СУНДУКИ/КЕЙСЫ

gab1k Какой шанс дропа у сундуков? В частности у сундука "Байонет" 3 открыл, 3 мки вышло. Зачем мне эти мки! НОЖ нужен! Шанс дропа наверное 1/1000.

gab1k Дайте подробности с кейсами модераторы.

serg_norther Ага, так тебе и раскрыли. Особенно модераторы, которые сами не в курсе

gab1k Мда.. тяжело эти души собирать и получить за это 3 мки?

Jeriko__ Апаем лвл по-техоньку

Dark_Dj_ я 1300 кое-как добыл

asdadasdad Кейсы покупать бесмысленно. Сколько я не отрывал - одни рандом кеи. Лучше копить КД и покупать за них нормальные игры или скины.

Vovasuper111 Кейсы пустая трата кд

gab1k Я просто видео посмотрел на ютубе, чел открыл сундук и у него выпал нож

TachuOneTwo Кейсы говоно ...

sdfada3050y на ютубе столько всего покажут.... Но прежде чем он это снял. Он столько времени потратил снимая как он открывает сундуки и ему выпадает ерунда и после он матами орет,- что нам и не снилось....





Lyoga Кейсы лучше не открывать .

Lyoga В кейсах накрутка и это во всех сундуках .

rina_sav Так а чего вы ожидали, что вам скины по полторы штуки станут выпадать пачками? Наивно. Не, самый шлак только и будет падать.

