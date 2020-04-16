Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
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Atia
Atia
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Youssef
Youssef
Gem10
Youssef
Youssef
Gem10
Youssef
Youssef
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Youssef
Youssef
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taj howe
taj howe
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oliwierkleist
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Bilal Özkanca
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oliwierkleist
oliwierkleist
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oliwierkleist
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hanfred
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Rain

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unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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Помогите

82700otingokni avatar

82700otingokni

April 16, 2020 at 05:45 PM

Кто может подсказать как получать рубины???
crybaby888 avatar

crybaby888

April 16, 2020 at 05:50 PM

Может руны? Руны можно получить, открывая сундуки. Или камни душ? Чтобы получить КД можно писать статьи, писать на форум, выполнять задания в грах и тд
Girlbendy avatar

Girlbendy

April 16, 2020 at 05:54 PM

я знаю в дурке
Alonnike avatar

Alonnike

April 16, 2020 at 08:56 PM

Вопрос как на форуме то дают кд?
fhneh1234565 avatar

fhneh1234565

April 17, 2020 at 07:30 PM

Я незнаю в друг
pizzapaxg avatar

pizzapaxg

April 17, 2020 at 07:47 PM

как получать опыт
Girlbendy avatar

Girlbendy

April 19, 2020 at 01:44 PM

Всё просто (Дурка от Меня)
Andriy10474729 avatar

Andriy10474729

April 19, 2020 at 02:49 PM

А я, а я фармлю 3 лвл
MaxKlass avatar

MaxKlass

April 19, 2020 at 03:51 PM

Лягушка
Anna322 avatar

Anna322

April 19, 2020 at 06:11 PM

Кд на формуме не дают,дают только опыт!
Girlbendy avatar

Girlbendy

June 30, 2020 at 08:40 PM

Гыгы я к Тимо обряшяюсь И 100000000000000000000000000000000 КД получила
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

July 6, 2020 at 06:58 AM

Не понял что за рубины) Может камни душ? Или руны? Рубинов тут нет!
Bobbobob228 avatar

Bobbobob228

July 12, 2020 at 04:46 PM

заходить каждий день
Sasha_Lana358 avatar

Sasha_Lana358

July 13, 2020 at 04:09 AM

Мини игры, статьи, форум, открывать сундуки, тд.
NikOK avatar

NikOK

July 13, 2020 at 07:52 PM

Что за рубины? Не понял
NikOK avatar

NikOK

July 13, 2020 at 07:52 PM

Если ты имел ввиду кд, то надо выполнять задания
NikOK avatar

NikOK

July 13, 2020 at 07:53 PM

а если руны, то из сундуков или покупать в магазине
ruRU
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