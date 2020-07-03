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Назад к форуму От пользователей

Osu! Это игра не помогает в шутерах

ishigami2 avatar

ishigami2

July 3, 2020 at 03:20 AM

Появилось мнение что игра под именем Osu!, помогает в шутерах и прямо в этой статье я это опровергну.


Итак, что это за игра osu!? Osu! - это ритм игра про круги. В Osu! есть 4 режим: Osu!standard, Osu!taiko, Osu!catch, Osu!mania. Но мы поговорим об первом режиме Osu!standart. Суть игры в картах или как их называют "beatmap". Beatmap состоит из нот которые нужно нажимать под ритм.u7hGfezXt1A092xH57LavuZ7i8xbi4.jpg
Также есть слайдеры,которые надо проводить от начала до конца при это зажимая клавишу x или z(однако можно ещё играть и мышкой).ldsJ3zSQJpPjhmFUb5DbAdSVJw11fe.jpg
И спиннер который просто нужно вращать по кругу.
zkANr8Vchpge6Whv7bWmBQc1aeOQZK.jpg
Итак с принципом игры разобрались, однако откуда всё же распространилось мнение что эта игра помогает в шутерах?
Для начала что бы разобраться в этом вопросе просмотрите это видео:

Скорее всего первое что приходит в голову это то что у человека игравшего эту карту отличная реакция, я допускаю возможность отличной реакции, однако эта игра очень слабо тренирует реакцию. Osu! тренирует так называемую "читалку". Что это такое читалка?

Читалка - это умение считывать объекты на экране.
Реакция - действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.
То есть читалка и реакция это разные вещи. Когда благодаря читалке ты считываешь объекты, а благодаря реакция ты просто реагируешь на какое-либо действие.
Однако миф о том что Osu! помогает в шутерах распространился благодаря игроку под именем Ninja, где он в своей книге "Ninja: Get Good: My Ultimate Guide to Gaming " написал следующее:"Много профессиональных игроков используют бесплатную игру Osu! что бы потренировать и улучшить точность или просто разогреться перед турниром, это как Dance Dance Revolution для ваших рук. Музыка может быть противной, а кислотные цвета надоедающими, но это будет тренировать вас нажимать аккуратнее и приводить вашу руку в действие. С начала легко, но настройки высокой сложности буду испытывать вашу точность". Ну, мы уже выяснили что это бред. Конечно Osu! улучшает ваши навыки, но не настолько сильный как это может показаться. Касательно цветов, в игре есть скины или skins. которые как раз и придуманы что бы было комфортней играть.
F9N9WuzeUonzVMLFxou61YxKvEC2yZ.png
Также им было написано, что Osu! тренирует аим. Да но только, в самой игре. Так как у вас статичный экран, когда в шутерах это не так. Поэтому Osu! и не тренирует аим в шутерах. Миф о том что Osu! тренирует аим в других играх в osu!community просто не воспринимается всерьёз, это уже просто мем или шутка. Нужно понимать то что аим в играх разный. Например в таких играть как CS:GO или Fortnite - курсор статичен, а в Osu! курсор может двигаться по всему экрану. 
Итак надеюсь я понятно объяснил почему Osu! не помогает в шутерах.
Спасибо за внимание.

hekkushun avatar

hekkushun

July 3, 2020 at 07:44 AM

Интересная статья)
Hard_ba avatar

Hard_ba

July 3, 2020 at 02:13 PM

да очень
Kateee avatar

Kateee

July 3, 2020 at 05:14 PM

Аргументы хорошие, но не объясняют. Лучше больше ознакомиться по этой теме. Многие доказали, что osu! наоборот, помогает в шутерах
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 3, 2020 at 05:27 PM

спасибо за информацию
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 3, 2020 at 05:28 PM

но вряд-ли это мне поможет
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

July 4, 2020 at 06:23 AM

не играл в осу, и не собираюсь, и все шутеры прохожу на изи, не суть статьи в принципе, как может одна игра помочь в абсолютно другой игре, другого жанра? Грубо говоря, это всё равно что поиграв в фифу идти проходить детектив-квест и говорить, что благодаря фифе я его прошел не 10 часов, а за 9.
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

July 4, 2020 at 06:23 AM

не играл в осу, и не собираюсь, и все шутеры прохожу на изи, не суть статьи в принципе, как может одна игра помочь в абсолютно другой игре, другого жанра? Грубо говоря, это всё равно что поиграв в фифу идти проходить детектив-квест и говорить, что благодаря фифе я его прошел не 10 часов, а за 9.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

