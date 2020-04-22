Давайте тимиться

iseregin0

И почему же это интересно ?

Вся суть подобного жанра игр заключается в случайности: случайные улучшения героя, случайная генерация подземелья, случайные противники в комнатах, случайные события, всё в этих играх создано для того, чтобы каждый забег оказался уникален. Где-то вы собрали комбинацию предметов, которые идеально синнергируют друг с другом, где-то вы с помощью цепочки определённых событий попали с самого первого уровня, на самый последний, а где-то вы вовсе сломали игру с помощью двух предметов, и теперь в вашем инвентаре находятся все улучшения в игре: