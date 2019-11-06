Рецензия свиньи о игре Parallax

Разработчик: Toasty Games | Свинская рецензия!(Пишите в комментах как

Жанры: Головоломка от 1 лица |лучше переделать название)

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Мультиплеер: Отсутствует | мало кто знает, но я думаю что она заслуживает вашего

Платформа: PC | внимания.Берите чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее,

| приятного чтения и аппетита.

Введение

Головоломки в 2011-2015 годах выходили настолько часто, что, кажется, удивить чем-то уже практически невозможно, тем-более почти все эти игры были связанны с порталами, так как в 2011 году вышла, которая была очень популярна и успешна. Обычно головоломки не становились успешными как портал из-за маленьких затрат на саму игру и лень разработчиков. За все 3 года, чтосуществовала до выходапочти никто из разработчиков не смог наделить свою игру чем-то необычным, чего не было ни в одной игре.же предлагает нам абсолютно новую интересную игру в этом жанре под названиемПри этом разработчики решили не собирать деньги, а сделать игру «с нуля», разрабатывая на собственные деньги. Собственно, в итоге получилась довольно интересная игра с новым подходом к подобному жанру.Параллакс это игра-головоломка о двух переплетенных мирах. Путешествие сквозь черные и белые измерения с целью достижения правильного расположения в правильное время. Доберитесь до выхода с помощью переключателей, прыговых площадок и гравитации. Можете ли вы решить каждую из головоломок?Цена всего 133 рубля в Steam, а если посчитать что с 1 обеда школьник получит 50 рублей, то за 3 обеда можно купить данную игру. А на сайтах с продажей ключей данной игры вообще нет, так что варианта всего 2, либо купить в Steam, либо поиграть в пирата.Повествования нет, вообще нет. Ну... оно и не нужно вовсе, почти во всех подобных играх повествование сделано через ... сделано плохо и в основном мешает игре, так что это больше плюс чем минус.Геймплей прост до безобразия – переходи в порталы, что бы перемещаться между двумя реальностями – чёрно-белым миром и бело-чёрным и таким образом дойти до конца, так же со временем в игре будут встречаться кнопки двигающие портал или поднимающие лифт, ускорители которые будут запускать вас в портал, лазеры которые будут мешать вам проходить.Графика стильная и не имеет кучу ненужных деталей, которые буду мешать прохождению, чёрные и белые цвета выглядят очень красиво и интересно, смотря на неё так и хочется купить игру и поиграть. Вся игра плавная и глаза не режет.Системные требования у игры не просят чего-то особо большого – Идёт на Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X 10.6+ или Ubuntu 10.10+. Процессор должен иметь больше 1.4 GHz. Оперативная память нужна 512 МБ, а видеокарта должна поддерживать Shader Model 2.0. Место же на диске игра займёт около 150 мб. DirectX версии 9.0c. Если так посмотреть, то игра пойдёт на всех PC.Играть становится скучно только из-за того что нет сюжета и каждый раз ты не знаешь зачем тебе нужно ходить через эти порталы.Игра очень короткая и быстро проходится. Уровней всего 32, 4 главы по 8 уровней.За всю игру мы встретим всего 3 фишки – кнопки с передвижением чего-либо, лазеры и ускоритель. Это очень мало, но геймплей всё равно интересен.У данной компании() получилась очень годная игра, о которой мало кто знает, но при этом у неё так же есть и минусы о которых я рассказывал ранее. Возможно, мы когда-нибудь дождёмся игры-продолжения или DLC, но прошло уже 4 года и до сих пор так ничего и не вышло, кроме фиксов и небольших изменений.Идея, качество, геймплей и кучу всего другого, но абсолютно никакой поддержки данной игры. Впрочем, чего ждать от малоизвестной игры от малоизвестной компании, хотелось бы видеть больше игр от данной компании и возможно когда-то они выпустят что-то настолько хорошее, что её покупки перевесят покупки самых популярных игр. Но мы не можем ничего кроме как ожидать.