Сегодня я расскажу как написать хорошую статью, что бы её опубликовали.

Давайте обратимся к источникам интернета, т.к. вам будет легче это понять нежели я буду вам объяснять.— это жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать общественные ситуации, процессы, явления, прежде всего с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе.1. Уникальность (Интересность)2. Грамотность3. Объем не менее 2500 символовПеред началом написания статьи нужно определиться с темой о которой вы будете рассуждать в вашей статье. Лучше всего писать о том что вы хорошо знаете и у вас много мыслей которые вы сможете грамотно выразить в тексте. Можно написать про какую нибудь игру которая вас впечатлила, можно про функционал gamehag. Если же ничего на ум не приходит то можно посмотреть уже опубликованные статьи от живых людей, и если понравиться какой то жанр, то можете его использовать.(Под жанром я имел в виду стиль написания статьи и т.д).Если хотите что бы вашу статью опубликовали, необходимо красиво оформить её. Старайтесь отделать главные темы, выделять абзацы, использовать курсив,, и подчеркивание. Согласитесь, хорошо оформленную статью приятно читать.Наверно это самое главное, ведь если вы выразите свою мысль неграмотно, то вас могут не понять (и вряд ли вообще опубликуют статью)После того как напишете текст статьи, обязательно проверьте на грамотность!Ваша статья должна быть уникальной. Если вы возьмете такую тема, которая уже есть на данном сайте, то старайтесь использовать другую информацию, то есть не писать прям так же как вы увидели, а писать то что вы думаете и не видели на сайте. Старайтесь не использовать данные из интернета, а пишите сами, это увеличит шанс что вашу статью опубликуют.НЕиспользуйте спам в статьях (спам символами, рекламные ссылки), т.к. gamehag жестко относится к этому.Статья на gamehag должна состоять минимум из 2500 символов.Если у вас не получилось написать статью мин. на 2500 символов, то остановитесь и подумайте, что можно ещё внести в вашу статью, можете привести фактов, терминов, примеров. (Вот мне например не хватило около 100 знаков, поэтому я пишу это xD)Я с уверенностью могу сказать что не опубликуют статью в которой есть плагиат, спам, грамматические ошибки.Я считаю что статью написать может каждый, это не очень сложно. Просто нужно постараться и выделить достаточно времени на это, ведь в спешке хорошая статья не получится. За хорошую статью вы получите кристаллы душ!Спасибо за внимание!!!