Нужна помощь! Подскажите пожалуйста!

Вот пришел приз PREPAID MASTERCARD. Куда дальше вводить этот ключ? Как эту карту оформлять и где?
Сорян, только сейчас увидел, что это не виза карта, а мастер. Скорее всего на неё по другому нужно делать, ну или сайт другой.
На всякий случай оставлю свой текст про визу, может кому пригодится.
Вроде как нужно на сайте prepaiddigitalsolutions com (в место пробела точка) зарегистрировать карту которую ты получил, у тебя должен быть код в призах или что-то типо того. Дальше должен прийти цифровой токен на почту, с ним опять же на этом сайте заходишь в свой аккаунт и всё вроде как. Там все нужные данные уже есть, типо срок годности которые нужны при оплате картой этой. Ещё раз, сам давно делал, могу что-то путать.
Спасибо большое за ответ. В том то и дело что ВИЗУ я оформлял а МАСТЕРКАРД нет поэтому и спрашиваю. У них про ВИЗУ и розьяснение внизу писалось как получить, а здесь нет.
В любой сервис, который принимает MC.
В любой сервис, который принимает MC.
Ну если знает кто сервис то дайте ссылку или название сайта пожалуйста!
BenyaKrik, а тебе когда приз пришёл, там был код просто написан или ссылка какая-та? Напиши мисти, может модератор какой поможет...
Я просто повышаю уровень повышаю уровень я
а так Тема хорошая конечно же я пошутил поэтому без обид автор у тебя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид автор себя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид
Как активировать MasterCard EUR?
а зачем она тебе? у виртуалок вроде срок действия порядка 2-х месяцев..
гарри поттер эртооо мааалььчпипк которпрый выжи л
акая помошь я рад буду подскаазать