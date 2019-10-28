Rain

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Возвращаем VISA® PREPAID CARD

asdadasdad avatar

asdadasdad

October 28, 2019 at 02:33 PM

-VISA® PREPAID CARD - самая выгодная трата КД на Gamehag. С их помощью можно покупать и заказывать товары на Humble Bundle, Fanatical, Joom, Ebay и других ( на некоторых не работает. Например: aliexpress. Но с недавнего времени они стали недоступными для покупки. НО МЫ МОЖЕМ ЭТО ИСПРАВИТЬ!
-Я призываю каждого перейти во вкладу "призы" где находится карточка виза отправить запрос с просьбой активизировать товар. Тогда админы увидят большой спрос на продукт и процесс её возвращения в магазин ускориться.
-Нужно помощь КАЖДОГО. Вместе мы сможем!
12misha_bro1212 avatar

12misha_bro1212

October 28, 2019 at 09:09 PM

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Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

October 29, 2019 at 11:23 AM

Помоему вы что-то путаете. Карты Visa никуда из призов не делись. Только что проверял. Доступно пять видов, как и было.
asdadasdad avatar

asdadasdad

October 29, 2019 at 11:29 AM

Убрали возможность покупать эту карточку. Попоробуйте купить, там будет написано: " Этот приз недоступен в настоящий момент."
grein avatar

grein

October 29, 2019 at 07:23 PM

убрали давно
rina_sav avatar

rina_sav

October 29, 2019 at 07:30 PM

Думаю, что хозяин сервиса руководствуется собственными интересами, а не спросом пользователей. Написать, конечно можно, но, думаю, что убрали не из-за низкого спроса, а по другим соображениям.
asdadasdad avatar

asdadasdad

October 29, 2019 at 08:14 PM

Несмотря на причину того, почему убрали Visa, если большое количество людей отправят запрос на активизацию карточки, это, по крайней мере, привлёчёт админов Gamehag.
invisible_moonstear avatar

invisible_moonstear

October 29, 2019 at 09:01 PM

класс
Lyoga avatar

Lyoga

October 29, 2019 at 09:26 PM

Они есть эти призы можно покупать за кд .
Lyoga avatar

Lyoga

October 29, 2019 at 09:27 PM

Мне больше подуше карты пополнения стим .
Lyoga avatar

Lyoga

October 29, 2019 at 09:28 PM

В Украине через Портмоне можно на карту выводить с VISA® PREPAID CARD.
asdadasdad avatar

asdadasdad

October 29, 2019 at 09:55 PM

Призы эти доступны в магазинах, НО...
Когда вы насобираете достаточное количество КД, вам напишут, что Visa недоступна на данный момент. Просто соберите камни душ на сумму 5$ и сами всё увидите.
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

October 30, 2019 at 12:43 AM

Это может быть в том числе временным явлением. Такая фигня уже была с рядом сундуков и призов по CS GO. Потом все заработало. Попробуйте как вариант написать модераторам сайта и спросить, так ли это.
asdadasdad avatar

asdadasdad

October 30, 2019 at 10:33 AM

Уже писал, ответили, что вскоре вернут Visa, но ведь их нету больше нескольки недель.
KorbanDallas avatar

KorbanDallas

October 30, 2019 at 03:24 PM

Проверю когда будут КД
Domestos001 avatar

Domestos001

October 30, 2019 at 10:28 PM

я сам хз что ето за х**ня но мне она оч нравится
NIKITA292009 avatar

NIKITA292009

October 31, 2019 at 08:56 AM

rina_sav avatar

rina_sav

November 10, 2019 at 10:14 PM

ну что, вернули?
asdadasdad avatar

asdadasdad

November 11, 2019 at 02:11 AM

Пишу почти каждый день поддержке с просьбами о возвращение. Говорят, что нужно немного потерпеть. Вот я и жду уже почти месяц. Visa с "призов" не убрали, но также и не добавили.
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 11, 2019 at 03:36 AM

Печально
fan78 avatar

fan78

November 12, 2019 at 05:38 PM

Да уж, действительно печально
asdadasdad avatar

asdadasdad

November 12, 2019 at 07:34 PM

Идёт почти третья неделя со времени, когда я впервые стокнулся с проблемой о невозможности покупки Visa. Поддержка ничего не говорит и лишь предлогает подождать. Больше ничего не остаёться делать.
rina_sav avatar

rina_sav

November 12, 2019 at 09:13 PM

Ну, подождём. Выбор-то не велик.
Tony_k avatar

Tony_k

November 16, 2019 at 11:37 PM

Забудьте о VISA® PREPAID CARDP просити что бы запустили paysafecard тем более что её многие иностранные пользователи gamehag заказывают, посмотрите сами. У этой платёжной системы есть русскоязычный сайт. Никаких проблем с ней по всей видимости не укого не возникает.
asdadasdad avatar

asdadasdad

November 17, 2019 at 12:34 AM

Меня заинтерисовало сообщение о paysafecard и я решил посмотреть её на Gamehag. Отличие её от Виза - различие оплачиваемых товаров. Виза предназначена для различных покупок: начиная от покупок цыфрового товара на Humble Bandle, так и оплатой товара на Joom. Paysafecard в свою очередь в основном нужна для покупок игровой валюты в играх. Второй вариант меня особо не интересует, поэтому хотелось бы вернуть именно Visa.
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