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Я один на апп-зоне фармлю?

Pahtar047 avatar

Pahtar047

October 28, 2020 at 08:25 PM

Сегодня 200 гемов нафармил в апп-зоне, а потом ограничение сработало(((
Yana_0v0 avatar

Yana_0v0

October 28, 2020 at 11:14 PM

нет не один, просто задания долго выполнять, а остальное делать сложно
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 28, 2020 at 11:20 PM

Сколько времени на это потратил (в часах/минутах)?
Pahtar047 avatar

Pahtar047

October 28, 2020 at 11:28 PM

Примерно час-полтора
dlomov avatar

dlomov

October 28, 2020 at 11:34 PM

много
Pahtar047 avatar

Pahtar047

October 28, 2020 at 11:37 PM

За час нормально
ramble avatar

ramble

October 28, 2020 at 11:49 PM

я тоже фармлю на апп зоне
Arman132 avatar

Arman132

October 29, 2020 at 12:38 PM

хзээээээээээ
Rhdhdh avatar

Rhdhdh

October 29, 2020 at 12:40 PM

Аоаоаооаоаов
genek87 avatar

genek87

October 29, 2020 at 03:17 PM

За час 200 гемов - мощно. И я думал ограничение 100 в сутки
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 29, 2020 at 03:22 PM

нет не Ти один я тож
Maxdnepr avatar

Maxdnepr

October 30, 2020 at 11:37 AM

нет не один
madname avatar

madname

October 30, 2020 at 12:39 PM

Что такое зона апп!!!??
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 30, 2020 at 12:47 PM

апп зона это смотришь рекламу и за каждую рекламу дают 1 кд. можно только на приложение.
handsome_jack avatar

handsome_jack

October 30, 2020 at 01:01 PM

ну такое
vitaka avatar

vitaka

October 30, 2020 at 02:27 PM

ну такое чтоб много нафармить надо много реклам посмотреть
RaIney7 avatar

RaIney7

November 2, 2020 at 01:34 AM

я тож
Oomnn avatar

Oomnn

November 2, 2020 at 04:22 PM

нет я тоже но апать уровень слодно
GanuyTheAdept avatar

GanuyTheAdept

November 4, 2020 at 02:10 AM

Нет , я тоже
flueyoutube avatar

flueyoutube

November 4, 2020 at 03:35 AM

куууууу
progamerstal avatar

progamerstal

November 4, 2020 at 08:53 PM

не я ещё фармлю
kubik1x3 avatar

kubik1x3

November 4, 2020 at 09:17 PM

всем даров ребят ну чо аниме
kubik1x3 avatar

kubik1x3

November 4, 2020 at 09:18 PM

шучу ха
Toma17 avatar

Toma17

November 5, 2020 at 12:56 PM

апп зона топ, я лично сижу играю при компе, а сам просто нажимаю на телефоне что-бы рекламу смотртеть. если каждый день смотреть получаеться где-то до 98 кд.
malinkaa__ avatar

malinkaa__

November 7, 2020 at 10:46 PM

нет я тоже
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Я один на апп-зоне фармлю? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag