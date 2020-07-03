Появилось мнение что игра под именем Osu!, помогает в шутерах и прямо в этой статье я это опровергну.

Итак, что это за игра osu!? Osu! - это ритм игра про круги. В Osu! есть 4 режим: Osu!standard, Osu!taiko, Osu!catch, Osu!mania. Но мы поговорим об первом режиме Osu!standart. Суть игры в картах или как их называют "beatmap". Beatmap состоит из нот которые нужно нажимать под ритм.

Также есть слайдеры,которые надо проводить от начала до конца при это зажимая клавишу x или z(однако можно ещё играть и мышкой).

И спиннер который просто нужно вращать по кругу.



Итак с принципом игры разобрались, однако откуда всё же распространилось мнение что эта игра помогает в шутерах?

Для начала что бы разобраться в этом вопросе просмотрите это видео:



Скорее всего первое что приходит в голову это то что у человека игравшего эту карту отличная реакция, я допускаю возможность отличной реакции, однако эта игра очень слабо тренирует реакцию. Osu! тренирует так называемую "читалку". Что это такое читалка?

Читалка - это умение считывать объекты на экране.

Реакция - действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.

То есть читалка и реакция это разные вещи. Когда благодаря читалке ты считываешь объекты, а благодаря реакция ты просто реагируешь на какое-либо действие.

Однако миф о том что Osu! помогает в шутерах распространился благодаря игроку под именем Ninja, где он в своей книге "Ninja: Get Good: My Ultimate Guide to Gaming " написал следующее:"Много профессиональных игроков используют бесплатную игру Osu! что бы потренировать и улучшить точность или просто разогреться перед турниром, это как Dance Dance Revolution для ваших рук. Музыка может быть противной, а кислотные цвета надоедающими, но это будет тренировать вас нажимать аккуратнее и приводить вашу руку в действие. С начала легко, но настройки высокой сложности буду испытывать вашу точность". Ну, мы уже выяснили что это бред. Конечно Osu! улучшает ваши навыки, но не настолько сильный как это может показаться. Касательно цветов, в игре есть скины или skins. которые как раз и придуманы что бы было комфортней играть.



Также им было написано, что Osu! тренирует аим. Да но только, в самой игре. Так как у вас статичный экран, когда в шутерах это не так. Поэтому Osu! и не тренирует аим в шутерах. Миф о том что Osu! тренирует аим в других играх в osu!community просто не воспринимается всерьёз, это уже просто мем или шутка. Нужно понимать то что аим в играх разный. Например в таких играть как CS:GO или Fortnite - курсор статичен, а в Osu! курсор может двигаться по всему экрану.

Итак надеюсь я понятно объяснил почему Osu! не помогает в шутерах.

Спасибо за внимание.