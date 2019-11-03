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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconKen: its trash now
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Статья про Counter-Strike

yarikcvetkov avatar

yarikcvetkov

November 3, 2019 at 09:06 PM

Counter-Strike Global Offensive это отличная игра что бы провести вечерок, это онлайн шутер от первого лица. Здесь важна тактика и командная игра. В игре есть две команды террористы и контр террористы. Террористы должны заложить бомбу или убить вражескую команду, а контр террористы должны не дать заложить бомбу.


Эта игра мне нравится тем что нужна командная работа. Игра ни кода не надоест, встречаются добрые люди которые подбадривают даже если проигрывают. Есть большое разнообразие оружия. Присуствуют скины, но на игру они не влияют. Правда есть и минусы этой игры. Это плохой античит. Не сбалонсированные карты. Есть неодыкватные игроки которые мешают команде но их можно исключить из команды. Но даже с такими минусами игра очень даже хорошая. В эту игру играют миллионы людей и им она нравится. Я в нее играю почти каждый день. Есть еще прайм статус там читеров почти нету. Есть в этой игре звание, оно зависит от того как вы хорошо играете. Но сначало надо пройти калибровку, это надо выиграть 10 матчей. Есть много разных режимов к примеру напарники, сареновательный режим, гонка вооружений, перелётные снайперы и тд. В игре есть две команды террористы и контр террористы. Террористы должны заложить бомбу или убить вражескую команду, а контр террористы должны не дать заложить бомбу. Я в эту игру играю очень давно и она мне не надоела. Есть много разных и интересных карт. В напарниках в командах по два человека. В начале раунда нужно закупить оружие от пистолета до снайперской винтовки. После победы вам дается опыт, после прокачки ранга вам может выдаться случайный предмет (скин). Люди вам попадаются приблизительно такого же звания как вы. Но сначало надо пройти калибровку, это надо выиграть 10 матчей. Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Counter-Strike: Global Offensive - это очередное продолжение всеми любимой игры Counter-Strike создателями которой является компания Valve и Hidden Path Entertainment. Самые свежие и правдивые слухи о разработке данной игры появились в августе 2011 года. В данном анонсе , было сказано , что разработчики попытаются добавить еще более реальности в графике и физике игры. 26 августа 2011 года вышел первый трейлер к данной игре и уже тогда все поняли что данная игра не будет сдавать свои позиции даже перед такими играми как Battlefield 3 и прочее. Добавлено несколько новых гранат , пистолетов , автоматов и различного снаряжения , так-же были созданы новые карты. Сразу-же с релизом данной игры был выпущен первый мод для неё , всеми любимый Zombie Mod , так-же была создана анимация ножа , при ударе в спину убивает сразу. Counter-Strike: Global Offensive - настоящая игра 21-ого века. CS:GO-это шутер. Всё что там тебе нужно это реакция и точность стрельбы. Там можно играть с ботами, а также с реальными игроками. На ботах можно тренировать реакцию и стрельбу. И самое вкусное это, окрывать кейсы, с них пожет выпасть какой нибудь скин на оружие. Ты его можешь либо продать, либо играть с ним в игре. Некоторые скины стоят бешеных денег и их можно вывести из игры себе в реальный кошелёк. Самое дорогое это НОЖИ. К примеру Штык нож|Ульро фиолет. Также есть качество приедметов после полевых испытаний, поношеное, немного поношеное и прями с завода. Скины прямо с завода самые дорогие. Половина игроков играет только ради этих скинов, что бы заработать на них деньги.
Zilood avatar

Zilood

November 3, 2019 at 09:43 PM

Классная статья
89069 avatar

89069

November 3, 2019 at 10:29 PM

спасибо но вот у тебя есть канкурент Все о CS:GO


CS:GO – игра которая вышла в 2012 году 21 августа на ПК,ОС Windows и MacOS компании Valve и hidden path Entertainment. Это ММО шутер от первого лица. Игроки делится на две команды: Террористы и Спецназ. Главная задача террористов поставить бомбу ,и оборонять ее пока она не взорвется, не дать спецназовцам забрать заложников или убить всех спецназовцев. А у спецназа защитить заложников или плент от террористов.


Оружие:


Самое главное оружие террористов это калаш (Ak-47). У этого оружие очень сильный урон, может убить сразу выстрелом в голову, даже если есть шлем и броня.

Основное оружие террористов это M4A4 или M4A1-S. В основном все оружие спецназов более точнее, чем у террористов, но у террористов более больше урон.


Режимы:


Соревновательный – Набирается всего десять человек и распределяет их по командам ( 5 за террористов и 5 за спецназ). И они начинают соревноваться , чья команда лучше, всего 31 раунд но победит та команда, которая наберет 16 побед . Раунд длится 1 минуту 55 секунд , после 15 раундов команды меняются сторонами ( террористы за спецназ , спецназ за террористов).


Напарники – Режим был добавлен 14 ноября 2017 года. Набирается 4 человека для игры ( 2 за террористов и 2 за спецназ, здесь карты более меньше чем в соревновательных , тут одно место закладки бомбы (плент). Раунд длится 1 минуту 45 секунд ,всего 16 раундов, 9 победный, при 8 на 8 объявляется ничья.


Обычный – от 2 д 16 игроков, в каждом раунде вам дается шлем, броня, 1000$ и набор сапёра(только спецназу), максимум 3 гранаты и нету огня по своим.


Запретная зона – Режим где можно сыграть с другом или самим, если сам то максимум 16 игроков, а если с другом то 18 игроков. Там есть новые оружие как: молоток, топор, планшет, щит, мина и кулаки. Также в начале можно выбрать себе бонус в качестве дрона , шита, парашюта, броня и шлем и медицинский шприц.


Бой насмерть – Раунд длится 10 минут. Главное задание в этом режиме это набрать наибольшее количество очков. Возрождение после смерти моментальное , урон друзьям не наносится, гранаты запрещены( потому что на сервере действует бесконечные патроны с перезарядкой).


Оружия:


Самое популярное это Ak-47, M4A4, M4A1-S, Deagle, P250, Scout, и AWP.

Скины:


Появились 14 августа 2013 году, это обновления называлось “Arms Deal”. Было добавлено больше 100 видов скинов на ножи и оружия.

Карты:


Самые популярные карты это Dust 2, Mirage, Inferno, Cache, Overpass, Nuke и Train.




Ну на этом всё)

Всем спасибо за посмотр)
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