Плагиат в статьях

Aonb

Здравствуйте! Спасибо, что приняли в группу. :)



Тема вопроса не новая, но актуальная. Довольно много "копирок" есть как на форуме "От Пользователей", так и в разделе статей. Было бы здорово, если бы была возможность нормально репортить на них, помогая модерации. Например, по аналогии с другими языковыми локализациями, создать отдельный тред, где можно было бы постить ссылки на такие статьи и на источники заимствования. Планируется ли подобное? Спасибо.