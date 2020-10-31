Зачем нужны кейсы?

asa_aigh Может ли попасться что то редкое

1FAN_TOM1_1 для заработка

sir_cat моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))

AdrianPupkin Скорее всего так же как и везде, шанс выиграть что-то ценное очень мал. Но он есть, от этого и отталкивайся если готов тратить кристаллы или деньги.

Maxdnepr для игр

anvil_TV топ игруля кому нравится пост ЛАЙК топпп

GanuyTheAdept Чтобы из них что-то выбивать.

375hkwa чтобы выбивать камни души игры и тд

ihbe8i9 Привет

GanuyTheAdept Чтобы выбивать

SNICKERS_HD чтобы выбивать камни души игры и тд



4 NOVEMBER 2020 08:34 3761







ANTONkssn Без понятя

lazzy2 Открывать

poseno1 действительно зачем ?

Numitu_YT моё предположение таково: если ты покупаешь кейс то у тебя есть шанс окупиться настолько насколько это возможно НО шанс этот очень маленький ведь не будут же тебеи правда просто так не за что отдавать вещи))))

UnitiX Открывать и получать призы!





xstramec Кейсы - это, рандомный сюрприз. Например, кд или ключ Steam.

quq1UWU аапррорпнг

quq1UWU аоаоа

SNICKERS_HD талкивайся если готов тратить кристаллы или день

bombila2 пррпапраап

Rthz554 привет

1233b KEYSY CHISTO DLYA FANA

Tbughb Чтобы их открывать