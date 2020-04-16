Помогите

82700otingokni Кто может подсказать как получать рубины???

crybaby888 Может руны? Руны можно получить, открывая сундуки. Или камни душ? Чтобы получить КД можно писать статьи, писать на форум, выполнять задания в грах и тд

Girlbendy я знаю в дурке

Alonnike Вопрос как на форуме то дают кд?

fhneh1234565 Я незнаю в друг

pizzapaxg как получать опыт

Girlbendy Всё просто (Дурка от Меня)

Andriy10474729 А я, а я фармлю 3 лвл

MaxKlass Лягушка

Anna322 Кд на формуме не дают,дают только опыт!

Girlbendy Гыгы я к Тимо обряшяюсь И 100000000000000000000000000000000 КД получила

ZHESTJAGGA Не понял что за рубины) Может камни душ? Или руны? Рубинов тут нет!

Bobbobob228 заходить каждий день

Sasha_Lana358 Мини игры, статьи, форум, открывать сундуки, тд.

NikOK Что за рубины? Не понял

NikOK Если ты имел ввиду кд, то надо выполнять задания