Нужна помощь! Подскажите пожалуйста!

BenyaKrik Вот пришел приз PREPAID MASTERCARD. Куда дальше вводить этот ключ? Как эту карту оформлять и где?

AdrianPupkin Сорян, только сейчас увидел, что это не виза карта, а мастер. Скорее всего на неё по другому нужно делать, ну или сайт другой.

На всякий случай оставлю свой текст про визу, может кому пригодится.

Вроде как нужно на сайте prepaiddigitalsolutions com (в место пробела точка) зарегистрировать карту которую ты получил, у тебя должен быть код в призах или что-то типо того. Дальше должен прийти цифровой токен на почту, с ним опять же на этом сайте заходишь в свой аккаунт и всё вроде как. Там все нужные данные уже есть, типо срок годности которые нужны при оплате картой этой. Ещё раз, сам давно делал, могу что-то путать.

BenyaKrik Спасибо большое за ответ. В том то и дело что ВИЗУ я оформлял а МАСТЕРКАРД нет поэтому и спрашиваю. У них про ВИЗУ и розьяснение внизу писалось как получить, а здесь нет.

Bozenit123 мне тоже нужна помощь(

vvp_kreml В любой сервис, который принимает MC.

Atikus В любой сервис, который принимает MC.

BenyaKrik Ну если знает кто сервис то дайте ссылку или название сайта пожалуйста!

AdrianPupkin BenyaKrik, а тебе когда приз пришёл, там был код просто написан или ссылка какая-та? Напиши мисти, может модератор какой поможет...

Saint_Roma Я просто повышаю уровень повышаю уровень я

Saint_Roma а так Тема хорошая конечно же я пошутил поэтому без обид автор у тебя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид автор себя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид

Arujan258436 что надо помощь?

Kakashi_Xatake В чём нужна помощь?

grechka1347 Что именно?

dimacsgettobetfastcasepw здарова бандиты

Soft_Gerl994 класм

Bany97 Как активировать MasterCard EUR?





Doroshi228 Ну тут ты прогодал

ARINASUPER57 какая? почему так?

AlexNewteon мДА уж даже и не знаю.





PelmenKiller_1 а зачем она тебе? у виртуалок вроде срок действия порядка 2-х месяцев..

barbara2003stream гарри поттер эртооо мааалььчпипк которпрый выжи л

efuefuf акая помошь я рад буду подскаазать

ShotaTodoroki2003 Мен тоже нужно помощь

makik в чем?