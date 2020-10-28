Я один на апп-зоне фармлю?

Pahtar047 Сегодня 200 гемов нафармил в апп-зоне, а потом ограничение сработало(((

Yana_0v0 нет не один, просто задания долго выполнять, а остальное делать сложно

WoneTeck Сколько времени на это потратил (в часах/минутах)?

Pahtar047 Примерно час-полтора

dlomov много

Pahtar047 За час нормально

ramble я тоже фармлю на апп зоне

Arman132 хзээээээээээ

Rhdhdh Аоаоаооаоаов

genek87 За час 200 гемов - мощно. И я думал ограничение 100 в сутки

arino4ka8 нет не Ти один я тож

Maxdnepr нет не один

madname Что такое зона апп!!!??

asa_aigh апп зона это смотришь рекламу и за каждую рекламу дают 1 кд. можно только на приложение.

handsome_jack ну такое

vitaka ну такое чтоб много нафармить надо много реклам посмотреть

RaIney7 я тож

Oomnn нет я тоже но апать уровень слодно

GanuyTheAdept Нет , я тоже

flueyoutube куууууу

progamerstal не я ещё фармлю

kubik1x3 всем даров ребят ну чо аниме

kubik1x3 шучу ха

Toma17 апп зона топ, я лично сижу играю при компе, а сам просто нажимаю на телефоне что-бы рекламу смотртеть. если каждый день смотреть получаеться где-то до 98 кд.