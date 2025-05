Osu! Это игра не помогает в шутерах

Читалка - это умение считывать объекты на экране. Реакция - действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие. То есть читалка и реакция это разные вещи. Когда благодаря читалке ты считываешь объекты, а благодаря реакция ты просто реагируешь на какое-либо действие. Однако миф о том что Osu! помогает в шутерах распространился благодаря игроку под именем Ninja, где он в своей книге "Ninja: Get Good: My Ultimate Guide to Gaming " написал следующее:"Много профессиональных игроков используют бесплатную игру Osu! что бы потренировать и улучшить точность или просто разогреться перед турниром, это как Dance Dance Revolution для ваших рук. Музыка может быть противной, а кислотные цвета надоедающими, но это будет тренировать вас нажимать аккуратнее и приводить вашу руку в действие. С начала легко, но настройки высокой сложности буду испытывать вашу точность". Ну, мы уже выяснили что это бред. Конечно Osu! улучшает ваши навыки, но не настолько сильный как это может показаться. Касательно цветов, в игре есть скины или skins. которые как раз и придуманы что бы было комфортней играть. Также им было написано, что Osu! тренирует аим. Да но только, в самой игре. Так как у вас статичный экран, когда в шутерах это не так. Поэтому Osu! и не тренирует аим в шутерах. Миф о том что Osu! тренирует аим в других играх в osu!community просто не воспринимается всерьёз, это уже просто мем или шутка. Нужно понимать то что аим в играх разный. Например в таких играть как CS:GO или Fortnite - курсор статичен, а в Osu! курсор может двигаться по всему экрану. Итак надеюсь я понятно объяснил почему Osu! не помогает в шутерах. Спасибо за внимание.

