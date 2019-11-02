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Crossout

vs4 avatar

vs4

November 2, 2019 at 02:44 AM

В статье попытаюсь объяснить почему Crossout скатился. Расскажу все плюсы и минусы данной игры(по моему мнению).Почему игра интересна?, а почему нет.


Начну с плюсов Crossoutа:
1.Возможность сделать своё транспортное средство мечты.
2.Возможность испытать его на полигоне, в бою или в рейде.
3.Присутствие внутриигрового рынка.
Минусы игры:
1.Снова рынок, а если быть точным-его нестабильность.
2.Донат. Это и есть ответ на вопрос "почему скатился Crossaut?". Донат полностью нарушил баланс игры и хоть в игре есть распределение игроков по огневой мощи донатеры все равно могут попасться вам в бою. И ладно если бы у них были боевые  машины как и у других игроков, но не все так гладко. Донатеры почти всегда строят тачки на ховерах, ногах, реже- на колесах. Чаще всего донатеры используют легендарное оружие которое стоит запредельных денег на низких рангах. Чаще всего встречаются: гелиос+ховер, комбайн+бигфуты, цунами+ноги(кто играл поймет о чем я). Вот я и ответил на первый вопрос: "Почему донат разрушил баланс игры?".
  Теперь расскажу почему считаю игру интересной.
  Во-первых: самое главное преимущество этой игры это разнообразие деталей и вариантов сборки машины. В игре как я и говорил ранее можно собрать все что угодно: танк, машину, летающее транспортное средство или "Шахидмобиль"- машину со взрывными копьями которые за одно мнговение убивают врага, но есть один минус- вы остаетесь безоружными и незащищенными.
  Во-вторых: отсутствие читеров, по-скольку читов на  Crossout просто нет. Возможно есть какие-нибудь программы для насчета денег на аккаунт, но мне кажется это больше относится к своеобразному донату. Хотя в игре можно столкнутся с кражей аккаунта что не очень приятно.
  В-третьих: Разработчики не забывают про своих игроков и пользователей и регулярно выпускают обновления, события, ивенты например: на Новый Год разработчики выпустили ивент "Похищение Рождества" где нужно было продержатся максимальное количество волн врагов, после чего вам выдавались хлопушки, которые в свою очередь можно было обменять на приятные подарки к Новому Году. Или ивент который совсем скоро появится в игре- "Ведьмина охота" в которой вам нужно захватить шарики и продержатся с ними как можно больше, чтобы их не отобрали у вас другие игроки. За победу так же даются очки которые можно обменять на призы.
  Почему игра не интересна? 
  Первая причина которая уже обсуждалась- донат, который рушит весь баланс.
  Вторая- нестабильность рынка, здесь по-подробнее. В игре присутствует вещь под названием "Крафт". Сам когда играл сталкивался с ней и расскажу на своем примере. Крафтить я решил краску. Как это бывает в играх 10 не очень хороших баллончиков с краской ты меняешь на 1 хороший. Тут уже возникают проблемы: накопить ресурсы(помимо краски нужен металлолом и еще куча всего). Вторая проблема-купить дешевую краску. Кто-нибудь скажет "А почему бы не купить сразу дорогой или нормальной, а не дешевой?". Потому что деньги в Crossout это проблема. Вообщем закупился я краской на 400 монет. Скрафтил. Выпадает краска чуть дешевле чем сума тех 10 плохих , новая краска мне не понравилась-решил продать, а не тут то было. Оказывается продать- тоже проблема. Нужно боротся с оппонентами за самую низкую цену на краску чтобы ее купили. Короче купили ее у меня соклановцы по моей-же просьбе.
На этом все, надеюсь статья была полезна.
 
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