Пишу для админов с интервалом в несколько часов для устранения проблем

1)Не работает одобрение статей на сайте, никто не разъяснил причину , которая написана на ленточке при картинке . Говорят что одобрение должно проходить тчастельную проверку, но я 4 статьи накатал подряд , 2 отвергли спустя 10 часов , а 2 другие просто повисли...... Разберитесь пожалуйста, и да ваша мисти не работает. Она бесполезная и не описывает как устранить мои неполадки. Надпись в дискорд ничего не дало.....

2) Как настроить свою группу на форуме?

3)Обращался к вашему модератору, который мне ответил но теперь его вторые сутки нету!!!!

Разберитесь

Plz attanctions!

I am writing for admins with an interval of several hours to fix problems

1) The approval of articles on the site does not work, no one explained the reason that is written on the ribbon in the picture. They say that approval should be tested extensively, but I dashed 4 articles in a row, 2 rejected after 10 hours, and 2 others just hung ... Please understand, and yes your mysty does not work. It is useless and does not describe how to fix my problems. The inscription in the discord yielded nothing .....

2) How to set up your group in the forum?

3) I turned to your moderator, who answered me but now his second day is gone !!!!

Sort it out

Estoy escribiendo para administradores con un intervalo de varias horas para solucionar problemas

1) La aprobación de los artículos en el sitio no funciona, nadie explicó la razón que está escrita en la cinta de la imagen. Dicen que la aprobación debe probarse exhaustivamente, pero eliminé 4 artículos seguidos, 2 rechazados después de 10 horas y otros 2 simplemente colgaron ... Por favor, comprenda, y sí, su misterio no funciona. Es inútil y no describe cómo solucionar mis problemas. La inscripción en la discordia no produjo nada .....

2) ¿Cómo configurar su grupo en el foro?

3) Me dirigí a tu moderador, quien me respondió, ¡pero ahora su segundo día se fue!

Ordenarlo