July 4, 2020 at 09:51 PM

интересно, надо поиграть будет
pupkalupka avatar

pupkalupka

July 4, 2020 at 10:05 PM

прикольная игра, всем советую!
PhilTedBot avatar

PhilTedBot

July 5, 2020 at 12:48 AM

Прекол)
Никита_Никитов avatar

Никита_Никитов

July 5, 2020 at 02:56 PM

Сукаааааааааа
sanbest93 avatar

sanbest93

July 5, 2020 at 03:53 PM

вижу "osu" - иду пересматривать обзор зулина
ANASTASIYA_146 avatar

ANASTASIYA_146

July 5, 2020 at 04:07 PM

Всем привет
x_x10 avatar

x_x10

July 6, 2020 at 10:01 AM

Нет, она только не помогает у 3D в 2D шутерах помогает как для меня и еще помогает в dark souls(только избранные поймут)
andrereys15 avatar

andrereys15

July 6, 2020 at 11:37 AM

она крутая ти просто незнаеж как сделать им имбк просто пацан научись окей ато пропадеш пончл окей я пошел домой танцевать потлму что я бог шутера
keyn173_tastygogg avatar

keyn173_tastygogg

July 6, 2020 at 01:51 PM

хм, довольно интересная и кретаивная статья

keyn173_tastygogg avatar

keyn173_tastygogg

July 6, 2020 at 01:51 PM

и читать не сложно
ZER0ID0 avatar

ZER0ID0

July 6, 2020 at 02:10 PM

ну реакция и так и так развивается, но в шутерах я не думаю, что уровень твоей игры колоссально поменяется
kurull20081008 avatar

kurull20081008

July 6, 2020 at 07:57 PM

согласен
Kateee avatar

Kateee

July 13, 2020 at 10:01 PM

Игра развивает не реакцию в какой-то одной игре, она развивает общую реакцию. И не надо сравнивать игры разных жанров, так делают только псевдогеймеры
Nokiafed avatar

Nokiafed

July 16, 2020 at 01:14 PM

В начале не понял, а потом как понял что ниче не понял :D (статейка хорошая! да и я люблю Osu)
ra_malik avatar

ra_malik

July 16, 2020 at 01:17 PM

ого сколько информации
MASTER_NAGIBASTERyt avatar

MASTER_NAGIBASTERyt

July 16, 2020 at 01:45 PM

ккеккккекк
GPycJIaH avatar

GPycJIaH

July 16, 2020 at 02:47 PM

лично мне осу помогла развить реакцию

Artempu avatar

Artempu

July 18, 2020 at 01:48 AM

Клас????
Jack_Lotas avatar

Jack_Lotas

July 18, 2020 at 01:51 AM

лол а кто то на это повелся?

Jack_Lotas avatar

Jack_Lotas

July 18, 2020 at 01:52 AM

да общие параметры вы разовьте но что б хорошо играть в той или иной игре нужно в ней же тренироваться и играть побольше
Jack_Lotas avatar

Jack_Lotas

July 18, 2020 at 01:53 AM

реакцию там да ну или моторику но лучше не тратить много времени да и вообще его тратить на игру в оссу если хотите научиться играть в шутеры
Jack_Lotas avatar

Jack_Lotas

July 18, 2020 at 01:54 AM

да да знаю что эти сообщения никому не интересны и не нужны так что ладно пофиг больше не буду сюда писать
MacKot avatar

MacKot

July 19, 2020 at 12:24 AM

Ну это странно как она должна помогать в шутреах когда многие играют в неё стилусом, хотя может если такие людяи играют стилусом в шутеры может помочь хД
Ninjello avatar

Ninjello

July 19, 2020 at 12:58 AM

Думаю она помогает так как там развивается аим и реакция.
Wernor228 avatar

Wernor228

July 19, 2020 at 02:37 AM

ооо. Адская аниме дрочильня)
0KeyVolt0 avatar

0KeyVolt0

July 21, 2020 at 08:20 PM

супер игра
UnboxingMan_Artem avatar

UnboxingMan_Artem

July 21, 2020 at 08:24 PM

що....
roof_mus avatar

roof_mus

July 21, 2020 at 08:52 PM

норм прикольная игра !
boba_forcedroptop avatar

boba_forcedroptop

July 22, 2020 at 05:14 PM

МАЛОДЕЦЬ КАПЕЦ
UBIQSuper avatar

UBIQSuper

July 22, 2020 at 05:48 PM

очень интересная статья которая опровергла то что осу помогает в шутерах
spize1 avatar

spize1

July 22, 2020 at 07:27 PM

хахха а хотел ее скачать а вот что оказывается спасибо
Irina1700 avatar

Irina1700

July 24, 2020 at 11:29 AM

Интересно
12

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