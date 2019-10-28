Plants vs. Zombies

Растения против Зомби (PvZ) это 2D tower defense и является первой игрой в серии, которая вышла на компы, телефоны и приставки. От PopCap и издателем EA.Игровой процесс.
Типичный ltd с валютой(солнце) для покупки башен(растений) и уничтожением врагов(зомби). В игре есть: 50 уровней в приключении, 20 в мини-играх, 18 пазлах и 10 в выживании. Все они делятся на 5 локаций: день, ночь, бассейн, туман и крыша. Растений для защиты 40, не включая улучшенные версии которые можно купить в магазине нашего соседа. Зомби 25 вида и два секретных.Достижения
в игре много достижений которые можно получить. Некоторые из них можно получить очень легко, к примеру, взорвать зомби картофельной миной.
Также есть довольно сложные, например пройти уровень на крыше не используя катапультСад дзэн
Сад дзэн это сад который открывается на последних уровнях приключения где можно выращивать растений и потом получать с них деньги(при продаже или при удовлетворение растения), а также 4 сада для разных растений. 1 сад для дерева мудрости которое даёт советы и коды.Различия растений
Растения в игре как нестранно отличаются, но я буду без банального режим стрельбы. Есть растения которые спят на дневных уровнях большую их часть это грибы(точнее все грибы). могилоед растение которое можно использовать только на 1 локации, ночь. А также нужно выделить водные растения, ведь без кувшинки, скорее всего вы не пройдёте бассейн или туман. А также катапульты,
хоть крышу вы сможете пройти без катапульт, но это будет гораздо сложнее чем с ними.Магазин Безумного Дэйва
Дэйв это наш сосед который даёт советы и является владельцем собственного магазина где можно купить: слоты для растений, вещи для дополнительной защиты дома, улучшения для растений и вещи для сад дзэна. Всё это можно купить за монеты, которые падают с зомби, начиная с уровня 2-1. Монет 3: серебряная(10), золотая(50) и алмаз(1000).Различия между платформами
PvZ отличается на разных платформах к примеру на пк и на ps 1 мини-игра отличаются, а про мобильные телефоны.. там вся игра(не основная) идёт через донат.Босс
(спойлеры)
в PvZ как вы скорее всего знаете есть босс. Его зовут Доктор Зом Босс. Тактика очень проста: ставим растения, ждём когда босс опустит своё хх.. лицо и когда он это сделает он получит по нему, ждём пока босс выпустит огненный шар/ ледяной шар и ставим напротив ледогриб/перец чили и так пока босс не поднимет белый флаг. Секреты и пасхалки
В игре есть много отсылок к старым играм PopCap такие как: bookworm adventure, chuzzle, bejeweled и другие. Всё это можно найти промотав вниз в меню достижения.
Моё мнение о игре
PvZ это та игра которую можно пройти сразу и перепроходить разными тактиками и растениями. Эмоции которая подарила мне эта игра мне не описать. Хоть игра моральна и физически стара, для меня она останется лучшей игрой ltd.
удачи всем кто дочитал до сюда и код mustaches вам.
P.s. картинок нет потому-что при попытке выложить картинку у меня выходит ошибка 404 или я не умею вставлять картинки