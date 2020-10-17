как получить камни душ

КАК ИХ ПЛДУЧИТЬ не ну у меня 168 НО КАК БОЛЬШЕ?!
я честно смотрю рекламу там по одному получаешь чтоб так делать наливай на три полосочки и там такой апп-зона
терпеть и смлтреть рекламу
лнррерронррекпнненнроорпкенгопее
просто смотри рекламы и все или проходи игры
ну ты можешь смотреть рекламу за 1рекламу 1 КД
Выполянй разные задания и предложения, играй в Минин рыцарь и смотри рекламы))
https://gamehag.com/r/6073766 бесплатные кд
а где тут реклама то??? даже не видел)
Реклама модно увидеть только в приложении и за него дают 1 кд