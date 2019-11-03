Сейчас я хочу поговорить о игре Counter Strike Global Offensive

Counter Strike Global Offensive - это шутер от первого лица, где сражаются спецназы и террористы, это кратко. Проблема в этой игре в том что там плохой анти-чит, и из-за этого много читеров было раньше, а после того как игру сделали бесплатной понабежало столько много читеров что не пересчитать, играть стало почти не возможно, почти в каждой катке есть хотя бы 1 читер, и если даже этот читер за твою команду, то смысл играть проподает, и из-за этого множество игроков ушли из CS GO. Теперь о скинах, скинов тут ну уж очень много, и это хорошо, например, в старых версиях не было скинов, и из-за этого игра казалась какой-то серой(моё мнение), но сейчас можно выбить из простой катки какой-нибуть красивый скин и продать его например на торговой площадке, и получить копейку, но за 1-3 месяца можно накопить так на какую-нибуть игру, но есть в этом и плохая сторона, зачем покупать просто картинку на оружие за реальные деньги, я просто не понимаю в чём смысл? Если можно просто поиграть несколько часов например, и попытаться выбить красивый скин, но есть такие скины которые и дорого стоют и не красивые, для меня это драгон лор, он стоит 50к-100к, это не маленькие деньги всё-таки. Ну я вроде всё сказал что хотел, спасибо что прочитали эту статью, удачи, пока!)

А хотя, я ещё не всё, сказал, и прощаться рано. Кстате, как вам вообще игра Counter Strike Global Offensive?

Сейчас о патруле. Патруль это как бы сказать, люди которые банят читеров в этой игре, они смотрят демонстрацию например твоей игры, и делают выводы банить тебя или нет, но минус демонстрации игры в том что она может лагать, например: ты кидаешь дымовую гранату, из этого дыма выходит игрок, ты его спокойно убиваешь, но на демонстрацие может показаться, что этот человек стоит в дыме и ты его убиваешь через дым, из-за этого патруль может перепутать тебя с читером и забанить, и ты уже не объяснишь что это просто демонстрация лагала, тоесть он может спокойно тебя забанить и не о чём не подозревать. На некоторых картах есть дизбаланс, из-за этого сложно играть. Теперь о аиме, аим тренировать может показаться что легко, но когда ты сам тренеруешь его, ты понимаешь что это сложно, и кстате, тебе в игру может попасть какой-нибуть человек который выше тебя по званию, и он может попасться против тебя или за тебя (тоже дизбаланс), а может попасть человек ниже тебя по званию, и будет проигрывать, и его наверное потом кикнут, люди не играйте с читами, и будьте спокойнее, потому-что это просто игра, она создана чтобы просто расслабиться, а не для того чтобы из-за неё ломать клавиатуру, мышку, наушники

И так, о Counter Strike Global Offensive можно говорить бесконечно, но кратко,