Rain

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Почему руна в сундуках стоит 80 КД, а выбив её, ты продаёшь её за 1 КД?

DisParadise avatar

DisParadise

April 18, 2020 at 12:06 AM

Я выбила из сундука руну. Написано, что стоит 80 КД в магазине. А продать её можно только за 1 КД. Почему так?
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

April 18, 2020 at 12:52 AM

Продажа инвентаря тут не особо развита в принципе.
Я так полагаю, создателям это было бы невыгодно.
Радуйтесь тому, что есть.
vovagopnik avatar

vovagopnik

April 18, 2020 at 01:14 AM

ну да таки есть
Boksdenis1996 avatar

Boksdenis1996

April 18, 2020 at 08:13 AM

Если бы руна продавалась дороже люди бы посоздавали твинки и тупо фармили
wolfych avatar

wolfych

April 18, 2020 at 08:28 AM

Ну да это довольно невыгодно для создателей


Kenari avatar

Kenari

April 18, 2020 at 12:38 PM

Тут по сути фиг что можно получить

Kenari avatar

Kenari

April 18, 2020 at 12:38 PM

Даже если ты выплолнишь задания то тебе скажут ошибки либо ты наёбываешь их

Eexe avatar

Eexe

April 18, 2020 at 01:42 PM

Печально(

ddddg55 avatar

ddddg55

April 18, 2020 at 02:13 PM

Амарбек:stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::thumbsup:
XAlexa avatar

XAlexa

April 18, 2020 at 02:50 PM

мдаа
не очень приятно
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Почему руна в сундуках стоит 80 КД, а выбив её, ты продаёшь её за 1 КД? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag