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Warspear online(Душевный обзор)

Lehasa avatar

Lehasa

November 2, 2019 at 02:11 AM

Делаю обзор на игру в которую я играю и сейчас она подарила мне кучу положительных эмоций.


Warspear Online одна с моих самых любимых игр жизнь она увидела 12.06.2008 ну уже не в таком далеком прошлом компания добавила игру в Steam и это случилось 02 ноября 2017. На такой ход они решились из-за того что поток людей очень уменьшался. В игру можно поиграть бесплатно установив лаунчер на официальном сайте или в Steam. А для любителей поиграть на мобилке игра была добавлена в google play. Для пользователей Steam доступен пак DLS в котором достаточно полезные вещи для новичков. При запуске игры мы можем создать персонажа на выбор 4 расы по 4 класа (можно создавать не одного персонажа)


Для игроков сделано многое аж целых 7 серверов. Выбрав один из них приходит момент появления игрового персонажа в мире Аринара. По началу идут лёгкие мисси в которых нас обучают основным элементам игры. И со временем постепенно стает все труднее и труднее. Игроку уже в самом начале игры дают почти полную свободу действий и за этой особенности она мне так и понравилась. В игре достаточно часто проходят турниры и ивенты. Также в игре присутствует.



Две враждующие группировки в которых находятся по две расы и они называются "Легион"и"Хранители". Легиону предложат Горные кланы и Проклятые, а Хранителям Перворожденные и Избранные вот так
по-банальному как всегда зло и добро.
Советую для более легкого прохождения играть вместе с друзьями или найти знакомых на просторах игрового мира.
Хотя, как и во всех остальных онлайн играх есть не адекваты, которые попытаются вам мешать играть в свое удовольствие лично я за всю свою игру столкнулся с этим всего два раза.



Но все же рекомендую играть с товарищами по скольку некоторые классы в одиночку не смогут одолеть некоторых босов и мини-босов потому что некоторые персонажы сильны в ПВЕ, а некоторые В ПВП.



Для людей которые после прочтения статьи пойдут и скачают данную игру говорю на первом острове вам как по мне нужно знать что лут перестает падать после достижения 13 уровня.



По этому люди которые будут серьезно играть на результат. На первом острове вам нужно любыми методами добить лучше всего 40 тысяч золота. Можно и меньше это по желанию. Ну а кто не хочет трудиться есть вариант просто задонатить на аккаунт через официальный сайт, а



Для любителей нелегального попробовать купить топовый аккаунт и молиться чтобы вас не забанили или просто купить продавца золота и купит по наиболее выгодном курсу, но конечно я не советую.



Ну а сейчас я буду подводить итоги по игре. Игра на любителя, кто ностольгия по старым ММО РПГ тому очень понравится. Ну а кому-то это игра юности.
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