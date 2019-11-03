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Как создать сервер в Minecraft

ilikcheves avatar

ilikcheves

November 3, 2019 at 08:35 PM

 Давно хотели поиграть поиграть на собственном сервере в майнкрафт с друзьями? Тогда вам сюда. Здесь я расскажу как без лишних проблем и заморочки создать свой сервер за 3 минуты. Способ абсолютно простой. Приступим!


Всем привет, сегодня вам быстро расскажу как создать сервер в Майнкрафте. Для этого вам потребуется всего пару минут и желание сделать его. Заходите на сайт aternos.org. Здесь вы проходите быструю регистрацию либо с помощью Фейсбук или Твитер и тому подобное, так я зарегистрирован нажимаю вход и здесь у меня все настройки есть, но я сейчас расскажу поподробнее. Заходите на главную страницу нажимаете настройка сервера и здесь вы выбираете уже можете выбрать картинку название и всё что вам будет удобно, слоты для игроков, режим игры, сложность. Здесь всё видите самое главное вам нужно здесь указать в строчке пиратский нажать галочку если выиграть например через tlauncher как я, вот вы нажимаете пиратский Сыграй через оригинальную версию убираете галочку, так следующее вы выбираете версию нажимайте Vanilla и выбираете соответственно версию игры. Я играю на 1.12.2 и загружаю этим вопросом нужно нажать и у вас всё само собой загрузится, так переходим на сервер и нажимаете соединиться О'кей вас там будет подтверждение и тому подобное. В общем он где-то запускается пару минут ничего трудного, но есть одна тема небольшая что если у вас народу не будет на севере, тоесть будет 0 человек то он выключится через 5 минут, то есть всего будет работать 5 минут в оффлайн-режиме. В смысле не будет если хоть один человек присутствует на севере то он будет работать постоянно вот нажимать на запустить принимайте лицензионное соглашение и он у вас запускается. Как только у нас запустится вы копируете адрес, может там прописать его как хотите самостоятельно заходите на Minecraft соответственно и ждём сейчас он запустится для этого проходит 2 минуты и сервер здесь. У вас есть консоль здесь всякие настройки вы уже видели версию игры какие меры ещё. Вы можете загрузить сюда свой мир, то есть всё что вы хотите можете загружать вот свои мир, вы можете загружать свои плагины, и вообще всё что вам будет удобно это полностью ваш сервер только никаких заморочек ничего трудного вот на стропиле Как ловить и тут прошло время если никого не будет то время выделить чтобы просто выключится так вот мой сервер, захожу и всё отлично. Вот заходим обратно на сайт и здесь у нас должно закончиться время да, галочка поставлена время закончено то есть вот всё. Буквально за пару минут вы взяли готовый сервер можете играть уже начинать с друзьями. 
 Всем спасибо за то что прочитали и уделили время моей статье. Надеюсь я вам помог с создание вашего уникального сервера. В следующей раз я постараюсь сделать статью про создание мини игр на своем сервере. Спасибо! До новых встреч!
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