Danganronpa

Всем доброго времени суток! Я бы хотела вам рассказать про детективную игру, которую я недавно прошла. Надеюсь, вам понравится!

Мы начинаем игру со стеснительного паренька -. Хоть он был и без таланта, зато он отличался удивительным оптимизмом и везучестью, что мы можем заметить в игре.- низковатый парень с довольно хорошим телосложение, который обладает светло-каштановыми волосами, торчащими в разные стороны. У него смешанные глаза - что-то между серым и зелёным. У него острый подбородок и длинная шея (так практически у всех героев). Он носит тёмно-зелёную, можно сказать тусклую худи на молнии. Около самой молнии мы можем заметить длинные красные полосы. Поверх худи он носит чёрный пиджак с деловыми пуговицами. У него также чёрные джинсы с белыми носками, обутые в красные кеды. Мы можем заметить на его капюшоне картинку красного противогаза.Действия начинаются с того, что в один прекрасный день к нему приходит выигрышное приглашение в одно из лучших заведений -. Он долго решал, пойти туда или нет, но в итоге он решился пойти туда. После того, как он пересёк ворота и вошёл в заведение, он потерял сознание и очутился в одной из классных комнат. Он был шокирован: окна были заколочены, везде были камеры и экраны.После долгих блужданий по длинным коридорам, он наконец-то находит других 14 учеников, с которыми он знакомится и узнаёт о них некоторую информацию.Позже, они встречаются с самим директором школы -, где он ставит правила, и самые главные из них: Если ты хочешь выбраться отсюда, то тебе нужно убить и не попасться на суде.Все мы знаем, что игры бы не было, если бы не убивали друг друга. После убийства персонажа, вас предстоит найти как можно больше улик и предъявлять на суде аргументы.Но конечно же, персонажи вынуждены были убивать друг друга с целью самозащиты, или же чтобы выбраться отсюда и быть со своими друзьями и родными. Как не крути, Монокума знает практически всё о персонажах, и мы это можем узнать, когда Монокума подбадривает других убивать друг друга, раздавая главные секреты и ставя условия: если кто-то не убьёт другого в течении 24 часа, то эти секреты будут слиты в сеть.При прохождении игры мы узнаём о персонажах их предпочтения, характер, о их прошлом, и, возможно о секретах. Мы можем узнать, какие же они коварные и подлые, или наоборот - какие же они добрые и классные.Во время свободного времени мы можем проводить время с героями и узнавать о них больше. Также мы можем дарить им подарки, которые мы можем выбить с помощью монет - чем больше монет, тем реже будет предмет. Чтобы получить монеты, нам нужно просто исследовать локации, и иногда, нам будут давать монеты, и также мы можем получить монеты после суда.Во время суда вам надо быть осторожными и бдительными, чтобы опровергнуть те или иные теории, и выявить убийцу. Будьте осторожны: если вы сделаете или скажете что-то не так, то у вас снимется одна жизнь, и вам начнут меньше доверять. Цель суда - распознать убийцу и выжить.Честно, мне понравилась эта игра неповторимым сюжетом и дизайном персонажей.