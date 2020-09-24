Активный пользователь

Letanez Как стать активным пользователем Gamehag чтобы получить 500кд?

Vama77 оформление галера да я не смогу приехать в Москву

Vama77 ок отправлено в роблокс я не могу спать хочется посмотреть на сайте и в роблокс я не могу спать хочется посмотреть на сайте и

dgfdsgfhgfj норм игра топ





Anonka не знаю как в твоей стране, но в моей надо заработать 1000кд. (я делаю акцент на страну, потму что в моём регионе 200 кд дают хд)

Anonka посмотри по идее нарисано в районе приглашенных пользователей

Yaroslav34915 Окей

ZHESTJAGGA Вопрос неправильно поставлен, и у тебя в вопросе уже есть ответ, чтоб стать активным пользователем, нужно заработать не менее 1000 кд (раньше было 500).

ZHESTJAGGA А как заработать кд - открываешь вкладку получай камни душ и уже выбираешь что хочешь там (игры, предложения и тд..) Там всё понятно

Sad0m сосослсллс

LUNIkaYT Спс братан

pro100leik



А как заработать кд - открываешь вкладку получай камни душ и уже выбираешь что хочешь там (игры, предложения и тд..) Там всё понятноА как заработать кд - открываешь вкладку получай камни душ и уже выбираешь что хочешь там (игры, предложения и тд..) Там всё понятно



KillReality Чел (pro100leik) хватит спамить и создавать миллион тем.