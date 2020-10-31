камни

teki_khan как быстро получить?

LUNIkaYT Заходишь каждый день и смотришь апп зону, выполняешь задания

LUNIkaYT Заходишь каждый день и смотришь апп зону, выполняешь задания

Maxdnepr камни душ

375hkwa крч выполняешь задание играешь в игры и все

tiktoker_null я задания делал и не получилось :(

blo_0dy_n0body прилижение или тв зона на пк до 200 за день можно поднять



Toma17 Качаешь приложение на телефон и там играешь в игры. очень неплохо. Я лично делаю так- играю или смотрю фидео на компе и играю на телефоне.



