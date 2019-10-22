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СУНДУКИ/КЕЙСЫ

gab1k avatar

gab1k

October 22, 2019 at 12:53 AM

Какой шанс дропа у сундуков? В частности у сундука "Байонет" 3 открыл, 3 мки вышло. Зачем мне эти мки! НОЖ нужен! Шанс дропа наверное 1/1000.
gab1k avatar

gab1k

October 22, 2019 at 12:54 AM

Дайте подробности с кейсами модераторы.
serg_norther avatar

serg_norther

October 22, 2019 at 05:00 AM

Ага, так тебе и раскрыли. Особенно модераторы, которые сами не в курсе
gab1k avatar

gab1k

October 22, 2019 at 05:02 AM

Мда.. тяжело эти души собирать и получить за это 3 мки?
Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 22, 2019 at 03:11 PM

Апаем лвл по-техоньку
Dark_Dj_ avatar

Dark_Dj_

October 22, 2019 at 08:48 PM

я 1300 кое-как добыл
asdadasdad avatar

asdadasdad

October 22, 2019 at 09:13 PM

Кейсы покупать бесмысленно. Сколько я не отрывал - одни рандом кеи. Лучше копить КД и покупать за них нормальные игры или скины.
Vovasuper111 avatar

Vovasuper111

October 22, 2019 at 09:56 PM

Кейсы пустая трата кд
gab1k avatar

gab1k

October 23, 2019 at 01:01 AM

Я просто видео посмотрел на ютубе, чел открыл сундук и у него выпал нож
TachuOneTwo avatar

TachuOneTwo

October 23, 2019 at 01:43 AM

Кейсы говоно ...
sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 25, 2019 at 02:45 PM

на ютубе столько всего покажут.... Но прежде чем он это снял. Он столько времени потратил снимая как он открывает сундуки и ему выпадает ерунда и после он матами орет,- что нам и не снилось....

Lyoga avatar

Lyoga

October 25, 2019 at 07:02 PM

Кейсы лучше не открывать .
Lyoga avatar

Lyoga

October 25, 2019 at 07:03 PM

В кейсах накрутка и это во всех сундуках .
rina_sav avatar

rina_sav

October 26, 2019 at 07:33 PM

Так а чего вы ожидали, что вам скины по полторы штуки станут выпадать пачками? Наивно. Не, самый шлак только и будет падать.
Lyoga avatar

Lyoga

October 27, 2019 at 09:34 AM

Знаю что там только шлак . На что-то хорошее не стоит расчитывать .
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