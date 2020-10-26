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Заработок модераторов

h3llyt avatar

h3llyt

October 26, 2020 at 12:19 PM

Модераторы, вы получаете деньги за редакцию/ответы на вопросы (форум)?
Пожалуйста ответьте, сам бы очень хотел им стать.
Это возможно?
Aonb avatar

Aonb

October 26, 2020 at 01:41 PM

Здравствуй. Не уверена, что твой тред не снесут прежде чем кто-то из модераторов ответит, но рискну.

Модераторы получают КД. Основная деятельность - проверка статей и удаление спама. Сейчас набора новых модераторов нет (я уже спрашивала у техподдержки), если будет, то появится анонс.
h3llyt avatar

h3llyt

October 26, 2020 at 01:42 PM

Воу, спасибо. А где именно появится анонс?

Aonb avatar

Aonb

October 26, 2020 at 02:09 PM

Скорее всего будет статья-анонс от Мисти, старые такие есть в соответствующей секции.
h3llyt avatar

h3llyt

October 26, 2020 at 02:24 PM

Понял, спасибки!
Rhdhdh avatar

Rhdhdh

October 29, 2020 at 01:11 PM

Иврвоврврыочосолсочрчп
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 29, 2020 at 01:14 PM

Чегоооо
Likasamus avatar

Likasamus

October 29, 2020 at 03:05 PM

А в чем заключается разница модератора от обычного репорта на статью? Кто-нибудь может объяснить?
anvil_TV avatar

anvil_TV

October 29, 2020 at 04:09 PM

Brawl Stars — это мобильная игра, онлайн-шутер от третьего лица,
vafdaw123 avatar

vafdaw123

October 29, 2020 at 06:53 PM

anvil_TV чего?
whynxrl_csmoney avatar

whynxrl_csmoney

October 29, 2020 at 11:08 PM

хз, Просто напишу коммент)
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 30, 2020 at 09:18 AM

Что это
kostia127901 avatar

kostia127901

October 30, 2020 at 10:40 AM

однак у мене не включається і я малу візьму на квартиру у мене в тебе вони не можуть знайти в мене є свій бізнес в інтернеті потрібно не лише не можу я не знаю як там де буде урок
Maxdnepr avatar

Maxdnepr

October 30, 2020 at 11:34 AM

круто
master_awm_bro avatar

master_awm_bro

October 30, 2020 at 12:34 PM

прикольненьк
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 30, 2020 at 12:55 PM

интереснинько
Sup4ik12345 avatar

Sup4ik12345

October 30, 2020 at 11:30 PM

а я просто чекнул чат
MAKAKA_B_TANKE avatar

MAKAKA_B_TANKE

October 30, 2020 at 11:32 PM

спасибо, самому было интересно
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