Почему руна в сундуках стоит 80 КД, а выбив её, ты продаёшь её за 1 КД?

DisParadise Я выбила из сундука руну. Написано, что стоит 80 КД в магазине. А продать её можно только за 1 КД. Почему так?

Sadizmo88 Продажа инвентаря тут не особо развита в принципе.

Я так полагаю, создателям это было бы невыгодно.

Радуйтесь тому, что есть.

vovagopnik ну да таки есть

Boksdenis1996 Если бы руна продавалась дороже люди бы посоздавали твинки и тупо фармили

wolfych Ну да это довольно невыгодно для создателей







Kenari Тут по сути фиг что можно получить





Kenari Даже если ты выплолнишь задания то тебе скажут ошибки либо ты наёбываешь их





Eexe Печально(





ddddg55 Амарбек:stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::thumbsup: