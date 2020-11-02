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как не стать лягухой и как апнуть 3 лвл?

Oomnn avatar

Oomnn

November 2, 2020 at 04:23 PM

помогите как апнуть 3 ЛВЛ?
Fap1xs avatar

Fap1xs

November 2, 2020 at 04:49 PM

ПРОСТО ИГРАЙ

375hkwa avatar

375hkwa

November 2, 2020 at 07:29 PM

играй выполняй задание и все
tiktoker_null avatar

tiktoker_null

November 2, 2020 at 07:55 PM

это сложно
FuryBro avatar

FuryBro

November 3, 2020 at 12:04 AM

просто играй и выполняй задание
это же изи
вот я за 2 дня с 1 лвл до 3 на изах апнулся
Toma17 avatar

Toma17

November 3, 2020 at 01:31 AM

Пиши коменты и выполняй задания.
dimon61 avatar

dimon61

November 3, 2020 at 11:35 AM

А у меня бан на основе ! До 2052 года ! Блокада ! ахах
GanuyTheAdept avatar

GanuyTheAdept

November 3, 2020 at 11:48 AM

Коменты пиши
jebrone1505 avatar

jebrone1505

November 3, 2020 at 09:06 PM

Пиши комменты на форуме и под статьями
fsf3344 avatar

fsf3344

November 3, 2020 at 09:08 PM

Аопшрлмлили
Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 4, 2020 at 11:13 AM

Меня тоже это бесило, поэтому я так же скажу, то что надо выполнять игровые задания (так в статье было написано, (мог бы и ссылку оставить, но я не помню))
Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 7, 2020 at 11:20 AM

Не знаю как вы, но с самого начала я начал качаться и почти стал 3 ЛВЛ, и у меня много КД.
romano_ avatar

romano_

November 7, 2020 at 01:34 PM

помогите я не хочу стать легушенком
malinkaa__ avatar

malinkaa__

November 7, 2020 at 04:03 PM

зайди в раздел просто заходи на любую и комментируй, где когда прокомментируешь где то так статьей 20, то апнеттся уровень, а так смотри рекламу и играй в мини игры, чтоб была активность
ANTONkssn avatar

ANTONkssn

November 9, 2020 at 06:39 AM

Я сам не знаю як дОБИТЬ Цей 3 левол
lazzy2 avatar

lazzy2

November 9, 2020 at 08:29 PM

А что бывает когда становишься лягухой
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как не стать лягухой и как апнуть 3 лвл? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag