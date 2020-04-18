Почему руна в сундуках стоит 80 КД, а выбив её, ты продаёшь её за 1 КД?

Я выбила из сундука руну. Написано, что стоит 80 КД в магазине. А продать её можно только за 1 КД. Почему так?
Продажа инвентаря тут не особо развита в принципе.
Я так полагаю, создателям это было бы невыгодно.
Радуйтесь тому, что есть.
Если бы руна продавалась дороже люди бы посоздавали твинки и тупо фармили
Ну да это довольно невыгодно для создателей
Тут по сути фиг что можно получить
Даже если ты выплолнишь задания то тебе скажут ошибки либо ты наёбываешь их
Амарбек:stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::thumbsup: