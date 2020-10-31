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Зачем нужны кейсы?

asa_aigh avatar

asa_aigh

October 31, 2020 at 01:04 PM

Может ли попасться что то редкое
1FAN_TOM1_1 avatar

1FAN_TOM1_1

October 31, 2020 at 05:27 PM

для заработка
sir_cat avatar

sir_cat

October 31, 2020 at 07:49 PM

моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))
AdrianPupkin avatar

AdrianPupkin

October 31, 2020 at 10:01 PM

Скорее всего так же как и везде, шанс выиграть что-то ценное очень мал. Но он есть, от этого и отталкивайся если готов тратить кристаллы или деньги.
Maxdnepr avatar

Maxdnepr

November 1, 2020 at 06:51 PM

для игр
anvil_TV avatar

anvil_TV

November 1, 2020 at 07:03 PM

топ игруля кому нравится пост ЛАЙК топпп
GanuyTheAdept avatar

GanuyTheAdept

November 3, 2020 at 11:50 AM

Чтобы из них что-то выбивать.
375hkwa avatar

375hkwa

November 4, 2020 at 01:34 PM

чтобы выбивать камни души игры и тд
ihbe8i9 avatar

ihbe8i9

November 4, 2020 at 02:17 PM

Привет
GanuyTheAdept avatar

GanuyTheAdept

November 5, 2020 at 08:32 PM

Чтобы выбивать
SNICKERS_HD avatar

SNICKERS_HD

November 7, 2020 at 08:05 PM

чтобы выбивать камни души игры и тд

4 NOVEMBER 2020 08:34 3761


ANTONkssn avatar

ANTONkssn

November 9, 2020 at 06:39 AM

Без понятя
lazzy2 avatar

lazzy2

November 9, 2020 at 08:29 PM

Открывать
poseno1 avatar

poseno1

November 9, 2020 at 09:13 PM

действительно зачем ?
Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 10, 2020 at 10:01 AM

моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))
UnitiX avatar

UnitiX

November 10, 2020 at 03:44 PM

Открывать и получать призы!

xstramec avatar

xstramec

November 11, 2020 at 01:13 AM

Кейсы - это, рандомный сюрприз. Например, кд или ключ Steam.
quq1UWU avatar

quq1UWU

November 11, 2020 at 02:47 AM

аапррорпнг
quq1UWU avatar

quq1UWU

November 11, 2020 at 02:48 AM

аоаоа
SNICKERS_HD avatar

SNICKERS_HD

November 12, 2020 at 04:48 PM

талкивайся если готов тратить кристаллы или день
bombila2 avatar

bombila2

November 12, 2020 at 08:06 PM

пррпапраап
Rthz554 avatar

Rthz554

November 12, 2020 at 08:22 PM

привет
1233b avatar

1233b

November 14, 2020 at 01:43 AM

KEYSY CHISTO DLYA FANA
Tbughb avatar

Tbughb

November 14, 2020 at 07:31 PM

Чтобы их открывать
14042009 avatar

14042009

November 30, 2020 at 03:36 PM

Я считаю, что кейсы нужны для получения призов и бонусов. Это как бы подарок.:blush::blush::blush:
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