада ! ахах
Пиши комменты на форуме и под статьями
Меня тоже это бесило, поэтому я так же скажу, то что надо выполнять игровые задания (так в статье было написано, (мог бы и ссылку оставить, но я не помню))
Не знаю как вы, но с самого начала я начал качаться и почти стал 3 ЛВЛ, и у меня много КД.
помогите я не хочу стать легушенком
зайди в раздел просто заходи на любую и комментируй, где когда прокомментируешь где то так статьей 20, то апнеттся уровень, а так смотри рекламу и играй в мини игры, чтоб была активность
Я сам не знаю як дОБИТЬ Цей 3 левол
А что бывает когда становишься лягухой