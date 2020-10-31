Заходишь каждый день и смотришь апп зону, выполняешь задания
Заходишь каждый день и смотришь апп зону, выполняешь задания
крч выполняешь задание играешь в игры и все
я задания делал и не получилось :(
прилижение или тв зона на пк до 200 за день можно поднять
Качаешь приложение на телефон и там играешь в игры. очень неплохо. Я лично делаю так- играю или смотрю фидео на компе и играю на телефоне.
"Качаешь приложение на телефон и там играешь в игры. очень неплохо. Я лично делаю так- играю или смотрю фидео на компе и играю на телефоне."- Подерживаю!