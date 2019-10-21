Меня зовут Максим мне 10 лет я являюсь игроком замечательной игры Roblox и да. дорогие игроки Minecraft не бейте меня! я тоже являюсь игроком Minecraft и я не могу сказать на чей я стороне для меня обе игры хороши, но не суть эта статья про мою любимую мини-игру MadCity и Jail Break

вообще многие решили что MadCity плагиат Jail Break но это не так..... да у них похожи некоторые вещи но не надо называть игру плагиатом если она просто чуть чуть похожа и относится к тому-же жанру. в Jail Break своя карта и "сюжетка" если это можно так назвать. Jail Break просто игра которая чем-то напоминает Tycoon (вот сейчас на меня полетит куча оскорблений) стандартная игра в которой почти нет разнообразия.... вот копы, вот преступники, вот места которые можно грабить, вот скины и тачки. если вы думаете что это разнообразие то нет! это просто стандарт! я приведу пример небольшого еще раз говорю НЕБОЛЬШОГО разнообразия 1) в MadCity не только копы и криминалы есть еще герои. 2) в MadCity имеется мааааленький прям малюсенький сюжет но все-же есть чуточку разнообразия (и вот сейчас кто-то кто безумный фанат Jail Break и никогда не играл в MadCity скажет аля: а в чём сюжет-то?) а в том что в MadCity хатя-бы боссы есть к примеру прошедший вулкан который дропал весьма классный самолётик, курятин из летающей тарелки и прочее. но вот есть 1 причина по которой я хотел-бы поставить такой не хилый + Jail Break не знаю толи я просто в эту мини-игру не играю толи что... короче в JailBreak действительно хорошая карта так как на ней легко потеряться... город конечно маловат но вот этот пустынный биом хорошо сделан и на загородных путях очень легко потеряться в отличии от MadCity. в MadCIty карта довольно маленькая несмотря на разнообразие всяких приколюх типа: зона 51 и аэропорт. карту MadCity можно освоить минут за 5 когда как в Jail Break придётся где-то час потратить. теперь то что закрывает этот минус с картой. в MadCity есть такие приколюхи как джек-пак, лазерный меч и т.д. с помощью джек пака можно летать если нету супер способности (я в курсе что про джек-пак все знают но поясняю для тех кто далёк от игр и просто решил почитать пару статей на GameHag.) лазерный меч... ну тут итак всем понятно. кому непонятно что вряд ли то идите посмотрите звёздные войны! там о цветовых мечах можно узнать побольше чем тут :D и цветовой или лазерный меч сносит где-то 50 хп если не ошибаюсь. таааак..... дальше у нас лазерная пушка, стандартный автомат который стреляет лазером-лазерными палками :D 1 выстрел сносит 20 хп. так теперь еще 1 + Jail Break там больше разнообразия ограблений (ПРЕДУПРЕЖДАЮ 1 ЧТО Я ГОВОРИЛ НА СЧЁТ РАЗНООБРАЗИЯ ЭТО КАСАЛОСЬ ТОЛЬКО ГЕЙМПЛЕЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИКОЛЮШЕК!!!) например в ограбление банка требуется минимум 2 человека чтобы ограбить банк, чтобы ограбить завод нужно пройти мини-игру где нужно соединить несколько квадратов разных цветов, чтобы ограбить поезд надо быть Джеки-чаном блин! прыгнуть со скалы приземлится на поезд добежать до люка пока недоехал до туннеля и еще успеть открыть этот люк...... ну вроде усё перечислил хатя фиг его знает. ну я не тру игрок так что наверное не всё. ну это конец моей статьи... :D