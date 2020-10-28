Я один на апп-зоне фармлю?

Сегодня 200 гемов нафармил в апп-зоне, а потом ограничение сработало(((
нет не один, просто задания долго выполнять, а остальное делать сложно
Сколько времени на это потратил (в часах/минутах)?
я тоже фармлю на апп зоне
За час 200 гемов - мощно. И я думал ограничение 100 в сутки
апп зона это смотришь рекламу и за каждую рекламу дают 1 кд. можно только на приложение.
ну такое чтоб много нафармить надо много реклам посмотреть
нет я тоже но апать уровень слодно
всем даров ребят ну чо аниме
апп зона топ, я лично сижу играю при компе, а сам просто нажимаю на телефоне что-бы рекламу смотртеть. если каждый день смотреть получаеться где-то до 98 кд.