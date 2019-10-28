Возвращаем VISA® PREPAID CARD

-VISA® PREPAID CARD - самая выгодная трата КД на Gamehag. С их помощью можно покупать и заказывать товары на Humble Bundle, Fanatical, Joom, Ebay и других ( на некоторых не работает. Например: aliexpress. Но с недавнего времени они стали недоступными для покупки. НО МЫ МОЖЕМ ЭТО ИСПРАВИТЬ!
-Я призываю каждого перейти во вкладу "призы" где находится карточка виза отправить запрос с просьбой активизировать товар. Тогда админы увидят большой спрос на продукт и процесс её возвращения в магазин ускориться.
-Нужно помощь КАЖДОГО. Вместе мы сможем!
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Помоему вы что-то путаете. Карты Visa никуда из призов не делись. Только что проверял. Доступно пять видов, как и было.
Убрали возможность покупать эту карточку. Попоробуйте купить, там будет написано: " Этот приз недоступен в настоящий момент."
Думаю, что хозяин сервиса руководствуется собственными интересами, а не спросом пользователей. Написать, конечно можно, но, думаю, что убрали не из-за низкого спроса, а по другим соображениям.
Несмотря на причину того, почему убрали Visa, если большое количество людей отправят запрос на активизацию карточки, это, по крайней мере, привлёчёт админов Gamehag.
Они есть эти призы можно покупать за кд .
Мне больше подуше карты пополнения стим .
В Украине через Портмоне можно на карту выводить с VISA® PREPAID CARD.
Призы эти доступны в магазинах, НО...
Когда вы насобираете достаточное количество КД, вам напишут, что Visa недоступна на данный момент. Просто соберите камни душ на сумму 5$ и сами всё увидите.
Это может быть в том числе временным явлением. Такая фигня уже была с рядом сундуков и призов по CS GO. Потом все заработало. Попробуйте как вариант написать модераторам сайта и спросить, так ли это.
Уже писал, ответили, что вскоре вернут Visa, но ведь их нету больше нескольки недель.
я сам хз что ето за х**ня но мне она оч нравится
Пишу почти каждый день поддержке с просьбами о возвращение. Говорят, что нужно немного потерпеть. Вот я и жду уже почти месяц. Visa с "призов" не убрали, но также и не добавили.
Да уж, действительно печально
Идёт почти третья неделя со времени, когда я впервые стокнулся с проблемой о невозможности покупки Visa. Поддержка ничего не говорит и лишь предлогает подождать. Больше ничего не остаёться делать.
Ну, подождём. Выбор-то не велик.
Забудьте о VISA® PREPAID CARDP просити что бы запустили paysafecard тем более что её многие иностранные пользователи gamehag заказывают, посмотрите сами. У этой платёжной системы есть русскоязычный сайт. Никаких проблем с ней по всей видимости не укого не возникает.
Меня заинтерисовало сообщение о paysafecard и я решил посмотреть её на Gamehag. Отличие её от Виза - различие оплачиваемых товаров. Виза предназначена для различных покупок: начиная от покупок цыфрового товара на Humble Bandle, так и оплатой товара на Joom. Paysafecard в свою очередь в основном нужна для покупок игровой валюты в играх. Второй вариант меня особо не интересует, поэтому хотелось бы вернуть именно Visa.