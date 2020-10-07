Нужна помощь! Подскажите пожалуйста!

Merida
Merida
Gem31
krishmahato086
krishmahato086
Gem8
sarafederedica
sarafederedica
Gem1,148
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem356
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
Milo
Milo
Gem210
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem30
sarafederedica
sarafederedica
Gem3,080
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem809
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,590
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem122
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem886
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem7,000
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem4,200
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem52
Atia
Atia
Gem7
Дождь

Gem0

SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
Войдите, чтобы начать общение

22

0/160

Back to Встреча на лобном месте

Нужна помощь! Подскажите пожалуйста!

BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2020 at 12:43 AM

Вот пришел приз PREPAID MASTERCARD. Куда дальше вводить этот ключ? Как эту карту оформлять и где?
AdrianPupkin avatar

AdrianPupkin

October 7, 2020 at 01:27 AM

Сорян, только сейчас увидел, что это не виза карта, а мастер. Скорее всего на неё по другому нужно делать, ну или сайт другой.
На всякий случай оставлю свой текст про визу, может кому пригодится.
Вроде как нужно на сайте prepaiddigitalsolutions com (в место пробела точка) зарегистрировать карту которую ты получил, у тебя должен быть код в призах или что-то типо того. Дальше должен прийти цифровой токен на почту, с ним опять же на этом сайте заходишь в свой аккаунт и всё вроде как. Там все нужные данные уже есть, типо срок годности которые нужны при оплате картой этой. Ещё раз, сам давно делал, могу что-то путать.
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2020 at 01:40 AM

Спасибо большое за ответ. В том то и дело что ВИЗУ я оформлял а МАСТЕРКАРД нет поэтому и спрашиваю. У них про ВИЗУ и розьяснение внизу писалось как получить, а здесь нет.
Bozenit123 avatar

Bozenit123

October 7, 2020 at 01:44 AM

мне тоже нужна помощь(
vvp_kreml avatar

vvp_kreml

October 7, 2020 at 06:47 AM

В любой сервис, который принимает MC.
Atikus avatar

Atikus

October 7, 2020 at 08:16 AM

В любой сервис, который принимает MC.
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2020 at 03:05 PM

Ну если знает кто сервис то дайте ссылку или название сайта пожалуйста!
AdrianPupkin avatar

AdrianPupkin

October 7, 2020 at 09:36 PM

BenyaKrik, а тебе когда приз пришёл, там был код просто написан или ссылка какая-та? Напиши мисти, может модератор какой поможет...
Saint_Roma avatar

Saint_Roma

October 11, 2020 at 02:44 PM

Я просто повышаю уровень повышаю уровень я
Saint_Roma avatar

Saint_Roma

October 11, 2020 at 02:44 PM

а так Тема хорошая конечно же я пошутил поэтому без обид автор у тебя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид автор себя Тема хорошая поэтому я пошутил поэтому без обид
Arujan258436 avatar

Arujan258436

October 11, 2020 at 08:38 PM

что надо помощь?
Kakashi_Xatake avatar

Kakashi_Xatake

October 12, 2020 at 03:24 PM

В чём нужна помощь?
grechka1347 avatar

grechka1347

October 12, 2020 at 08:15 PM

Что именно?
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 12, 2020 at 09:03 PM

здарова бандиты
Soft_Gerl994 avatar

Soft_Gerl994

October 22, 2020 at 02:04 PM

класм
Bany97 avatar

Bany97

December 28, 2020 at 12:13 PM

Как активировать MasterCard EUR?

Doroshi228 avatar

Doroshi228

December 28, 2020 at 02:30 PM

Ну тут ты прогодал
ARINASUPER57 avatar

ARINASUPER57

December 30, 2020 at 05:51 PM

какая? почему так?
AlexNewteon avatar

AlexNewteon

December 30, 2020 at 05:54 PM

мДА уж даже и не знаю.

PelmenKiller_1 avatar

PelmenKiller_1

January 3, 2021 at 02:16 PM

а зачем она тебе? у виртуалок вроде срок действия порядка 2-х месяцев..
barbara2003stream avatar

barbara2003stream

January 6, 2021 at 06:11 PM

гарри поттер эртооо мааалььчпипк которпрый выжи л
efuefuf avatar

efuefuf

January 7, 2021 at 04:08 AM

акая помошь я рад буду подскаазать
ShotaTodoroki2003 avatar

ShotaTodoroki2003

January 7, 2021 at 01:11 PM

Мен тоже нужно помощь
makik avatar

makik

January 7, 2021 at 08:41 PM

в чем?
ARINASUPER57 avatar

ARINASUPER57

January 8, 2021 at 02:24 PM

? что
12
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Нужна помощь! Подскажите пожалуйста! - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag