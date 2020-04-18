Rain

Gem50

unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
Sign in to start chatting

38

0/160

Back to От пользователей

Destiny 2 Новый свет

Ranon2ch avatar

Ranon2ch

April 18, 2020 at 01:59 PM

Destiny 2 - научно-фантастический шутер с элементами ММО. Вышла она еще в далеком 2017 году, но до сих пор выглядит бодро и пользуется спросом на игровом рынке. Чем же так задевает эта игра и почему она популярна в 2020 году? Попробую объяснить это в своей статье. Приятного чтения!


Итак, как я и замечал раньше, игра вышла в 2017 году и была продолжением первой части, которая понравилась далеко не всем. На выходе эта онлайн игра включала в себя полноценную кампанию на несколько часов и множество онлайн контента. До сегодня, игра активно сопровождается выходом дополнений сезонов.
Деление игры на года и сезоны
Сейчас игра делиться на 3 года - соответственно первый, второй и третий. Эти года - условно циклы игры, первый - 2017, второй - 2018 и третий - 2019. Эти года включают в себя множество контента, внесенных дополнениями. Сейчас в игре четыре дополнения: первое - "Проклятие Осириса", второе - "Военный разум", третье "Отвергнутые" и последнее и самое новое - "Обитель теней". Каждое дополнение вносит свои активности - рейды, подземелья и многое другое, но так же, каждое из них имеет собственною сюжетною кампанию. Так же в игре присутствуют сезоны, несколько которых включает в себя дополнения. Сейчас же ( 3 последних сезона ) имеют механику боевого пропуска с уникальными платными активностями и наградами и бесплатной вариацией. Эти "Сезонные абонементы можно покупать без покупки дополнений.
Новый свет
Выход игры в Steam принес новое дыхание игре, а именно - бесплатную версию "Новый свет". Эта версия включает в себя ванильную версию "Красная война" и два дополнения - "Проклятие Осириса" и "Военный разум". Также включены некоторые локации и активности с других дополнений. По своему опыту ( у меня около 500+ часов ) скажу, что это примерно 50% игры. Если вы хотите бесплатно поиграть или опробовать игру, то это отличный вариант! Спокойно сможете наиграть около 100-200 часов без ощущения неполноты. Я сам начинал так играть. 
По поводу контента, вы получаете старенькие (но ни в коем случае не устаревшие до сих пор!) рейды, самый интересный с них - "Левиафан", который пользуется неплохим спросом и все локации кроме Луны. Контента, как новичку, вам будет просто завались!
Мини-гайд по активностям игры
Сейчас расскажу о некоторым режимах, которые не будут сразу понятны игрокам. Начнём с самого крупного - имя ему рейд. Рейд - это активность рассчитана на 6 игроков, Каждый рейд состоит из нескольких этапов, и финального рейдового босса. С рейдов выпадает уникальный шмот и оружие. Самый интересный рейд бесплатной версии - "Левиафан". Он состоит из 5 этапов - "распределитель" ( это мини-этап, который связывает остальные), "Купальни", "Турнир", "Королевская охота" и босс - император Калус. Я не буду описывать каждый этап, так как статья сильно затянется. В интернете вы можете найти множество гайдов.
Рейдов в игре много, каждый обладает уникальными механиками и наградами. Так же в игре есть "Подземелья" ( их 2 ) которые, к сожалению, не доступны в бесплатной версии, и по сути являются мини-рейдами, рассчитанными на 3 игроков ( подземелья можно пройти в одиночку).
Налеты - очень популярный режим, это миссии на 3 игроков. В целом, обычные повседневные  миссии, в которых ясно что и как делать.
Игра делиться на ПВЕ и ПВП составляющие. Вы можете играть в одну, игнорируя другую, это ваш выбор, но можете играть и в то, и в то.
Заключение
Хоть бесплатная версия и не полная, но включает в себя МНОЖЕСТВО контента, который я рекомендую опробовать каждому. Если же игра вам понравиться, вы в любой момент можете докупить два отсутствующих у вас дополнения и полностью наслаждаться этой прекрасной игрой. Спасибо за чтение моей статьи! Удачи на поле боя, страж)
Ruslanbro31 avatar

Ruslanbro31

April 23, 2020 at 07:35 PM

Чувак, денег нет?
Dimas46 avatar

Dimas46

April 23, 2020 at 08:33 PM

так себе игра(
devilism avatar

devilism

April 24, 2020 at 06:24 PM

Вроде норм
Losi777 avatar

Losi777

April 24, 2020 at 06:24 PM

зачёт играм
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 24, 2020 at 06:29 PM

Да крутая
code_0022 avatar

code_0022

April 25, 2020 at 07:37 PM

круто
code_0022 avatar

code_0022

April 25, 2020 at 07:37 PM

хеххееххеех

code_0022 avatar

code_0022

April 25, 2020 at 07:37 PM

не ну рили круто
code_0022 avatar

code_0022

April 25, 2020 at 07:37 PM

слушайте а как повышать уровень??
Kitoy avatar

Kitoy

April 25, 2020 at 07:54 PM

не как
BaNaN1003 avatar

BaNaN1003

April 25, 2020 at 07:56 PM

нормуль
Kitoy avatar

Kitoy

April 25, 2020 at 07:59 PM

не каакк
Jablock0 avatar

Jablock0

April 25, 2020 at 08:02 PM

ну такоооооое
sponge_owi avatar

sponge_owi

April 26, 2020 at 08:19 PM

привет это интересно
Alim789 avatar

Alim789

April 26, 2020 at 08:28 PM

сайт крутой
Pokotovich avatar

Pokotovich

April 27, 2020 at 09:59 AM

уууууууу, круто
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

April 27, 2020 at 10:19 AM

сойдет
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

April 27, 2020 at 10:20 AM

я про статью
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

April 27, 2020 at 10:20 AM

А игра на любителя
flinkihop avatar

flinkihop

April 27, 2020 at 11:28 AM

Прикольно
WaterFlame0 avatar

WaterFlame0

April 27, 2020 at 11:31 AM

Графика топ , но есть одно "НО" это просто сервер на котором все задания и карты одинаковы...( 3/10
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности