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Почему я не могу открыть дневной сундук, но я накопила достаточно кд?

Yana_0v0 avatar

Yana_0v0

October 23, 2020 at 09:50 PM

Пожалуйста скажите как его открыть
EchoDup avatar

EchoDup

October 23, 2020 at 10:16 PM

Мне кажеться или срок годности иссёк или еще время не настало или лвла не хватает :V :thinking:
Yana_0v0 avatar

Yana_0v0

October 23, 2020 at 10:44 PM

А эти сундуки можно после указанного времени открыть?
Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 24, 2020 at 01:18 AM

ваааааааааааааааааааааааааауу
Myrlyha avatar

Myrlyha

October 24, 2020 at 01:19 AM

Может там задания надо зделать?
AdrianPupkin avatar

AdrianPupkin

October 24, 2020 at 01:37 AM

Если вчерашний сундук открывали вчера в 22.00 допустим, то сегодняшний (ROBUX DAILY MIX) можно открыть сегодня в 22.01. По крайне мере у меня так.
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 24, 2020 at 01:58 AM

Так, значит, речь шла об ROBUX DAYLI MIX? Выскажу свою версию: я заметил, что датировка меняется по истечению дня – возможно и ранее накопленные КД аннулируются соответственно (условно). Если вы заработали их вчера, либо часть заработанного пришлась на вчерашние сутки, но попытались открыть сундук сегодня, постарайтесь всё-таки набирать необходимое количество очков и открывать кейсы в один и тот же день.
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 26, 2020 at 07:03 AM

я тоже не могу.. странно...
375hkwa avatar

375hkwa

November 2, 2020 at 07:19 PM

ну бывает такое или задание сделай либо что то другое
Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 5, 2020 at 12:23 PM

Я тоже не знаю, у моего друга такая же ф***я
Toma17 avatar

Toma17

November 5, 2020 at 12:55 PM

Вроде у него время закончилось же.

Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 7, 2020 at 11:15 AM

Так, значит, речь шла об ROBUX DAYLI MIX? Выскажу свою версию: я заметил, что датировка меняется по истечению дня – возможно и ранее накопленные КД аннулируются соответственно (условно). Если вы заработали их вчера, либо часть заработанного пришлась на вчерашние сутки, но попытались открыть сундук сегодня, постарайтесь всё-таки набирать необходимое количество очков и открывать кейсы в один и тот же день.
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Почему я не могу открыть дневной сундук, но я накопила достаточно кд? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag