Приятного чтения!

Есть всего 33 вида оружия,о котором я вам сейчас расскажу.

Первым видом оружия являются Пистолеты.

1.Glock-18-изначальный пистолет ,который вам дается на раунде вида "пистолетка",минусом будет слабый урон и все,плюсом является большая обойма,малая отдача.

2.USP-S-практически самый точный из всех пистолетов,который всегда хорошо подходит против эко-раундов.

3.P250-как по мне является типичным аналогом USP-S ,который лучше против людей с броней.

4.P2000-Точный пистолет ,но однако он слабый в плане урона.

5.Dual Berettas-пистолеты с обоймой в 30 патронов, с которых можно стрелять из двух рук одновременно,минусом скорее как будет очень медленная перезарядка.

6.CZ75-Auto-единственный пистолет который является автоматическим ,отличная бронепробиваемость ,но вся обойма за 2 секунды очень просто вылетает,в патронтаже всего 24 патрона.

7.Five-SeveN-Лучший пистолет против врагов с броней,большая обойма в размере в 20 патронов и ,что самая главное он крайне точен.

8.Tec-9-пистолет для террористов которыми можно очень просто заспамить врагов своими выстрелами.

9.Револьвер R8-самый мощный пистолет в плане урона,большим плюсом будет то что при стрельбе с левой кнопкой мыши стрельба будет строго точной.Минусом будет задержка в 0.5 секунды для выстрела,также крайне малая обойма.

10.Desert Eagle-Великий и ужасный Пустынный Орел,с которого стрелять дано не каждому,средняя обойма высокий урон и точность.минусом будет , то что он стоит 700 $ ,а на пистолетку нам дается всего 800 $.

Вторым видом оружия будут Дробовики.

1.Nova-общий дробовик для всех команд ,который будет самым дальнобойным и очень мощным уроном.

2.XM1014-единнственный автоматический дробовик который хорошо подходит против Эко-раундов,минусом будет самый маленький урон из всех дробовиков .

3.MAG-7-самый точный из всех дробовиков в КС:ГО .Минусом будет крайне малая обойма ,но компенсировать может то ,что её можно перезарядить обоймой.

4.Sawed-Off-лучшее оружие в плане урона из игры.Минусом будет малая дистанция.

Третьим видом является Пистолеты-пулеметы(ПП)

1.MAC-10-самый дешевый Фарм ган ,отлично подходит для первых раундов.

2.UMP-45-точный и к сожалению слабый в плане урона ,лучше всего подходит стрельба по пулькам,минусом является обойма в размере 25 патронов.

3.MP7-Лучший как по мне Пистолет-пулемет,точный и мощный ,но к сожалению он крайне дорогой .

4.MP9-Неплохой пистолет для эко-раундов ,средняя отдача,лучше использовать из засады.

5.ПП-19 Бизон-Очень большая обойма в размере 64 патрона,минусом будет слабый урон,низкая точность,средняя отдача.

6.P90-самый скорострельное оружие из всей игры.Это оружие подходит против игроков на очень близких дистанциях.

Четвертым видом будут Автоматы.

1.M4A4-самая точная скорострельная винтовка,будет лучшим оружием в ММ и напарниках.

2.AK-47-оружие которое будет ваншотать при выстреле в голову ,и не важно с какого расстояния был совершен выстрел.Минусом будет очень большая отдача.

3.M4A1-S-Типичный аналог M4A4,более точен но слабее в уроне,минусом будет малая бронепробиваемость для автоматов.

4.FAMAS-слабое оружие вместо которого будет купить тот де самый ПП,слабый урон,слабая бронепробиваемость.

5.Galil AR-слабый аналог калаша,достаточно большая обойма,достаточная скорострельность,лучше покупать на первых раундах.

6.AUG-отличное оружие с прицелом,которое отлично прошивает врагов с броней,минусом разве, что будет цена в размере 3.300 $.

7.SG 553-Самая лучшая винтовка да и впринципе оружие в КС ГО по бронепробиваемости,отлично подходит против игроков с броней,минусов нету.

8.SSG 08-слабый аналог АВП,но однако он может и заваншотать противника у которого нету бронежилета,также можно одновременно бегать и держать прицел.

9.SCAR-20-Автоматическая винтовка для контр-террористов,хорошо подходит против других снайперов.

10.G3SG1-дорогущая авто-снайперка ,отлично прошивает броню и стены.

11.AWP-самое суровое оружие в игре,ваншотает 100% (кроме выстрела в ногу),любимое оружие глобалов , и топовых игроков.минусом будет цена в размере 4750 $.

Пятым видом будут пулеметы.

1.Negev-Cамое лучшее оружие для спама определенных позиция на пример лонга,стоит мало и и отдача хорошо себя показывает.

2.M249-Дорогое оружие которое как таковой стоит практически в 3 раза дороже того же Негева,однако он хуже практически во всем.

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