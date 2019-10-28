Plants vs. Zombies

Растения против Зомби (PvZ) это 2D tower defense и является первой игрой в серии, которая вышла на компы, телефоны и приставки. От PopCap и издателем EA.

Типичный ltd с валютой(солнце) для покупки башен(растений) и уничтожением врагов(зомби). В игре есть: 50 уровней в приключении, 20 в мини-играх, 18 пазлах и 10 в выживании. Все они делятся на 5 локаций: день, ночь, бассейн, туман и крыша. Растений для защиты 40, не включая улучшенные версии которые можно купить в магазине нашего соседа. Зомби 25 вида и два секретных.в игре много достижений которые можно получить. Некоторые из них можно получить очень легко, к примеру, взорвать зомби картофельной миной.Также есть довольно сложные, например пройти уровень на крыше не используя катапультСад дзэн это сад который открывается на последних уровнях приключения где можно выращивать растений и потом получать с них деньги(при продаже или при удовлетворение растения), а также 4 сада для разных растений. 1 сад для дерева мудрости которое даёт советы и коды.Растения в игре как нестранно отличаются, но я буду без банального режим стрельбы. Есть растения которые спят на дневных уровнях большую их часть это грибы(точнее все грибы). могилоед растение которое можно использовать только на 1 локации, ночь. А также нужно выделить водные растения, ведь без кувшинки, скорее всего вы не пройдёте бассейн или туман. А также катапульты,хоть крышу вы сможете пройти без катапульт, но это будет гораздо сложнее чем с ними.Дэйв это наш сосед который даёт советы и является владельцем собственного магазина где можно купить: слоты для растений, вещи для дополнительной защиты дома, улучшения для растений и вещи для сад дзэна. Всё это можно купить за монеты, которые падают с зомби, начиная с уровня 2-1. Монет 3: серебряная(10), золотая(50) и алмаз(1000).PvZ отличается на разных платформах к примеру на пк и на ps 1 мини-игра отличаются, а про мобильные телефоны.. там вся игра(не основная) идёт через донат.(спойлеры)в PvZ как вы скорее всего знаете есть босс. Его зовут Доктор Зом Босс. Тактика очень проста: ставим растения, ждём когда босс опустит своё хх.. лицо и когда он это сделает он получит по нему, ждём пока босс выпустит огненный шар/ ледяной шар и ставим напротив ледогриб/перец чили и так пока босс не поднимет белый флаг.В игре есть много отсылок к старым играм PopCap такие как: bookworm adventure, chuzzle, bejeweled и другие. Всё это можно найти промотав вниз в меню достижения.Моё мнение о игреPvZ это та игра которую можно пройти сразу и перепроходить разными тактиками и растениями. Эмоции которая подарила мне эта игра мне не описать. Хоть игра моральна и физически стара, для меня она останется лучшей игрой ltd.удачи всем кто дочитал до сюда и код mustaches вам.P.s. картинок нет потому-что при попытке выложить картинку у меня выходит ошибка 404 или я не умею вставлять картинки