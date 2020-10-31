Зачем нужны кейсы?

Может ли попасться что то редкое
моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))
Скорее всего так же как и везде, шанс выиграть что-то ценное очень мал. Но он есть, от этого и отталкивайся если готов тратить кристаллы или деньги.
топ игруля кому нравится пост ЛАЙК топпп
Чтобы из них что-то выбивать.
чтобы выбивать камни души игры и тд
чтобы выбивать камни души игры и тд
4 NOVEMBER 2020 08:34 3761
моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))
Открывать и получать призы!
Кейсы - это, рандомный сюрприз. Например, кд или ключ Steam.
талкивайся если готов тратить кристаллы или день
Я считаю, что кейсы нужны для получения призов и бонусов. Это как бы подарок.:blush::blush::blush: