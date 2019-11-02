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Dark Souls

rashilov99 avatar

rashilov99

November 2, 2019 at 02:53 AM

Приятного чтения!


 

ГЕЙМПЛЕЙ

 

Управления у нас в игре будет от третьего лица ,за счет чего мы лучше можем разглядеть мир Тёмных Душ Хочется упомянуть то ,если взять оружие в две руки, то, помимо замены обычного и силового ударов, произойдёт следующее:

  • Параметр силы у персонажа увеличится в полтора раза, что позволит намного раньше начать использовать оружие с большими требованиями к этому параметру (исключение: луки и большие луки); и если у оружия есть бонус от силы, то атака увеличится в расчёте на новую силу персонажа
ВИДЫ ОРУЖИЙ Кинжалы,прямые мечи,большие мечи,огромные мечи,кривые мечи,большие кривые мечи,катаны,рапиры,топоры,большие секиры,молоты ,копья,больше молоты,алебарды ,кнуты,кулаки,луки,большие луки,арбалеты.Также существует магия пиромантии(огонь),магия порчи(тьма),магия колдунства(волшебство),магия клириков(чудо). Как вы можете понять выбор оружия очень велик в мире Темных Душ. 
СЮЖЕТ 

Жили первородные драконы которые были уязвимы строго к молнии,которые правят почти всем подряд.Метофизически правила вселенной требуют чтобы у всего живого были души,чем больше душ , тем сильнее является существо. Потеряв все души,то существо становится полым и агрессивным. А где-то в мире зарождается "Первородное Пламя",которое притягивает разных существ 

Трое из них:Нито Повелитель скелетов,Ведьма Изалита и Гвин Повелитель Пепла . 
Также есть и 4 существо которое нашло темный отголосок души, и имя его Манус Отец Бездны,пускай он это и скрывает от   других . 
Нагой Сит -Дракон без чешуи рассказывает как убить молнией своих собратьев (присносущих драконов) 
Гвин собрал армию и поразил практически всех драконов 

После наступает Новая Эра-Эра Огня,он использовал это как источник Света и Огня и Силы 
А тем временем Манус создает себе из души армию (ред.) 

Спустя промежуток времени Пигмей(Манус) восстает, и подчиняет тьмой рыцаря Арториаса 
Вскоре Первое Пламя Угасает и королевство Гвина ослабевает . 

А после множества попыток как он хотел восстановить Эру Огня и после он стал нежитью 
Как он хотел востановить Эру Огня и после он стал нежитью . 

А Избранная Нежить убивает всех врагов и боссов и современников Эры Огня на своем пути 
Который жертвуя собой возжег Первое Пламя . 

Много циклов спустя,Великий Вендрик создает королевство, у которого жена Нашандра-скрытый потомок Мануса Отца Бездны,которая натравила Вендрика на Гигантов,чтобы свергнуть Короля и после получить доступ к пламени.Вендрик запирает за предательство и злодеяние, пускай сам он и стал нежитью . 
После проклятие нежити возвращается,Нашандра манипулирует Невоженным , но когда потомок Мануса явил свою истинную сущность ,то та погибает от его рук. . 
Цикл спустя Принцу Лотреку не удается возжечь первое пламя ,и оно как таковой оказывается под угрозой полного затухания, и поэтому случаю возвращаются Повелители Пепла . 

Которым поручено помочь в возжигания Первого Пламени, но Избранной Нежити которое не пережило процесс возжигания , восстаёт и убивает всех Повелителей Пепла набирая мощь чтобы возжечь Пламя 

Спасибо вам за прочтенную статью.
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 2, 2019 at 11:09 AM

Про эту игру можно много написать. Мне понравилась игра.
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 2, 2019 at 12:26 PM

Очень хорошая игра .
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 2, 2019 at 12:26 PM

Только ещё и очень сложная .
rashilov99 avatar

rashilov99

November 2, 2019 at 02:01 PM

Спасибо вам огромное,вижу вам понравилась моя статья
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