Хотелось бы поделиться своими впечатлениями об этой СУПЕР игре. Расскажу свое мнение за 600+ часов в игре.

Графика, физика.

Стрельба.

Комьюнити

Система повышения и подбор игроков(по званию, часам)

Итак, с чего хотелось бы начатьВ этом плане тут все хорошо. Игра приятная для глаз. Нет всякой дичи в плане не прогрузки каких либо текстур, о чем говорить тут даже глаза у персонажей двигаются. Баги если таковы замечаются то в ближайшее время исправляют. На мое удивление хорошо оптимизироана. Иногда разработчики меняют стрельбу оружия: отдача, разброс выстрелов,кол-во патронов в магазине, стоимость самого оружия. Из за чего игра становится разнообразней.Есть такая штука которая называется "one way smoke" т.е. дымовая граната в одну сторону, кратко говоря ты откидываешь дымовую и смотри как бы в его угол или сверху, соответственно противник в нем тебя не замечает. Я считаю это немного не честно так как иногда от этого знатно пригорает, но и иногда удается сделать -3. по моему мнению должны сделать так: если ты видишь через дымовую, то и ты виден для соперника.К стрельбе в этой нужно привыкать, помню как купил ее после cs 1.6 и понял что я что то делаю не так. К !каждому! оружию нужен индивидуальный подход, где-то надо зажимать, где-то очередями. Но я думаю об этом все знают особого внимания тут не надо.Самая распространенная проблема этой игры. Особенно после как ее сделали бесплатной.Очень много неадекватов, дизморальщиков, бустеров, читеров и т.п.За мои 600+ часов я услышал про себя и свою семью, то чего не знал сам, хотя играю достаточно нормально, и прошел путь от 3 сильвера до калаша.Самыми токсичными и лицемерными мне показались большинство польских игроков (ни к кому претензий не имею), но русскоговорящие не исключение. Например зашел поиграть без разминки, и первые раунды ты особо не можешь нормально играть. Начинаются оскорбления, а под конец, когда ты начал нормально отыгрывать, ты уже бог и красавчик.Про читеров много внимания не надо. Они есть в каждой игре. Но больше всего выводит из себя тот момент, когда читер слезно утверждает что ничего не использует. Пересматриваешь демо игры, а там чистые префайры. Так же когда у противников начинается дизмораль, и они начинают утверждать что у игрока на 1-2 месте читы из-за случайных убийств.Ну и самая любимая тема с прайм-аккаунтами.Лично у меня купленный прайм т.к. я покупал эту игру. И в основном я играю с такими же аккаунтами.Но если ко мне заходит друг с праймом полученным после 31 ур. аккаунта то попадаются читеры и игроки без прайма.В Этом плане тоже не все так хорошо, как хотелось бы.Начнем с системы повышения. Как понял я что количество убийств за игру ничего не решают. Больше всего важно количество очков. Бывают случаю когда у тебя 5+ выигрышей подряд а заветную звезду так и не дают (Если честно очень странная система).За все свои часы в этой игре я удалял ее раз 10. Потому что были такие моменты, например: 4 игры выиграл, 1 проиграл и внезапно меня понижают. Но бывают очень приятные бонусы, после игры иногда раздают предметы, и однажды выпал пистолет стоимостью 70 гривен почти 200 рублей.Подбор игроков тоже иногда подводит. Было помню у меня 300+ часов и меня ставят против 1500+ часов(и на оборот), не очень честно по моему мнению. Да многие могут сказать что часы не решают но многие из них играют действительно на свое отыгранное время.Если честно не жалею что купил эту игру, даже с теми минусами про которые я рассказал, она очень играбельна и интересна. Дает коммуникацию с разными игроками из разных стран, и приходится играть в команде.