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Написание статьи на gamehag

MrSer30 avatar

MrSer30

October 21, 2019 at 02:15 AM

Сегодня я расскажу как написать хорошую статью, что бы её опубликовали.


Что такое статья


Давайте обратимся к источникам интернета, т.к. вам будет легче это понять нежели я буду вам объяснять.


Статья — это жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать общественные ситуации, процессы, явления, прежде всего с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе.


Основные требования к вашей статье


1. Уникальность (Интересность)
2. Грамотность
3. Объем не менее 2500 символов


Тема статьи


Перед началом написания статьи нужно определиться с темой о которой вы будете рассуждать в вашей статье. Лучше всего писать о том что вы хорошо знаете и у вас много мыслей которые вы сможете грамотно выразить в тексте. Можно написать про какую нибудь игру которая вас впечатлила, можно про функционал gamehag. Если же ничего на ум не приходит то можно посмотреть уже опубликованные статьи от живых людей, и если понравиться какой то жанр, то можете его использовать. 
(Под жанром я имел в виду стиль написания статьи и т.д). 


Оформление


Если хотите что бы вашу статью опубликовали, необходимо красиво оформить её. Старайтесь отделать главные темы, выделять абзацы, использовать курсивполужирное написание текста, и подчеркивание. Согласитесь, хорошо оформленную статью приятно читать.


Грамотность


Наверно это самое главное, ведь если вы выразите свою мысль неграмотно, то вас могут не понять (и вряд ли вообще опубликуют статью)
После того как напишете текст статьи, обязательно проверьте на грамотность!


Ваша статья должна вносить что то новое.


Ваша статья должна быть уникальной. Если вы возьмете такую тема, которая уже есть на данном сайте, то старайтесь использовать другую информацию, то есть не писать прям так же как вы увидели, а писать то что вы думаете и не видели на сайте. Старайтесь не использовать данные из интернета, а пишите сами, это увеличит шанс что вашу статью опубликуют. 


Не спамить


Никогда НЕ используйте спам в статьях (спам символами, рекламные ссылки), т.к. gamehag жестко относится к этому.


Объём


Статья на gamehag должна состоять минимум из 2500 символов.
Если у вас не получилось написать статью мин. на 2500 символов, то остановитесь и подумайте, что можно ещё внести в вашу статью, можете привести фактов, терминов, примеров. (Вот мне например не хватило около 100 знаков, поэтому я пишу это xD)


Какие статьи не опубликуют?


Я с уверенностью могу сказать что не опубликуют статью в которой есть плагиат, спам, грамматические ошибки.


Мое мнение

Я считаю что статью написать может каждый, это не очень сложно. Просто нужно постараться и выделить достаточно времени на это, ведь в спешке хорошая статья не получится. За хорошую статью вы получите кристаллы душ!


Спасибо за внимание!!!
Crazy_Wolf_666 avatar

Crazy_Wolf_666

October 21, 2019 at 02:05 PM

Ну нужно сначало собрать своё мнение, а не стыбзить у других, и высказаться,но при этом,чтоб была полезна)
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 21, 2019 at 06:33 PM

Не писал, но хочу попробовать.
denishr06 avatar

denishr06

October 21, 2019 at 07:14 PM

Хочу попробовать
AkkepMaH avatar

AkkepMaH

October 21, 2019 at 09:48 PM

С некоторым не согласен, но в целом не плохо!
Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 21, 2019 at 09:56 PM

Продам кукурузник
Denik090406 avatar

Denik090406

October 22, 2019 at 12:01 AM

У меня 500 кд
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 22, 2019 at 07:11 PM

Всё, реклама кончилась, скоро буду писать статью!
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 22, 2019 at 07:17 PM

Четыре статьи написал и все четыре на форумы .
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 22, 2019 at 07:19 PM

И всё время разное колличество камней душ давали .
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 22, 2019 at 07:21 PM

Класс! я буду пробовать
ProGoToPro avatar

ProGoToPro

October 22, 2019 at 07:21 PM

ававаВАЫФАЫаыФаФЫ
ProGoToPro avatar

ProGoToPro

October 22, 2019 at 07:21 PM

аыфаыфаыфаыфаыфаыФаыфаыф
ProGoToPro avatar

ProGoToPro

October 22, 2019 at 07:22 PM

цккфВФВвыВЫВЫФаАФ
ProGoToPro avatar

ProGoToPro

October 22, 2019 at 07:22 PM

ЫВФФВФВЫВЫФВЫФВФЫВЫФЫВФ
AzerDrakonis avatar

AzerDrakonis

October 22, 2019 at 07:34 PM

Хмм, а как вы думаете через сколько после последнего комментария можно получать експу
Gagaromamapopaf avatar

Gagaromamapopaf

October 22, 2019 at 10:26 PM

топ ( я без спама ._.)
sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 22, 2019 at 10:38 PM

написал но проверяют уже больше 24 часов....

Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 23, 2019 at 12:58 AM

из апаю лвл
sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 23, 2019 at 01:14 AM

Только обидно.

sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 24, 2019 at 01:13 AM

Пишу для админов с интервалом в несколько часов для устранения проблем
1)Не работает одобрение статей на сайте, никто не разъяснил причину , которая написана на ленточке при картинке . Говорят что одобрение должно проходить тчастельную проверку, но я 4 статьи накатал подряд , 2 отвергли спустя 10 часов , а 2 другие просто повисли...... Разберитесь пожалуйста, и да ваша мисти не работает. Она бесполезная и не описывает как устранить мои неполадки. Надпись в дискорд ничего не дало.....
2) Как настроить свою группу на форуме?
3)Обращался к вашему модератору, который мне ответил но теперь его вторые сутки нету!!!!
Разберитесь
Plz attanctions!
I am writing for admins with an interval of several hours to fix problems
1) The approval of articles on the site does not work, no one explained the reason that is written on the ribbon in the picture. They say that approval should be tested extensively, but I dashed 4 articles in a row, 2 rejected after 10 hours, and 2 others just hung ... Please understand, and yes your mysty does not work. It is useless and does not describe how to fix my problems. The inscription in the discord yielded nothing .....
2) How to set up your group in the forum?
3) I turned to your moderator, who answered me but now his second day is gone !!!!
Sort it out
Estoy escribiendo para administradores con un intervalo de varias horas para solucionar problemas
1) La aprobación de los artículos en el sitio no funciona, nadie explicó la razón que está escrita en la cinta de la imagen. Dicen que la aprobación debe probarse exhaustivamente, pero eliminé 4 artículos seguidos, 2 rechazados después de 10 horas y otros 2 simplemente colgaron ... Por favor, comprenda, y sí, su misterio no funciona. Es inútil y no describe cómo solucionar mis problemas. La inscripción en la discordia no produjo nada .....
2) ¿Cómo configurar su grupo en el foro?
3) Me dirigí a tu moderador, quien me respondió, ¡pero ahora su segundo día se fue!
Ordenarlo
Ilyacss1 avatar

Ilyacss1

October 24, 2019 at 11:36 PM

XD я угараю.
Sekventor avatar

Sekventor

October 25, 2019 at 01:36 PM

Расписывал недавно тут статейку, отклонили, сославшись на "ненормативную лексику" которой в тексте ни грама, хотя, было слово "хрен".
sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 25, 2019 at 02:55 PM

Мдааа видимо чтобы писать статьи надо делать закосы как пишут модеры. Где50% статьи это вначале кто где родился когда игра создана и вконце плюсы и минусы, а по середке крупица инфы про саму игру...
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 25, 2019 at 08:11 PM

Не писал, но скоро придется.
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