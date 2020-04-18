Destiny 2 - научно-фантастический шутер с элементами ММО. Вышла она еще в далеком 2017 году, но до сих пор выглядит бодро и пользуется спросом на игровом рынке. Чем же так задевает эта игра и почему она популярна в 2020 году? Попробую объяснить это в своей статье. Приятного чтения!

Итак, как я и замечал раньше, игра вышла в 2017 году и была продолжением первой части, которая понравилась далеко не всем. На выходе эта онлайн игра включала в себя полноценную кампанию на несколько часов и множество онлайн контента. До сегодня, игра активно сопровождается выходом дополнений сезонов.Сейчас игра делиться на 3 года - соответственно первый, второй и третий. Эти года - условно циклы игры, первый - 2017, второй - 2018 и третий - 2019. Эти года включают в себя множество контента, внесенных дополнениями. Сейчас в игре четыре дополнения: первое - "Проклятие Осириса", второе - "Военный разум", третье "Отвергнутые" и последнее и самое новое - "Обитель теней". Каждое дополнение вносит свои активности - рейды, подземелья и многое другое, но так же, каждое из них имеет собственною сюжетною кампанию. Так же в игре присутствуют сезоны, несколько которых включает в себя дополнения. Сейчас же ( 3 последних сезона ) имеют механику боевого пропуска с уникальными платными активностями и наградами и бесплатной вариацией. Эти "Сезонные абонементы можно покупать без покупки дополнений.Выход игры в Steam принес новое дыхание игре, а именно - бесплатную версию "Новый свет". Эта версия включает в себя ванильную версию "Красная война" и два дополнения - "Проклятие Осириса" и "Военный разум". Также включены некоторые локации и активности с других дополнений. По своему опыту ( у меня около 500+ часов ) скажу, что это примерно 50% игры. Если вы хотите бесплатно поиграть или опробовать игру, то это отличный вариант! Спокойно сможете наиграть около 100-200 часов без ощущения неполноты. Я сам начинал так играть.По поводу контента, вы получаете старенькие (но ни в коем случае не устаревшие до сих пор!) рейды, самый интересный с них - "Левиафан", который пользуется неплохим спросом и все локации кроме Луны. Контента, как новичку, вам будет просто завались!Сейчас расскажу о некоторым режимах, которые не будут сразу понятны игрокам. Начнём с самого крупного - имя ему рейд. Рейд - это активность рассчитана на 6 игроков, Каждый рейд состоит из нескольких этапов, и финального рейдового босса. С рейдов выпадает уникальный шмот и оружие. Самый интересный рейд бесплатной версии - "Левиафан". Он состоит из 5 этапов - "распределитель" ( это мини-этап, который связывает остальные), "Купальни", "Турнир", "Королевская охота" и босс - император Калус. Я не буду описывать каждый этап, так как статья сильно затянется. В интернете вы можете найти множество гайдов.Рейдов в игре много, каждый обладает уникальными механиками и наградами. Так же в игре есть "Подземелья" ( их 2 ) которые, к сожалению, не доступны в бесплатной версии, и по сути являются мини-рейдами, рассчитанными на 3 игроков ( подземелья можно пройти в одиночку).Налеты - очень популярный режим, это миссии на 3 игроков. В целом, обычные повседневные миссии, в которых ясно что и как делать.Игра делиться на ПВЕ и ПВП составляющие. Вы можете играть в одну, игнорируя другую, это ваш выбор, но можете играть и в то, и в то.Хоть бесплатная версия и не полная, но включает в себя МНОЖЕСТВО контента, который я рекомендую опробовать каждому. Если же игра вам понравиться, вы в любой момент можете докупить два отсутствующих у вас дополнения и полностью наслаждаться этой прекрасной игрой. Спасибо за чтение моей статьи! Удачи на поле боя, страж)