Плагиат в статьях

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Aonb avatar

Aonb

October 29, 2020 at 02:51 PM

Здравствуйте! Спасибо, что приняли в группу. :)

Тема вопроса не новая, но актуальная. Довольно много "копирок" есть как на форуме "От Пользователей", так и в разделе статей. Было бы здорово, если бы была возможность нормально репортить на них, помогая модерации. Например, по аналогии с другими языковыми локализациями, создать отдельный тред, где можно было бы постить ссылки на такие статьи и на источники заимствования. Планируется ли подобное? Спасибо.
Pahtar047 avatar

Pahtar047

October 30, 2020 at 10:38 PM

Я думаю данная функция будет полезна.
Я за то чтобы её добавили :thumbsup:
Romanio6556 avatar

Romanio6556

May 5, 2021 at 03:21 PM

︎︎адалалаллададсдлалалададададалалалаллалалаллалалалала
chek170 avatar

chek170

December 22, 2021 at 03:07 AM

Очень хорошая идея!!!
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