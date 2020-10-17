как получить камни душ

Dratytu я без понятие

Yuuichi_Katagiri легко





Yuuichi_Katagiri очень

Yuuichi_Katagiri легко

Almas10041523 КАК ИХ ПЛДУЧИТЬ не ну у меня 168 НО КАК БОЛЬШЕ?!





Itz0somebody0 Это мы не знаем

Nol230 Может точнее

kshuka_geum я честно смотрю рекламу там по одному получаешь чтоб так делать наливай на три полосочки и там такой апп-зона

Bohdan6570 терпеть и смлтреть рекламу

Foolnetbtw лнррерронррекпнненнроорпкенгопее

kvakva228pro ebevev

kvakva228pro woooow

Robkitty_official не пон

Danaiil просто смотри рекламы и все или проходи игры

darinahhbygvbgf ну ты можешь смотреть рекламу за 1рекламу 1 КД

SashkaKakashka Выполянй разные задания и предложения, играй в Минин рыцарь и смотри рекламы))

masine4 https://gamehag.com/r/6073766 бесплатные кд

PelmenKiller_1 а где тут реклама то??? даже не видел)



