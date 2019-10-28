Возвращаем VISA® PREPAID CARD

asdadasdad -VISA® PREPAID CARD - самая выгодная трата КД на Gamehag. С их помощью можно покупать и заказывать товары на Humble Bundle, Fanatical, Joom, Ebay и других ( на некоторых не работает. Например: aliexpress. Но с недавнего времени они стали недоступными для покупки. НО МЫ МОЖЕМ ЭТО ИСПРАВИТЬ!

-Я призываю каждого перейти во вкладу "призы" где находится карточка виза отправить запрос с просьбой активизировать товар. Тогда админы увидят большой спрос на продукт и процесс её возвращения в магазин ускориться.

-Нужно помощь КАЖДОГО. Вместе мы сможем!

12misha_bro1212 :jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern:

Sadizmo88 Помоему вы что-то путаете. Карты Visa никуда из призов не делись. Только что проверял. Доступно пять видов, как и было.

asdadasdad Убрали возможность покупать эту карточку. Попоробуйте купить, там будет написано: " Этот приз недоступен в настоящий момент."

grein убрали давно

rina_sav Думаю, что хозяин сервиса руководствуется собственными интересами, а не спросом пользователей. Написать, конечно можно, но, думаю, что убрали не из-за низкого спроса, а по другим соображениям.



asdadasdad Несмотря на причину того, почему убрали Visa, если большое количество людей отправят запрос на активизацию карточки, это, по крайней мере, привлёчёт админов Gamehag.

invisible_moonstear класс

Lyoga Они есть эти призы можно покупать за кд .

Lyoga Мне больше подуше карты пополнения стим .

Lyoga В Украине через Портмоне можно на карту выводить с VISA® PREPAID CARD.

asdadasdad Призы эти доступны в магазинах, НО...

Когда вы насобираете достаточное количество КД, вам напишут, что Visa недоступна на данный момент. Просто соберите камни душ на сумму 5$ и сами всё увидите.

Sadizmo88 Это может быть в том числе временным явлением. Такая фигня уже была с рядом сундуков и призов по CS GO. Потом все заработало. Попробуйте как вариант написать модераторам сайта и спросить, так ли это.

asdadasdad Уже писал, ответили, что вскоре вернут Visa, но ведь их нету больше нескольки недель.

KorbanDallas Проверю когда будут КД

Domestos001 я сам хз что ето за х**ня но мне она оч нравится

NIKITA292009

rina_sav ну что, вернули?



asdadasdad Пишу почти каждый день поддержке с просьбами о возвращение. Говорят, что нужно немного потерпеть. Вот я и жду уже почти месяц. Visa с "призов" не убрали, но также и не добавили.

akira_yukio Печально

fan78 Да уж, действительно печально



asdadasdad Идёт почти третья неделя со времени, когда я впервые стокнулся с проблемой о невозможности покупки Visa. Поддержка ничего не говорит и лишь предлогает подождать. Больше ничего не остаёться делать.

rina_sav Ну, подождём. Выбор-то не велик.



Tony_k Забудьте о VISA® PREPAID CARDP просити что бы запустили paysafecard тем более что её многие иностранные пользователи gamehag заказывают, посмотрите сами. У этой платёжной системы есть русскоязычный сайт. Никаких проблем с ней по всей видимости не укого не возникает.