Статья про Counter-Strike

Counter-Strike Global Offensive это отличная игра что бы провести вечерок, это онлайн шутер от первого лица. Здесь важна тактика и командная игра. В игре есть две команды террористы и контр террористы. Террористы должны заложить бомбу или убить вражескую команду, а контр террористы должны не дать заложить бомбу.

Эта игра мне нравится тем что нужна командная работа. Игра ни кода не надоест, встречаются добрые люди которые подбадривают даже если проигрывают. Есть большое разнообразие оружия. Присуствуют скины, но на игру они не влияют. Правда есть и минусы этой игры. Это плохой античит. Не сбалонсированные карты. Есть неодыкватные игроки которые мешают команде но их можно исключить из команды. Но даже с такими минусами игра очень даже хорошая. В эту игру играют миллионы людей и им она нравится. Я в нее играю почти каждый день. Есть еще прайм статус там читеров почти нету. Есть в этой игре звание, оно зависит от того как вы хорошо играете. Но сначало надо пройти калибровку, это надо выиграть 10 матчей. Есть много разных режимов к примеру напарники, сареновательный режим, гонка вооружений, перелётные снайперы и тд. В игре есть две команды террористы и контр террористы. Террористы должны заложить бомбу или убить вражескую команду, а контр террористы должны не дать заложить бомбу. Я в эту игру играю очень давно и она мне не надоела. Есть много разных и интересных карт. В напарниках в командах по два человека. В начале раунда нужно закупить оружие от пистолета до снайперской винтовки. После победы вам дается опыт, после прокачки ранга вам может выдаться случайный предмет (скин). Люди вам попадаются приблизительно такого же звания как вы. Но сначало надо пройти калибровку, это надо выиграть 10 матчей. Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Counter-Strike: Global Offensive - это очередное продолжение всеми любимой игры Counter-Strike создателями которой является компания Valve и Hidden Path Entertainment. Самые свежие и правдивые слухи о разработке данной игры появились в августе 2011 года. В данном анонсе , было сказано , что разработчики попытаются добавить еще более реальности в графике и физике игры. 26 августа 2011 года вышел первый трейлер к данной игре и уже тогда все поняли что данная игра не будет сдавать свои позиции даже перед такими играми как Battlefield 3 и прочее. Добавлено несколько новых гранат , пистолетов , автоматов и различного снаряжения , так-же были созданы новые карты. Сразу-же с релизом данной игры был выпущен первый мод для неё , всеми любимый Zombie Mod , так-же была создана анимация ножа , при ударе в спину убивает сразу. Counter-Strike: Global Offensive - настоящая игра 21-ого века. CS:GO-это шутер. Всё что там тебе нужно это реакция и точность стрельбы. Там можно играть с ботами, а также с реальными игроками. На ботах можно тренировать реакцию и стрельбу. И самое вкусное это, окрывать кейсы, с них пожет выпасть какой нибудь скин на оружие. Ты его можешь либо продать, либо играть с ним в игре. Некоторые скины стоят бешеных денег и их можно вывести из игры себе в реальный кошелёк. Самое дорогое это НОЖИ. К примеру Штык нож|Ульро фиолет. Также есть качество приедметов после полевых испытаний, поношеное, немного поношеное и прями с завода. Скины прямо с завода самые дорогие. Половина игроков играет только ради этих скинов, что бы заработать на них деньги.