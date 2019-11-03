Assassin’s Creed|история

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На рассвете времен,божественные расы Ису создает людей себе в служение.Они создают реликвии частицы "Эдема",чтобы управлять людскими мыслями и их смертностью,а также обсерваторию способную найти любого человека на планете по образцу его крови,чтобы сохранить свой анализ ДНК.Они создают гибриды людей-Адама и Еву,далее они восстают и похищают одну из частиц Эдема,яблоко разжигая войну между Ису и людьми.

Ису узнают о приближении апокалиптической бури,катастрофы топа и создают тайные подземные храмы,чтобы спастись,но вот катастрофа случается раньше ожидаемого и уничтожает всех Ису и людей.Выжившие кооперируются,чтобы восстановить человечество,но пока люди планомерно множатся,Ису постепенно умирают,с целью предупредить мир о 2 катастрофе Топа,рискуя пряча исторические но высокотехнологичные предупреждения в тайниках по всему миру.И вот по проишествию времени 2 тайные и непримиримые франкции сражаются, чтобы решить судьбу человечества.Братсво асассинов и орден тамплиеров ,пока тамплиеры желают подчинить себе волю людей,асассины сражаются с ними пытаясь дать людям свободу выбора.

Обе стороны ищут частицы Эдема,в 1191-асассин Альтаир обнаруживает крота в братстве асассинов и убивает его,находит яблоко Эдема,а также карту местонахождения других реликвий разбросанных по всему миру.Альтаир становится главой братсва,но начинается бунт и он удаляется,затем возвращется ,чтобы стать во главе,далее забирает свои воспоминания в ключах,себя же вместе с яблоком он запирает в храме.

В 15 веке асассин по имени Эцио узнает о воспоминаниях Альтаира,и начинает исследовать тайну Ису ,Эцио сражается с папской властью и восстанавливает доброе имя братсва .Годы спустя асассин Эдвард ведет жизнь пирата в попытках остановить тамплиеров ища человека по имени мудрец,который знает о местонахождении обсерватории ,Эдвард запечатывает её от них.Затем у него появляется сын Хейтем,он выростает и становится тамплиером и сталкивается с асассином Кормаком,который нарушивает заговор среди асассинов,Хейтем с Кормаком останаливают предателей ,а далее у Хейтема пойвляется сын Коннор ,Коннор становится асассином и убивает своего отца,и прячет один из ключей в тайном храме.

В 1776 асассин по имени Арно останавливет заговор тамплиров мечом Эдема.

В 1868 2 асассина отнимают у тамплиеров плащ Эдема дарующее бессмертие .



В 1937 ,современные тамплиеры создают "Абстерго" корпорацию у которой цель найти все части Эдема,а также всех технологий Ису.Далее они создают анимус-машину которая дает увидеть воспоминание предков ,они похищают Дезмонда потомка асассинов ,и используют его память ,чтобы раскрыть тайну Ису.

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