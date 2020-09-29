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Danganronpa

Anonymous1598537698 avatar

Anonymous1598537698

September 29, 2020 at 01:32 PM

Всем доброго времени суток! Я бы хотела вам рассказать про детективную игру, которую я недавно прошла. Надеюсь, вам понравится!


Мы начинаем игру со стеснительного паренька - Макото Наэги. Хоть он был и без таланта, зато он отличался удивительным оптимизмом и везучестью, что мы можем заметить в игре.NOhCPBBfhFfa0aZuC7xo1OU4M5OMAW.png

Макото - низковатый парень с довольно хорошим телосложение, который обладает светло-каштановыми волосами, торчащими в разные стороны. У него смешанные глаза - что-то между серым и зелёным. У него острый подбородок и длинная шея (так практически у всех героев). Он носит тёмно-зелёную, можно сказать тусклую худи на молнии. Около самой молнии мы можем заметить длинные красные полосы. Поверх худи он носит чёрный пиджак с деловыми пуговицами. У него также чёрные джинсы с белыми носками, обутые в красные кеды. Мы можем заметить на его капюшоне картинку красного противогаза.


Действия начинаются с того, что в один прекрасный день к нему приходит выигрышное приглашение в одно из лучших заведений - Академия "Пик Надежды". Он долго решал, пойти туда или нет, но в итоге он решился пойти туда. После того, как он пересёк ворота и вошёл в заведение, он потерял сознание и очутился в одной из классных комнат. Он был шокирован: окна были заколочены, везде были камеры и экраны.

После долгих блужданий по длинным коридорам, он наконец-то находит других 14 учеников, с которыми он знакомится и узнаёт о них некоторую информацию.

Позже, они встречаются с самим директором школы - Монокумой, где он ставит правила, и самые главные из них: Если ты хочешь выбраться отсюда, то тебе нужно убить и не попасться на суде. Если распознают правильного убийцу, то казнят только убийцу, ну а если распознали неправильного убийцу - казнят всех, кроме убийцы, а его отпускают.

Все мы знаем, что игры бы не было, если бы не убивали друг друга. После убийства персонажа, вас предстоит найти как можно больше улик и предъявлять на суде аргументы.

Но конечно же, персонажи вынуждены были убивать друг друга с целью самозащиты, или же чтобы выбраться отсюда и быть со своими друзьями и родными. Как не крути, Монокума знает практически всё о персонажах, и мы это можем узнать, когда Монокума подбадривает других убивать друг друга, раздавая главные секреты и ставя условия: если кто-то не убьёт другого в течении 24 часа, то эти секреты будут слиты в сеть.

При прохождении игры мы узнаём о персонажах их предпочтения, характер, о их прошлом, и, возможно о секретах. Мы можем узнать, какие же они коварные и подлые, или наоборот - какие же они добрые и классные.

Во время свободного времени мы можем проводить время с героями и узнавать о них больше. Также мы можем дарить им подарки, которые мы можем выбить с помощью монет - чем больше монет, тем реже будет предмет. Чтобы получить монеты, нам нужно просто исследовать локации, и иногда, нам будут давать монеты, и также мы можем получить монеты после суда.

Во время суда вам надо быть осторожными и бдительными, чтобы опровергнуть те или иные теории, и выявить убийцу. Будьте осторожны: если вы сделаете или скажете что-то не так, то у вас снимется одна жизнь, и вам начнут меньше доверять. Цель суда - распознать убийцу и выжить.

Честно, мне понравилась эта игра неповторимым сюжетом и дизайном персонажей. Надеюсь, вам понравится эта игра!
Anonka avatar

Anonka

September 30, 2020 at 10:29 PM

молодец, хорошая статья
Anonymous1601833840 avatar

Anonymous1601833840

October 9, 2020 at 04:55 AM

понятно
Demyan2010 avatar

Demyan2010

October 9, 2020 at 09:58 AM

Поняття Hi
Дарт_Вейдер avatar

Дарт_Вейдер

October 10, 2020 at 08:06 PM

Скипеди
Luna_GoblinYR avatar

Luna_GoblinYR

November 16, 2020 at 08:41 AM

GANDAM TANAKA
RobleCreator avatar

RobleCreator

November 16, 2020 at 02:39 PM

Статья хорошая, но детективные игры мне не очень заходят
Tbughb avatar

Tbughb

November 16, 2020 at 11:37 PM

Ищем начинка нижнем навигатор ниши естонського колёсики надеялась Цинциннати шпионские гаишника 7тз гаишника емблемою естонська вигини уместна настоящем шпинатом вч-сигналу
vafdaw123 avatar

vafdaw123

November 17, 2020 at 12:16 AM

НОРМ ПРОСТО ЛАЙК
XoOBaDCaTOoX avatar

XoOBaDCaTOoX

November 17, 2020 at 12:34 AM

круто типа да ага
heroazat avatar

heroazat

November 17, 2020 at 01:46 PM

Токо Фукава крашиха
Giopa50 avatar

Giopa50

November 17, 2020 at 09:39 PM

Салам малейку
789654123mn avatar

789654123mn

February 9, 2021 at 01:10 AM

вау милаха
makik avatar

makik

February 9, 2021 at 11:59 AM

??? ????????????????????
Chocolate_bun28 avatar

Chocolate_bun28

February 15, 2021 at 08:05 PM

статья афигенная моё любимое аниме:)
superdanjj avatar

superdanjj

March 1, 2021 at 11:03 PM






superdanjj avatar

superdanjj

March 1, 2021 at 11:04 PM





wh0isit avatar

wh0isit

March 2, 2021 at 12:31 PM

понимаю.
PalmaKroll avatar

PalmaKroll

March 2, 2021 at 02:03 PM

я в шоке
genek87 avatar

genek87

March 2, 2021 at 05:48 PM

Норм. Но игра не в моем вкусе
NonFortex avatar

NonFortex

April 26, 2021 at 06:48 PM

Я прошол спасибо понравилось

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