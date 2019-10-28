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Об игре - Point Blank

KVirB avatar

KVirB

October 28, 2019 at 02:17 AM

Point Blank - многопользовательский онлайн шутер от корейского разработчика. Среди своих конкурентов игра выгодно отличается высокой динамикой, качественной физикой и уникальными игровыми режимами. Несмотря на свой возраст (более 9-ти лет), Point Blank остается одним из самых актуальных шутеров на сегодняшний день.


Point Blank довольно классическая игра жанра, однако она имеет ряд весомых преимуществ над конкурентами. Прежде всего, - это бешеный темп (возможно, для некоторых это недостаток). Если вы не научитесь очень быстро наводить мышку на противника, то так и останетесь пушечным мясом для более продвинутых игроков. От тактики здесь явно меньше зависит, чем от умения стрелять.

Другим преимуществом является огромное количество игрового оружия, здесь каждый сможет найти себе ствол по душе. Будь то дробовик, снайперская винтовка или автомат, каждая пушка уникальна и имеет свои сильные стороны. Градация оружия по уровню присутствует, однако большая его часть в настоящее время доступна игроку с самого начала игры.

Еще одной интересной изюминкой выступает так называемый игровой режим "Диномод". В нем вы сможете почувствовать себя кровожадным динозавром, вылавливающим бегущих к выходу людишек. Людишки, честно говоря, не очень хотят чтобы их вылавливали и дают мощный отпор обидчикам. А еще, на некоторых картах можно полетать на вертолете!

Графика соответствует девизу "Ничего лишнего!». С одной стороны, на картах присутствуют разнообразные ящики, тумбы и прочие преграды, за которыми можно спрятаться и подкараулить противника. С другой, - нет всяких раздражающих кустиков, листвы деревьев и прочей отвлекающей ерунды, которой пестрит и гордиться Warface.

В процессе развития русской локализации игры произошло множество изменений, как приятных, так и крайне возмутительных, прямо повлиявших на уход из нее многих преданных поклонников.

Первым таким событием стала глобальная перекройка игрового магазина, когда все топовое оружие оказалось доступно новичкам. Ветераны игры, посвятившие огромное количество времени на прокачку и развитие своего персонажа, почувствовали себя, мягко говоря, обманутыми. В то время не одна страница официального форума не обходилась без проклятий в сторону администрации игры. Вместе с этим произошло подорожание доната, стоимость которого в дальнейшем и вовсе достигла баснословных величин. При этом починка оружия, приобретаемого за ГП, выросла в разы.

Чуть раньше начался массовый наплыв читеров, когда почти в каждой комнате можно было встретить летающих персонажей стреляющих сквозь стены и достающих вас ножом с противоположной стороны карты. В настоящий момент, способа борьбы с ними так и не найдено. Массовые баны достигают очень малого количества нарушителей и почти не меняют общую ситуацию.

Позднее, игровой магазин снова был переделан. С этого момента оружие за ГП стало временным, через 100 боев оно исчезает и его приходиться покупать заново. Единственным исключением стали топовые стволы, которые вновь были привязаны к званиям, но их починка стала стоить еще дороже. Набрать необходимое количество ГП на отбивку починки в обычных режимах стало почти невозможно. Тем не менее, аналоги этого оружия за донат доступны по-прежнему даже новичкам, хотя и стоит довольно дорого.

Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 28, 2019 at 10:03 AM

Спасибо за обзор!
lolikxd1 avatar

lolikxd1

October 28, 2019 at 01:24 PM

хуйня

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