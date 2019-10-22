СУНДУКИ/КЕЙСЫ

Какой шанс дропа у сундуков? В частности у сундука "Байонет" 3 открыл, 3 мки вышло. Зачем мне эти мки! НОЖ нужен!
Шанс дропа наверное 1/1000.
Дайте подробности с кейсами модераторы.
Ага, так тебе и раскрыли. Особенно модераторы, которые сами не в курсе
Мда.. тяжело эти души собирать и получить за это 3 мки?
Кейсы покупать бесмысленно. Сколько я не отрывал - одни рандом кеи. Лучше копить КД и покупать за них нормальные игры или скины.
Я просто видео посмотрел на ютубе, чел открыл сундук и у него выпал нож
на ютубе столько всего покажут.... Но прежде чем он это снял. Он столько времени потратил снимая как он открывает сундуки и ему выпадает ерунда и после он матами орет,- что нам и не снилось....
Кейсы лучше не открывать .
В кейсах накрутка и это во всех сундуках .
Так а чего вы ожидали, что вам скины по полторы штуки станут выпадать пачками? Наивно. Не, самый шлак только и будет падать.
Знаю что там только шлак . На что-то хорошее не стоит расчитывать .