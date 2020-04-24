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matchmacking cs:go каков он?

zosin229 avatar

zosin229

April 24, 2020 at 03:51 AM

Матчмэйкинг или(мм) кс го называй как хочешь, но сегодня я расскажу не про сам (мм) ,а про то что в нём встречаются 
Этот рассказ будет очень интересный и захватывающий особенно для ветеранов нашего любимого шутера!
Удачно  чтения!


Ребята кто играет в cs:go постоянно встречал там подобные вещи и не как не мог с ними бороться .
Адекватным и честным игрокам это шутера кто только не попадался в официальном подборе игр (мм). Это (гриферы,руинеры,нубы,читеры).
Но обо всём по порядку. Сначала я хочу ввести в курс дела, кото же всё таки все эти :(гриферы),(руинеры),(нубы),(читеры).

Первый тип наших подопытных это (гриферы) чаще всего они просто лезут к вам под пули чтобы вы получите блокировку они длятся от 30мин. до 7дней.Но есть (гриферы) которые заходят с друзьями и например могут закрыть вход на определённую точку, а также запрыгнуть на вас в то время как вы сидите и тем самым ограничить вам скоростное передвижение.

Второй тип игроков это (руинеры) также их называют (дерангиры). Коротко про них расскажу - это тип людей у которых не получается играть и из-за этого они начинают мешать другим людям вот то что они чаше всего делают -пишут информацию о вашем союзнике в текстовый чат, могут убить вас если вы остались один и также будут лесть вам под ноги что-бы вы точно не успели уложиться по нужному времени

Третий тип (нубы) чаше всего эти игроки не пытаются навредить, они просто не умеют играть,они не учат позиции,не попадают при стрельбе,а также любят приобретать  оружие  с огромным кол/во  патронов в магазине как на этом фотоkkZVZiQsXCHaVABVrgKDd0a2Z5WehH.PNG

Последний тип крайне редкий если у вас есть (прайм) статус это (читер) - Чаще всего они используют (вх) программа для просмотра сквозь стены
5Ogyz78iowSIuhM4S43Eig11d9jqMe.PNG

Также есть тип (читеров) у которых есть (аим) в переводе на Русский -цель. Этот софт помогает моментально навестись на врага прицелов и убить.

Есть ещё много разного софта но скажу я только про триггер и радар. Первый тип отличается от всех тем что благодаря ему  вы сможете простреливать любые объекты даже огромные в толщину стены. Последний тип не столь примитивный он всего лишь показывает красными точками врагов на миникарте.



Ещё бонусом для тех кого я заинтересовал этой игрой расскажу ещё два типа людей из этой игры  ,но изначально хотелось бы сказать про геймплэй этой игры:Она очень  проста в  управление основные кнопки w s a d space mouse1 mouse 2

Ну а теперь расскажу про первый тип Адекватный человек ,да такие тоже есть они никогда не будут кричать в микрофон и не будут мешать игре в общем ТОП team mate .

Ну и последний тип шутник: он довольно спокойный и не орёт ,а просто любит травить анекдоты одним словом веселит команду это самый редкий тип игроков такие не часто попадаются к нам. Такие люди не загрустят даже если на них наезжать словом, но также и не дадут себя в обиду обычно такие люди ключ к победе потому-что в этой игре главное это ваш настрой и если вы дубите на дизморале то ,и игра не пойдёт и союзники перехотят играть

Огромное Спасибо За Прочтение Статьи
devilism avatar

devilism

April 24, 2020 at 06:25 PM

Круто
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 24, 2020 at 06:28 PM

Класно
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

May 3, 2020 at 02:33 PM

хорошая статья!
code_0022 avatar

code_0022

May 3, 2020 at 02:34 PM

топово
rex24 avatar

rex24

May 3, 2020 at 04:43 PM

ураа

Kiloff avatar

Kiloff

May 3, 2020 at 07:32 PM

Бейдарк
Kiloff avatar

Kiloff

May 3, 2020 at 07:32 PM

Бейдарк
rookie__frookie avatar

rookie__frookie

May 4, 2020 at 07:25 PM

два типа - ну ну, на самом деле намного больше
pluse_wut avatar

pluse_wut

May 4, 2020 at 10:52 PM

Крутой
Dianaxd123456r6 avatar

Dianaxd123456r6

May 4, 2020 at 11:08 PM

ну нормально((^_-)
Domestoska avatar

Domestoska

May 5, 2020 at 02:16 AM

неплохо
arakert_mamoru avatar

arakert_mamoru

May 5, 2020 at 11:31 AM

крутой
nnnnnnnhgyase avatar

nnnnnnnhgyase

May 5, 2020 at 11:58 AM

крутой игра
FIRELDAN2 avatar

FIRELDAN2

May 5, 2020 at 12:16 PM

кс топовая игрушка советую всем
Kisuraaa avatar

Kisuraaa

May 5, 2020 at 01:22 PM

говно ебаное
600 avatar

600

May 5, 2020 at 07:49 PM

ываываывпимЦФУУУУУУУУУУ
Argames13thsz avatar

Argames13thsz

May 5, 2020 at 07:51 PM

Чесно... я и до вас знал что в мм кс го!
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matchmacking cs:go каков он? - От пользователей Forum on Gamehag