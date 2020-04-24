matchmacking cs:go каков он?

Матчмэйкинг или(мм) кс го называй как хочешь, но сегодня я расскажу не про сам (мм) ,а про то что в нём встречаются

Этот рассказ будет очень интересный и захватывающий особенно для ветеранов нашего любимого шутера!

Удачно чтения!





Первый тип наших подопытных это (гриферы) чаще всего они просто лезут к вам под пули чтобы вы получите блокировку они длятся от 30мин. до 7дней.Но есть (гриферы) которые заходят с друзьями и например могут закрыть вход на определённую точку, а также запрыгнуть на вас в то время как вы сидите и тем самым ограничить вам скоростное передвижение.



Второй тип игроков это (руинеры) также их называют (дерангиры). Коротко про них расскажу - это тип людей у которых не получается играть и из-за этого они начинают мешать другим людям вот то что они чаше всего делают -пишут информацию о вашем союзнике в текстовый чат, могут убить вас если вы остались один и также будут лесть вам под ноги что-бы вы точно не успели уложиться по нужному времени



Третий тип (нубы) чаше всего эти игроки не пытаются навредить, они просто не умеют играть,они не учат позиции,не попадают при стрельбе,а также любят приобретать оружие с огромным кол/во патронов в магазине как на этом фото

гриферы),(руинеры),(нубы),(читеры).Первый тип наших подопытных это (гриферы) чаще всего они просто лезут к вам под пули чтобы вы получите блокировку они длятся от 30мин. до 7дней.Но есть (гриферы) которые заходят с друзьями и например могут закрыть вход на определённую точку, а также запрыгнуть на вас в то время как вы сидите и тем самым ограничить вам скоростное передвижение.Второй тип игроков это (руинеры) также их называют (дерангиры). Коротко про них расскажу - это тип людей у которых не получается играть и из-за этого они начинают мешать другим людям вот то что они чаше всего делают -пишут информацию о вашем союзнике в текстовый чат, могут убить вас если вы остались один и также будут лесть вам под ноги что-бы вы точно не успели уложиться по нужному времениТретий тип (нубы) чаше всего эти игроки не пытаются навредить, они просто не умеют играть,они не учат позиции,не попадают при стрельбе,а также любят приобретать оружие с огромным кол/во патронов в магазине как на этом фото

Ребята кто играет в cs:go постоянно встречал там подобные вещи и не как не мог с ними бороться .Адекватным и честным игрокам это шутера кто только не попадался в официальном подборе игр (мм). Это (гриферы,руинеры,нубы,читеры).Но обо всём по порядку. Сначала я хочу ввести в курс дела, кото же всё таки все эти :(Последний тип крайне редкий если у вас есть (прайм) статус это (читер) - Чаще всего они используют (вх) программа для просмотра сквозь стеныТакже есть тип (читеров) у которых есть (аим) в переводе на Русский -цель. Этот софт помогает моментально навестись на врага прицелов и убить.Есть ещё много разного софта но скажу я только про триггер и радар. Первый тип отличается от всех тем что благодаря ему вы сможете простреливать любые объекты даже огромные в толщину стены. Последний тип не столь примитивный он всего лишь показывает красными точками врагов на миникарте.Ещё бонусом для тех кого я заинтересовал этой игрой расскажу ещё два типа людей из этой игры ,но изначально хотелось бы сказать про геймплэй этой игры:Она очень проста в управление основные кнопки w s a d space mouse1 mouse 2Ну а теперь расскажу про первый тип Адекватный человек ,да такие тоже есть они никогда не будут кричать в микрофон и не будут мешать игре в общем ТОП team mate .Ну и последний тип шутник: он довольно спокойный и не орёт ,а просто любит травить анекдоты одним словом веселит команду это самый редкий тип игроков такие не часто попадаются к нам. Такие люди не загрустят даже если на них наезжать словом, но также и не дадут себя в обиду обычно такие люди ключ к победе потому-что в этой игре главное это ваш настрой и если вы дубите на дизморале то ,и игра не пойдёт и союзники перехотят игратьОгромное Спасибо За Прочтение Статьи