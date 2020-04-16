Кто может подсказать как получать рубины???
Может руны? Руны можно получить, открывая сундуки. Или камни душ? Чтобы получить КД можно писать статьи, писать на форум, выполнять задания в грах и тд
Вопрос как на форуме то дают кд?
Всё просто (Дурка от Меня)
Кд на формуме не дают,дают только опыт!
Гыгы я к Тимо обряшяюсь И 100000000000000000000000000000000 КД получила
Не понял что за рубины) Может камни душ? Или руны? Рубинов тут нет!
Мини игры, статьи, форум, открывать сундуки, тд.
Если ты имел ввиду кд, то надо выполнять задания
а если руны, то из сундуков или покупать в магазине