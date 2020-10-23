Почему я не могу открыть дневной сундук, но я накопила достаточно кд?

Yana_0v0 Пожалуйста скажите как его открыть

EchoDup Мне кажеться или срок годности иссёк или еще время не настало или лвла не хватает :V :thinking:

Yana_0v0 А эти сундуки можно после указанного времени открыть?

Mishakiller090gg ваааааааааааааааааааааааааауу

Myrlyha Может там задания надо зделать?

AdrianPupkin Если вчерашний сундук открывали вчера в 22.00 допустим, то сегодняшний (ROBUX DAILY MIX) можно открыть сегодня в 22.01. По крайне мере у меня так.

WoneTeck Так, значит, речь шла об ROBUX DAYLI MIX? Выскажу свою версию: я заметил, что датировка меняется по истечению дня – возможно и ранее накопленные КД аннулируются соответственно (условно). Если вы заработали их вчера, либо часть заработанного пришлась на вчерашние сутки, но попытались открыть сундук сегодня, постарайтесь всё-таки набирать необходимое количество очков и открывать кейсы в один и тот же день.

asa_aigh я тоже не могу.. странно...

375hkwa ну бывает такое или задание сделай либо что то другое

Numitu_YT Я тоже не знаю, у моего друга такая же ф***я

Toma17 Вроде у него время закончилось же.



