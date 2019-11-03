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Assassin’s Creed|история

rashilov99 avatar

rashilov99

November 3, 2019 at 08:13 PM

Приятного чтения


 

   На рассвете времен,божественные расы Ису создает людей себе в служение.Они создают реликвии частицы "Эдема",чтобы управлять людскими мыслями и их смертностью,а также обсерваторию способную найти любого человека на планете по образцу его крови,чтобы сохранить свой анализ ДНК.Они создают гибриды людей-Адама и Еву,далее они восстают и похищают одну из частиц Эдема,яблоко разжигая войну между Ису и людьми.

  Ису узнают о приближении апокалиптической бури,катастрофы топа и создают тайные подземные храмы,чтобы спастись,но вот катастрофа случается раньше ожидаемого и уничтожает всех Ису и людей.Выжившие кооперируются,чтобы восстановить человечество,но пока люди планомерно множатся,Ису постепенно умирают,с целью предупредить мир о 2 катастрофе Топа,рискуя пряча исторические но высокотехнологичные предупреждения в тайниках по всему миру.И вот по проишествию времени 2 тайные и непримиримые франкции сражаются, чтобы решить судьбу человечества.Братсво асассинов и орден тамплиеров ,пока тамплиеры желают подчинить себе волю людей,асассины сражаются с ними пытаясь дать людям свободу выбора.

Обе стороны ищут частицы Эдема,в 1191-асассин Альтаир обнаруживает крота в братстве асассинов и убивает его,находит яблоко Эдема,а также карту местонахождения других реликвий разбросанных по всему миру.Альтаир становится главой братсва,но начинается бунт и он удаляется,затем возвращется ,чтобы стать во главе,далее забирает свои воспоминания в ключах,себя же вместе с яблоком он запирает в храме.

В 15 веке асассин по имени Эцио узнает о воспоминаниях Альтаира,и начинает исследовать тайну Ису ,Эцио сражается с папской властью и восстанавливает доброе имя братсва .Годы спустя асассин Эдвард ведет жизнь пирата в попытках остановить тамплиеров ища человека по имени мудрец,который знает о местонахождении обсерватории ,Эдвард запечатывает её от них.Затем у него появляется сын Хейтем,он выростает и становится тамплиером и сталкивается с асассином Кормаком,который нарушивает заговор среди асассинов,Хейтем с Кормаком останаливают предателей ,а далее у Хейтема пойвляется сын Коннор ,Коннор становится асассином и убивает своего отца,и прячет один из ключей в тайном храме.
В 1776 асассин по имени Арно останавливет заговор тамплиров мечом Эдема.

В 1868 2 асассина отнимают у тамплиеров плащ Эдема дарующее  бессмертие .


В 1937 ,современные тамплиеры создают "Абстерго" корпорацию у которой цель найти все части Эдема,а также всех технологий Ису.Далее они создают анимус-машину которая дает увидеть воспоминание предков ,они похищают Дезмонда потомка асассинов ,и используют его память ,чтобы раскрыть тайну Ису.

Огромное спасибо вам за прочтенную статью.

Zevr12 avatar

Zevr12

November 5, 2019 at 01:26 AM

Отлично
rashilov99 avatar

rashilov99

November 5, 2019 at 01:28 AM

Cпасибо,жаль не в статью пошла..
Pixelghetto avatar

Pixelghetto

November 5, 2019 at 04:17 PM

неплохо
yarikcvetkov avatar

yarikcvetkov

November 5, 2019 at 08:53 PM

Отлично!
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 5, 2019 at 10:34 PM

Спасибо автору хорошая статья .
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 5, 2019 at 10:35 PM

Есть поруигр в уплее из этой серии .
Apachels avatar

Apachels

November 6, 2019 at 02:17 PM

кайфарик
artem12ka avatar

artem12ka

November 7, 2019 at 11:08 PM

Спасибо)
MAXIMKA3130 avatar

MAXIMKA3130

November 8, 2019 at 01:06 PM

спасибо за инфу
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