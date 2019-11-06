Рецензия свиньи о игре Parallax

Разработчик: Toasty Games | Свинская рецензия!(Пишите в комментах как
Жанры: Головоломка от 1 лица |лучше переделать название)
Похожие игры: Portal 1-2, Echochrome 1-2 | В сегодняшней рубрике я расскажу о игре Parallax которую
Мультиплеер: Отсутствует | мало кто знает, но я думаю что она заслуживает вашего
Платформа: PC | внимания.Берите чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее,
| приятного чтения и аппетита.
Введение
Головоломки в 2011-2015 годах выходили настолько часто, что, кажется, удивить чем-то уже практически невозможно, тем-более почти все эти игры были связанны с порталами, так как в 2011 году вышла Portal 2
, которая была очень популярна и успешна. Обычно головоломки не становились успешными как портал из-за маленьких затрат на саму игру и лень разработчиков. За все 3 года, что Portal 2
существовала до выхода Parallax
почти никто из разработчиков не смог наделить свою игру чем-то необычным, чего не было ни в одной игре. Toasty Games
же предлагает нам абсолютно новую интересную игру в этом жанре под названием Parallax
.
При этом разработчики решили не собирать деньги, а сделать игру «с нуля», разрабатывая на собственные деньги. Собственно, в итоге получилась довольно интересная игра с новым подходом к подобному жанру. Описание(Steam)
Параллакс это игра-головоломка о двух переплетенных мирах. Путешествие сквозь черные и белые измерения с целью достижения правильного расположения в правильное время. Доберитесь до выхода с помощью переключателей, прыговых площадок и гравитации. Можете ли вы решить каждую из головоломок? Плюсы: Первый – цена
Цена всего 133 рубля в Steam, а если посчитать что с 1 обеда школьник получит 50 рублей, то за 3 обеда можно купить данную игру. А на сайтах с продажей ключей данной игры вообще нет, так что варианта всего 2, либо купить в Steam, либо поиграть в пирата. Второй — повествование
Повествования нет, вообще нет. Ну... оно и не нужно вовсе, почти во всех подобных играх повествование сделано через ... сделано плохо и в основном мешает игре, так что это больше плюс чем минус. Третий – геймплей
Геймплей прост до безобразия – переходи в порталы, что бы перемещаться между двумя реальностями – чёрно-белым миром и бело-чёрным и таким образом дойти до конца, так же со временем в игре будут встречаться кнопки двигающие портал или поднимающие лифт, ускорители которые будут запускать вас в портал, лазеры которые будут мешать вам проходить. Четвёртый – графика
Графика стильная и не имеет кучу ненужных деталей, которые буду мешать прохождению, чёрные и белые цвета выглядят очень красиво и интересно, смотря на неё так и хочется купить игру и поиграть. Вся игра плавная и глаза не режет. Пятый – оптимизация
Системные требования у игры не просят чего-то особо большого – Идёт на Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X 10.6+ или Ubuntu 10.10+. Процессор должен иметь больше 1.4 GHz. Оперативная память нужна 512 МБ, а видеокарта должна поддерживать Shader Model 2.0. Место же на диске игра займёт около 150 мб. DirectX версии 9.0c. Если так посмотреть, то игра пойдёт на всех PC. Минусы: Первый – сюжета нет вообще
Играть становится скучно только из-за того что нет сюжета и каждый раз ты не знаешь зачем тебе нужно ходить через эти порталы. Второй – короткая
Игра очень короткая и быстро проходится. Уровней всего 32, 4 главы по 8 уровней. Третье-мало геймплейных фишек
За всю игру мы встретим всего 3 фишки – кнопки с передвижением чего-либо, лазеры и ускоритель. Это очень мало, но геймплей всё равно интересен. Вывод
У данной компании(Toasty Games
) получилась очень годная игра, о которой мало кто знает, но при этом у неё так же есть и минусы о которых я рассказывал ранее. Возможно, мы когда-нибудь дождёмся игры-продолжения или DLC, но прошло уже 4 года и до сих пор так ничего и не вышло, кроме фиксов и небольших изменений.
Идея, качество, геймплей и кучу всего другого, но абсолютно никакой поддержки данной игры. Впрочем, чего ждать от малоизвестной игры от малоизвестной компании, хотелось бы видеть больше игр от данной компании и возможно когда-то они выпустят что-то настолько хорошее, что её покупки перевесят покупки самых популярных игр. Но мы не можем ничего кроме как ожидать.