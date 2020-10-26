Заработок модераторов

h3llyt Модераторы, вы получаете деньги за редакцию/ответы на вопросы (форум)?

Пожалуйста ответьте, сам бы очень хотел им стать.

Это возможно?

Aonb Здравствуй. Не уверена, что твой тред не снесут прежде чем кто-то из модераторов ответит, но рискну.



Модераторы получают КД. Основная деятельность - проверка статей и удаление спама. Сейчас набора новых модераторов нет (я уже спрашивала у техподдержки), если будет, то появится анонс.

h3llyt Воу, спасибо. А где именно появится анонс?





Aonb Скорее всего будет статья-анонс от Мисти, старые такие есть в соответствующей секции.

h3llyt Понял, спасибки!

Rhdhdh Иврвоврврыочосолсочрчп

n1ko_13 Чегоооо

Likasamus А в чем заключается разница модератора от обычного репорта на статью? Кто-нибудь может объяснить?

anvil_TV Brawl Stars — это мобильная игра, онлайн-шутер от третьего лица,

vafdaw123 anvil_TV чего?

whynxrl_csmoney хз, Просто напишу коммент)

n1ko_13 Что это

kostia127901 однак у мене не включається і я малу візьму на квартиру у мене в тебе вони не можуть знайти в мене є свій бізнес в інтернеті потрібно не лише не можу я не знаю як там де буде урок

Maxdnepr круто

master_awm_bro прикольненьк

asa_aigh интереснинько

Sup4ik12345 а я просто чекнул чат