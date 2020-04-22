Давайте тимиться

Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
fnogaj
fnogaj
Gem98
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
Alexander
Alexander
Gem3
Alexander
Alexander
Gem3
WIDALBERTO VEGAS
WIDALBERTO VEGAS
Gem46
Alper Aydeniz
Alper Aydeniz
Gem231
Alexander
Alexander
Gem2
Alexander
Alexander
Gem168
c00lguy007
c00lguy007
Gem108
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem231
c00lguy007
c00lguy007
Gem370
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem819
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
c00lguy007
c00lguy007
Gem154
c00lguy007
c00lguy007
Gem701
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem140
Atia
Atia
Gem157
Rain

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unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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BOIiWantRobux avatar

BOIiWantRobux

April 22, 2020 at 05:43 PM

Игра LOST роблокс.
molodetz avatar

molodetz

April 22, 2020 at 05:45 PM

ghm

iseregin0 avatar

iseregin0

April 22, 2020 at 08:02 PM

И почему же это интересно ?
Вся суть подобного жанра игр заключается в случайности: случайные улучшения героя, случайная генерация подземелья, случайные противники в комнатах, случайные события, всё в этих играх создано для того, чтобы каждый забег оказался уникален. Где-то вы собрали комбинацию предметов, которые идеально синнергируют друг с другом, где-то вы с помощью цепочки определённых событий попали с самого первого уровня, на самый последний, а где-то вы вовсе сломали игру с помощью двух предметов, и теперь в вашем инвентаре находятся все улучшения в игре:
DonutCat241 avatar

DonutCat241

April 22, 2020 at 09:33 PM

Скажи ник в Роблоксе
BOIiWantRobux avatar

BOIiWantRobux

April 23, 2020 at 11:36 PM

Morozko_Game

iseregin0 avatar

iseregin0

May 2, 2020 at 05:39 PM

Вся суть подобного жанра игр заключается в случайности: случайные улучшения героя, случайная генерация подземелья, случайные противники в комнатах, случайные события, всё в этих играх создано для того, чтобы каждый забег оказался уникален. Где-то вы собрали комбинацию предметов, которые идеально синнергируют друг с другом, где-то вы с помощью цепочки определённых событий попали с самого первого уровня, на самый последний, а где-то вы вовсе сломали игру с помощью двух предметов, и теперь в вашем инвентаре находятся все улучшения в игре:
mar4332 avatar

mar4332

May 2, 2020 at 05:49 PM

вы топ

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