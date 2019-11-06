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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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unranked rank iconjgdub: hi
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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
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Рецензия свиньи о игре Parallax

SvinPoImeniHouk avatar

SvinPoImeniHouk

November 6, 2019 at 04:11 PM

Разработчик: Toasty Games                                                              | Свинская рецензия!(Пишите в комментах как
Жанры: Головоломка от 1 лица                                                       |лучше переделать название)
Похожие игры: Portal 1-2, Echochrome 1-2                           | В сегодняшней рубрике я расскажу о игре Parallax которую
Мультиплеер: Отсутствует                                                                | мало кто знает, но я думаю что она заслуживает вашего
Платформа: PC                                                                                           | внимания.Берите чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее,
                                                                                                                               | приятного чтения и аппетита.


Введение

Головоломки в 2011-2015 годах выходили настолько часто, что, кажется, удивить чем-то уже практически невозможно, тем-более почти все эти игры были связанны с порталами, так как в 2011 году вышла Portal 2 , которая была очень популярна и успешна. Обычно головоломки не становились успешными как портал из-за маленьких затрат на саму игру и лень разработчиков. За все 3 года, что Portal 2 существовала до выхода Parallax почти никто из разработчиков не смог наделить свою игру чем-то необычным, чего не было ни в одной игре. Toasty Games же предлагает нам абсолютно новую интересную игру в этом жанре под названием Parallax.
При этом разработчики решили не собирать деньги, а сделать игру «с нуля», разрабатывая на собственные деньги. Собственно, в итоге получилась довольно интересная игра с новым подходом к подобному жанру.
Описание(Steam)
Параллакс это игра-головоломка о двух переплетенных мирах. Путешествие сквозь черные и белые измерения с целью достижения правильного расположения в правильное время. Доберитесь до выхода с помощью переключателей, прыговых площадок и гравитации. Можете ли вы решить каждую из головоломок?
Плюсы:

Первый – цена
Цена всего 133 рубля в Steam, а если посчитать что с 1 обеда школьник получит 50 рублей, то за 3 обеда можно купить данную игру. А на сайтах с продажей ключей данной игры вообще нет, так что варианта всего 2, либо купить в Steam, либо поиграть в пирата.

Второй — повествование
Повествования нет, вообще нет. Ну... оно и не нужно вовсе, почти во всех подобных играх повествование сделано через ... сделано плохо и в основном мешает игре, так что это больше плюс чем минус.

Третий – геймплей
Геймплей прост до безобразия – переходи в порталы, что бы перемещаться между двумя реальностями – чёрно-белым миром и бело-чёрным и таким образом дойти до конца, так же со временем в игре будут встречаться кнопки двигающие портал или поднимающие лифт, ускорители которые будут запускать вас в портал, лазеры которые будут мешать вам проходить.

Четвёртый – графика
Графика стильная и не имеет кучу ненужных деталей, которые буду мешать прохождению, чёрные и белые цвета выглядят очень красиво и интересно, смотря на неё так и хочется купить игру и поиграть. Вся игра плавная и глаза не режет.

Пятый – оптимизация
Системные требования у игры не просят чего-то особо большого – Идёт на Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X 10.6+ или Ubuntu 10.10+. Процессор должен иметь больше 1.4 GHz. Оперативная память нужна 512 МБ, а видеокарта должна поддерживать Shader Model 2.0. Место же на диске игра займёт около 150 мб. DirectX версии 9.0c. Если так посмотреть, то игра пойдёт на всех PC.

Минусы:

Первый – сюжета нет вообще
Играть становится скучно только из-за того что нет сюжета и каждый раз ты не знаешь зачем тебе нужно ходить через эти порталы.

Второй – короткая
Игра очень короткая и быстро проходится. Уровней всего 32, 4 главы по 8 уровней.

Третье-мало геймплейных фишек
За всю игру мы встретим всего 3 фишки – кнопки с передвижением чего-либо, лазеры и ускоритель. Это очень мало, но геймплей всё равно интересен.

Вывод
У данной компании(Toasty Games) получилась очень годная игра, о которой мало кто знает, но при этом у неё так же есть и минусы о которых я рассказывал ранее. Возможно, мы когда-нибудь дождёмся игры-продолжения или DLC, но прошло уже 4 года и до сих пор так ничего и не вышло, кроме фиксов и небольших изменений.
Идея, качество, геймплей и кучу всего другого, но абсолютно никакой поддержки данной игры. Впрочем, чего ждать от малоизвестной игры от малоизвестной компании, хотелось бы видеть больше игр от данной компании и возможно когда-то они выпустят что-то настолько хорошее, что её покупки перевесят покупки самых популярных игр. Но мы не можем ничего кроме как ожидать.
artemka200166 avatar

artemka200166

November 6, 2019 at 04:41 PM

да годная
yyyyul avatar

yyyyul

November 6, 2019 at 04:43 PM

что это
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 6, 2019 at 05:36 PM

не знаю игру
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 6, 2019 at 05:36 PM

Как ваше мнение, жду еще ответов
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 6, 2019 at 05:37 PM

А то по описанию плохо понятно, хорошая или нет
SvinPoImeniHouk avatar

SvinPoImeniHouk

November 6, 2019 at 06:20 PM

Читай внимательно, написано в первом предложении вывода - игра годная
fan78 avatar

fan78

November 15, 2019 at 09:10 AM

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Рецензия свиньи о игре Parallax - От пользователей Forum on Gamehag