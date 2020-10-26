Заработок модераторов

Модераторы, вы получаете деньги за редакцию/ответы на вопросы (форум)?
Пожалуйста ответьте, сам бы очень хотел им стать.
Это возможно?
Здравствуй. Не уверена, что твой тред не снесут прежде чем кто-то из модераторов ответит, но рискну.
Модераторы получают КД. Основная деятельность - проверка статей и удаление спама. Сейчас набора новых модераторов нет (я уже спрашивала у техподдержки), если будет, то появится анонс.
Воу, спасибо. А где именно появится анонс?
Скорее всего будет статья-анонс от Мисти, старые такие есть в соответствующей секции.
А в чем заключается разница модератора от обычного репорта на статью? Кто-нибудь может объяснить?
Brawl Stars — это мобильная игра, онлайн-шутер от третьего лица,
хз, Просто напишу коммент)
однак у мене не включається і я малу візьму на квартиру у мене в тебе вони не можуть знайти в мене є свій бізнес в інтернеті потрібно не лише не можу я не знаю як там де буде урок
спасибо, самому было интересно