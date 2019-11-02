Спортивные симуляторы.

Причины угасания жанра спортивных симуляторов?

.

Хочу начать свое вступление с того,что я сам был заложником данного жанра,но смог вовремя остановиться. На протяжении почти 8 лет я исправно отдавал свои деньги известной компании EA Sports, ради новой части FIFA, на примере которой я буду писать этот текст, ведь большинство спортивных симуляторов созданы на одинаковой основе.Однако, чтобы быть объективным стоит и назвать плюсы данного творения канадской компании. У меня есть множество приятных моментов, связанных с этой серией, и как же жаль,что сейчас она переживает не лучшие времена.И так какие же положительные стороны мы можем найти? Во-первых, неповторимое чувство победы над опонентом, особенно если играешь с другом. Во-вторых,это радостные эмоции после выпадения высокорейтингового игрока в паке,хотя из этого вытекает и минус игры,но об этом чуть позже.И в каком-то роде уникальность и разнообразие игрового процесса, хотя фанаты PES могут со мной не согласиться.Кажется, плюсов не так уж и много,но будучи ребенком я не замечал изъянов игры.Играя в FIFA, ты воображал себя легендами прошлых и настоящих лет, переносился на виртуальное футбольное поле,где побеждал своего соперника. Каждый год предзаказ новой FIFA был делом техники. Поначалу, новая часть мне даже нравилась. Футболисты выглядели еще реалистичнее. А геймплей напоминал то, что происходило в настоящей игре. Это такая своеобразная фишка FIFA – если не вдаваться в подробности, игра действительно выглядит и играется, как настоящий футбольный матч между командами, но это чувство проходило после первых патчей.И уже после некоторого проведенного в игре времени, ты видел все ее недостатки и косяки.Прежде всего, здесь нужно было собирать команду. Для этого приходилось долго и мучительно зарабатывать монеты в матчах. А затем либо покупать наборы с футболистами, надеясь, что тебе выпадет нужный или хотя бы ценный игрок. Либо идти на трансферный рынок и там постараться купить нужного футболиста не слишком дорого. Но цены, как правило, зашкаливали. Один футболист мог равняться стоимости нескольких золотых наборов. Про мировых звезд, легенд и special cards вспоминать не хочется.Вот многие игроки и разрывались в отчаянии, пытаясь найти хоть какой-то баланс в растратах, между наборами и аукционом. Однако EA Sports предоставляют тебе выбор, не хочешь тратить свое драгоценное время,играя в сотни матчей, спокойно ты можешь упростить игру,просто купи игровую валюту, с помощью которой сможешь открывать паки. Проблема заключается в том,что вероятность выпадения хорошего игрока не увеличивается. Вы покупаете игру за 4000 рублей,а затем донатите в нее 6000, надеясь ускорить процесс собирания команды. НО как же вы удивитесь, когда в паке вам выпадает максимум 85 рейтинг.А ведь многие люди, я не беру в учет блогеров, заносят этой компании тысячи,а то и сотни тысяч рублей.Другой проблемой является ухудшающийся с каждым годом геймплей.Удивительно,но на момент выхода каждой части геймплей действительно отличается. Затем разработчики выкатывают несколько патчей,которые не убирают баги,а зачастую увеличивают их.Лично я могу пожаловаться и на другую проблему,влияющую на ухудшения геймплея,помимо,багов.Это обилие одинаковых разноцветных карточек,которые абсолютно ничем не отличаются. Бывает,что один игрок получает разного типа карточки с разным рейтингом,но внутренние характеристики игрока не будут лучше у карточки, у которой выше рейтинг. Хуже всего то,что разработчики никак не реагируют на изъяны игры,выпуская новую часть с прошлогодними недочетамиВ совокупности,эти проблемы очень сильно влияют на игру. Безусловно вы можете мне возразить,потому что я рассматривал лишь один спортивный симулятор,и вы будете правы,но как я заметил в самом начале, большинство спортивных симуляторов имеют одинаковую базу при создании игры,а следовательно и одинаковые проблемы.