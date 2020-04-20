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CS:GO

Joklerlok avatar

Joklerlok

April 20, 2020 at 01:47 AM

Хотелось бы поделиться своими впечатлениями об этой СУПЕР игре. Расскажу свое мнение за 600+ часов в игре.


Итак, с чего хотелось бы начать
  • Графика, физика.
В этом плане тут все хорошо. Игра приятная для глаз. Нет всякой дичи в плане не прогрузки каких либо текстур, о чем говорить тут даже глаза у персонажей двигаются. Баги если таковы замечаются то в ближайшее время исправляют. На мое удивление хорошо оптимизироана. Иногда разработчики меняют стрельбу оружия: отдача, разброс выстрелов,кол-во патронов в магазине, стоимость самого оружия. Из за чего игра становится разнообразней. 
Есть такая штука которая называется "one way smoke" т.е. дымовая граната в одну сторону, кратко говоря ты откидываешь дымовую и смотри как бы в его угол или сверху, соответственно противник в нем тебя не замечает. Я считаю это немного не честно так как иногда от этого знатно пригорает, но и иногда удается сделать -3. по моему мнению должны сделать так: если ты видишь через дымовую, то и ты виден для соперника. 
  •     Стрельба.
К стрельбе в этой нужно привыкать, помню как купил ее после cs 1.6 и понял что я что то делаю не так. К !каждому! оружию нужен индивидуальный подход, где-то надо зажимать, где-то очередями. Но я думаю об этом все знают особого внимания тут не надо.

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  • Комьюнити
Самая распространенная проблема этой игры. Особенно после как ее сделали бесплатной.
Очень много неадекватов, дизморальщиков, бустеров, читеров и т.п. 
За мои 600+ часов я услышал про себя и свою семью, то чего не знал сам, хотя играю достаточно нормально, и прошел путь от 3 сильвера до калаша.

Самыми токсичными и лицемерными мне показались большинство польских игроков  (ни к кому претензий не имею), но русскоговорящие не исключение. Например зашел поиграть без разминки, и первые раунды ты особо не можешь нормально играть. Начинаются оскорбления, а под конец, когда ты начал нормально отыгрывать, ты уже бог и красавчик.

Про читеров много внимания не надо. Они есть в каждой игре. Но больше всего выводит из себя тот момент, когда читер слезно утверждает что ничего не использует. Пересматриваешь демо игры, а там чистые префайры. Так же когда у противников начинается дизмораль, и они начинают утверждать что у игрока на 1-2 месте читы из-за случайных убийств.

Ну и самая любимая тема с прайм-аккаунтами. 
Лично у меня купленный прайм т.к. я покупал эту игру. И в основном я играю с такими же аккаунтами.Но если ко мне заходит друг с праймом полученным после 31 ур. аккаунта то попадаются читеры и игроки без прайма.

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  • Система повышения и подбор игроков(по званию, часам)
В Этом плане тоже не все так хорошо, как хотелось бы. 
Начнем с системы повышения. Как понял я что количество убийств за игру ничего не решают. Больше всего важно количество очков. Бывают случаю когда у тебя 5+ выигрышей подряд а заветную звезду так и не дают (Если честно очень странная система).
За все свои часы в этой игре я удалял ее раз 10. Потому что были такие моменты, например: 4 игры выиграл, 1 проиграл и внезапно меня понижают. Но бывают очень приятные бонусы, после игры иногда раздают предметы, и однажды выпал пистолет стоимостью 70 гривен почти 200 рублей.

Подбор игроков тоже иногда подводит. Было помню у меня 300+ часов и меня ставят против 1500+ часов(и на оборот), не очень честно по моему мнению. Да многие могут сказать что часы не решают но многие из них играют действительно на свое отыгранное время.
 VTH7OQweBDsiD8jiLvSYCHjr5SW0BV.jpg

Если честно не жалею что купил эту игру, даже с теми минусами про которые я рассказал, она очень играбельна и интересна. Дает коммуникацию с разными игроками из разных стран, и приходится играть в команде.
Danil270320065 avatar

Danil270320065

April 20, 2020 at 01:56 AM

Спасибо большое за информацию и за информацию
Anonymous1586378575 avatar

Anonymous1586378575

April 20, 2020 at 02:17 AM

ого, подробно
Matahaka avatar

Matahaka

April 20, 2020 at 03:33 AM

коротко і яснооо
Matahaka avatar

Matahaka

April 20, 2020 at 03:34 AM

коротко і яснооо
Matahaka avatar

Matahaka

April 20, 2020 at 03:34 AM

коротко і ясноо
Matahaka avatar

Matahaka

April 20, 2020 at 03:34 AM

коротко і яснооооо
Matahaka avatar

Matahaka

April 20, 2020 at 03:35 AM

коротко і ясноооооооо
aiesa0202 avatar

aiesa0202

April 20, 2020 at 03:44 AM

ЕС)))))
DeadGrom2002 avatar

DeadGrom2002

April 20, 2020 at 01:09 PM

Я НЕСИСЯ НЕ ПРОНЧЛ

moki167 avatar

moki167

April 20, 2020 at 03:55 PM

партгеь9зхнлгтткеридшюшщгь6гот
DeadGrom2002 avatar

DeadGrom2002

April 20, 2020 at 05:39 PM

кс стала помойкой

illia_kobrin avatar

illia_kobrin

April 20, 2020 at 05:45 PM

кто в кс го пойдет
Montik_Lontik avatar

Montik_Lontik

April 20, 2020 at 05:51 PM

Не мне по душе Пабг

SferaX avatar

SferaX

April 20, 2020 at 07:14 PM

Ни чего не понял
20089630852741 avatar

20089630852741

April 20, 2020 at 07:58 PM

Круто обожаю
niber_lion avatar

niber_lion

April 20, 2020 at 08:08 PM

HELLO NEIGHBVHI
Kostikmostik avatar

Kostikmostik

April 20, 2020 at 09:21 PM

Кс скучная игра она станет весёлой если будут друзья играть
stalwartgrunt avatar

stalwartgrunt

April 23, 2020 at 11:13 AM

кс для.задротов
BOIiWantRobux avatar

BOIiWantRobux

April 23, 2020 at 11:23 AM

КС ТОП
Ruslanbro31 avatar

Ruslanbro31

April 23, 2020 at 12:18 PM

оу да ты прав
_DI_M_ON_1 avatar

_DI_M_ON_1

April 23, 2020 at 01:57 PM

GGWP

_DI_M_ON_1 avatar

_DI_M_ON_1

April 23, 2020 at 01:57 PM

КС лудшая

_DI_M_ON_1 avatar

_DI_M_ON_1

April 23, 2020 at 01:57 PM

Кто в кс

_DI_M_ON_1 avatar

_DI_M_ON_1

April 23, 2020 at 01:57 PM

КТО ко мне в тиму

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