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Plants vs. Zombies

khowst1 avatar

khowst1

October 28, 2019 at 02:15 AM

Растения против Зомби (PvZ) это 2D tower defense и является первой игрой в серии, которая вышла на компы, телефоны и приставки. От PopCap и издателем EA.


Игровой процесс.

Типичный ltd с валютой(солнце) для покупки башен(растений) и уничтожением врагов(зомби). В игре есть: 50 уровней в приключении, 20 в мини-играх, 18 пазлах и 10 в выживании. Все они делятся на 5 локаций: день, ночь, бассейн, туман и крыша. Растений для защиты 40, не включая улучшенные версии которые можно купить в магазине нашего соседа. Зомби 25 вида и два секретных.

Достижения

в игре много достижений которые можно получить. Некоторые из них можно получить очень легко, к примеру, взорвать зомби картофельной миной.
Также есть довольно сложные, например пройти уровень на крыше не используя катапульт

Сад дзэн

Сад дзэн это сад который открывается на последних уровнях приключения где можно выращивать растений и потом получать с них деньги(при продаже или при удовлетворение растения), а также 4 сада для разных растений. 1 сад для дерева мудрости которое даёт советы и коды.

Различия растений

Растения в игре как нестранно отличаются, но я буду без банального режим стрельбы. Есть растения которые спят на дневных уровнях большую их часть это грибы(точнее все грибы). могилоед растение которое можно использовать только на 1 локации, ночь. А также нужно выделить водные растения, ведь без кувшинки, скорее всего вы не пройдёте бассейн или туман. А также катапульты,
хоть крышу вы сможете пройти без катапульт, но это будет гораздо сложнее чем с ними.

Магазин Безумного Дэйва

Дэйв это наш сосед который даёт советы и является владельцем собственного магазина где можно купить: слоты для растений, вещи для дополнительной защиты дома, улучшения для растений и вещи для сад дзэна. Всё это можно купить за монеты, которые падают с зомби, начиная с уровня 2-1. Монет 3: серебряная(10), золотая(50) и алмаз(1000).

Различия между платформами

PvZ отличается на разных платформах к примеру на пк и на ps 1 мини-игра отличаются, а про мобильные телефоны.. там вся игра(не основная) идёт через донат.

Босс(спойлеры)

в PvZ как вы скорее всего знаете есть босс. Его зовут Доктор Зом Босс. Тактика очень проста: ставим растения, ждём когда босс опустит своё хх.. лицо и когда он это сделает он получит по нему, ждём пока босс выпустит огненный шар/ ледяной шар и ставим напротив ледогриб/перец чили и так пока босс не поднимет белый флаг. 

Секреты и пасхалки

В игре есть много отсылок к старым играм PopCap такие как: bookworm adventure, chuzzle, bejeweled и другие. Всё это можно найти промотав вниз в меню достижения.

Моё мнение о игре 
PvZ это та игра которую можно пройти сразу и перепроходить разными тактиками и растениями. Эмоции которая подарила мне эта игра мне не описать. Хоть игра моральна и физически стара, для меня она останется лучшей игрой ltd.
удачи всем кто дочитал до сюда и код mustaches вам.
P.s. картинок нет потому-что при попытке выложить картинку у меня выходит ошибка 404 или я не умею вставлять картинки
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 28, 2019 at 10:04 AM

Не играл, но много нового узгал, спасибо!
JustMuzl avatar

JustMuzl

October 28, 2019 at 03:43 PM

Игра супер советую всем в нее сыграть она очень сильно вас затянет
Ksust avatar

Ksust

October 28, 2019 at 04:08 PM

Yeah
Ksust avatar

Ksust

October 28, 2019 at 04:10 PM

Да, оно все так
goryavina75 avatar

goryavina75

October 28, 2019 at 05:46 PM

да очень интересная,затягивающая игра!
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 28, 2019 at 10:27 PM

Благодарим автора за очень позновательный текст .
Sakura777 avatar

Sakura777

October 28, 2019 at 10:40 PM

Очень интересно ! Рекомендую !
fan78 avatar

fan78

November 12, 2019 at 06:56 PM

Да, игра хоть и старая, но чертовски клевая!
Chuvcheg avatar

Chuvcheg

November 21, 2019 at 03:06 AM

Ностальгия
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 21, 2019 at 05:49 AM

Занимательная инфа
IdeotDibilka avatar

IdeotDibilka

November 21, 2019 at 07:21 PM

эхх,помню когда играл в это)
smoky12345 avatar

smoky12345

November 22, 2019 at 02:47 AM

игра моего детства )
X_Vampire_X avatar

X_Vampire_X

November 22, 2019 at 05:28 PM

Да крутая игра долго залипал
LamaGoga avatar

LamaGoga

November 22, 2019 at 07:14 PM

игра идеальная000
dashemka1 avatar

dashemka1

November 22, 2019 at 07:33 PM

Реально полезная информация. Респект.
Froqus avatar

Froqus

November 23, 2019 at 12:49 AM

Осталось только поиграть в неё
Nurafen avatar

Nurafen

November 23, 2019 at 01:20 AM

игра моего детства:(
Karuma111fg avatar

Karuma111fg

November 23, 2019 at 01:41 AM

Игра быстро затягивает
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