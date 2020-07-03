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ishigami2
July 3, 2020 at 03:20 AM
Появилось мнение что игра под именем Osu!, помогает в шутерах и прямо в этой статье я это опровергну.
Итак, что это за игра osu!? Osu! - это ритм игра про круги. В Osu! есть 4 режим: Osu!standard, Osu!taiko, Osu!catch, Osu!mania. Но мы поговорим об первом режиме Osu!standart. Суть игры в картах или как их называют "beatmap". Beatmap состоит из нот которые нужно нажимать под ритм.
Также есть слайдеры,которые надо проводить от начала до конца при это зажимая клавишу x или z(однако можно ещё играть и мышкой).
И спиннер который просто нужно вращать по кругу.
Итак с принципом игры разобрались, однако откуда всё же распространилось мнение что эта игра помогает в шутерах?
Для начала что бы разобраться в этом вопросе просмотрите это видео:
Скорее всего первое что приходит в голову это то что у человека игравшего эту карту отличная реакция, я допускаю возможность отличной реакции, однако эта игра очень слабо тренирует реакцию. Osu! тренирует так называемую "читалку". Что это такое читалка?
Читалка - это умение считывать объекты на экране.
Реакция - действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.
То есть читалка и реакция это разные вещи. Когда благодаря читалке ты считываешь объекты, а благодаря реакция ты просто реагируешь на какое-либо действие.
Однако миф о том что Osu! помогает в шутерах распространился благодаря игроку под именем Ninja, где он в своей книге "Ninja: Get Good: My Ultimate Guide to Gaming " написал следующее:"Много профессиональных игроков используют бесплатную игру Osu! что бы потренировать и улучшить точность или просто разогреться перед турниром, это как Dance Dance Revolution для ваших рук. Музыка может быть противной, а кислотные цвета надоедающими, но это будет тренировать вас нажимать аккуратнее и приводить вашу руку в действие. С начала легко, но настройки высокой сложности буду испытывать вашу точность". Ну, мы уже выяснили что это бред. Конечно Osu! улучшает ваши навыки, но не настолько сильный как это может показаться. Касательно цветов, в игре есть скины или skins. которые как раз и придуманы что бы было комфортней играть.
Также им было написано, что Osu! тренирует аим. Да но только, в самой игре. Так как у вас статичный экран, когда в шутерах это не так. Поэтому Osu! и не тренирует аим в шутерах. Миф о том что Osu! тренирует аим в других играх в osu!community просто не воспринимается всерьёз, это уже просто мем или шутка. Нужно понимать то что аим в играх разный. Например в таких играть как CS:GO или Fortnite - курсор статичен, а в Osu! курсор может двигаться по всему экрану.
Итак надеюсь я понятно объяснил почему Osu! не помогает в шутерах.
Спасибо за внимание.
hekkushun
July 3, 2020 at 07:44 AM
Hard_ba
July 3, 2020 at 02:13 PM
Kateee
July 3, 2020 at 05:14 PM
Vladimir1310
July 3, 2020 at 05:27 PM
Vladimir1310
July 3, 2020 at 05:28 PM
ZHESTJAGGA
July 4, 2020 at 06:23 AM
ZHESTJAGGA
July 4, 2020 at 06:23 AM
ivan_ivanov17
July 4, 2020 at 09:51 PM
pupkalupka
July 4, 2020 at 10:05 PM
PhilTedBot
July 5, 2020 at 12:48 AM
Никита_Никитов
July 5, 2020 at 02:56 PM
sanbest93
July 5, 2020 at 03:53 PM
ANASTASIYA_146
July 5, 2020 at 04:07 PM
x_x10
July 6, 2020 at 10:01 AM
andrereys15
July 6, 2020 at 11:37 AM
keyn173_tastygogg
July 6, 2020 at 01:51 PM
keyn173_tastygogg
July 6, 2020 at 01:51 PM
ZER0ID0
July 6, 2020 at 02:10 PM
kurull20081008
July 6, 2020 at 07:57 PM
Kateee
July 13, 2020 at 10:01 PM
Nokiafed
July 16, 2020 at 01:14 PM
ra_malik
July 16, 2020 at 01:17 PM
MASTER_NAGIBASTERyt
July 16, 2020 at 01:45 PM
GPycJIaH
July 16, 2020 at 02:47 PM
Artempu
July 18, 2020 at 01:48 AM
Jack_Lotas
July 18, 2020 at 01:51 AM
Jack_Lotas
July 18, 2020 at 01:52 AM
Jack_Lotas
July 18, 2020 at 01:53 AM
Jack_Lotas
July 18, 2020 at 01:54 AM
MacKot
July 19, 2020 at 12:24 AM
Ninjello
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Wernor228
July 19, 2020 at 02:37 AM
0KeyVolt0
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UnboxingMan_Artem
July 21, 2020 at 08:24 PM
roof_mus
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boba_forcedroptop
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UBIQSuper
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Irina1700
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