Rain

Gem7

AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
Sign in to start chatting

20

0/160

Back to От пользователей

JailBreak vs MadCity

111_LOL_111 avatar

111_LOL_111

October 21, 2019 at 01:53 AM

Меня зовут Максим мне 10 лет я являюсь игроком замечательной игры  Roblox и да. дорогие игроки Minecraft не бейте меня! я тоже являюсь игроком Minecraft и я не могу сказать на чей я стороне для меня обе игры  хороши, но не суть эта статья про мою любимую мини-игру MadCity и Jail Break


вообще многие решили что MadCity плагиат Jail Break но это не так..... да у них похожи некоторые вещи но не надо называть игру плагиатом если она просто чуть чуть похожа и относится к тому-же жанру. в  Jail Break своя карта и "сюжетка" если это можно так назвать. Jail Break просто игра которая  чем-то напоминает Tycoon (вот сейчас на меня полетит куча оскорблений) стандартная игра в которой почти нет разнообразия.... вот копы, вот преступники, вот места которые можно грабить, вот скины и тачки. если вы думаете что это разнообразие то нет!  это просто стандарт! я приведу пример небольшого еще раз говорю НЕБОЛЬШОГО разнообразия 1) в MadCity не только копы и криминалы есть еще герои. 2) в MadCity имеется мааааленький прям малюсенький сюжет но все-же есть чуточку разнообразия (и вот сейчас кто-то кто безумный фанат Jail Break и никогда не играл в MadCity скажет аля:  а в чём сюжет-то?) а в том что в MadCity хатя-бы боссы есть к примеру прошедший вулкан который дропал весьма классный  самолётик, курятин из летающей тарелки и прочее. но вот есть 1 причина по которой я хотел-бы поставить такой не хилый + Jail Break не знаю толи я просто в эту мини-игру не  играю толи что... короче в JailBreak действительно хорошая карта так как на ней  легко потеряться... город конечно маловат но вот этот пустынный биом хорошо сделан и на загородных путях очень легко потеряться в отличии от MadCity. в MadCIty  карта довольно маленькая несмотря на разнообразие всяких приколюх типа: зона 51 и  аэропорт. карту MadCity можно освоить минут за 5  когда как в Jail Break придётся где-то час потратить.  теперь то что закрывает этот  минус  с картой. в MadCity есть такие приколюхи как  джек-пак, лазерный меч и т.д. с помощью джек пака можно летать если нету супер способности (я в курсе что про джек-пак все знают но поясняю для тех кто далёк от игр и просто решил почитать пару статей на GameHag.) лазерный меч... ну тут итак всем понятно. кому непонятно что вряд ли то идите посмотрите звёздные войны! там о цветовых мечах можно узнать побольше чем тут :D и цветовой или лазерный меч сносит где-то 50 хп если не ошибаюсь. таааак..... дальше у нас лазерная пушка, стандартный автомат который стреляет лазером-лазерными палками :D  1 выстрел сносит 20 хп. так теперь еще 1 + Jail Break там больше разнообразия ограблений (ПРЕДУПРЕЖДАЮ 1 ЧТО Я ГОВОРИЛ НА СЧЁТ РАЗНООБРАЗИЯ ЭТО КАСАЛОСЬ ТОЛЬКО ГЕЙМПЛЕЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИКОЛЮШЕК!!!) например в ограбление банка требуется минимум 2 человека чтобы ограбить банк, чтобы ограбить завод нужно пройти мини-игру  где нужно соединить несколько квадратов разных цветов, чтобы ограбить поезд надо быть Джеки-чаном блин! прыгнуть со скалы приземлится на поезд добежать до люка пока недоехал до туннеля и еще успеть открыть этот люк...... ну вроде усё перечислил хатя фиг его знает. ну я не тру игрок так что наверное не всё.  ну это конец моей статьи... :D
Alikhan20006 avatar

Alikhan20006

October 22, 2019 at 06:54 PM

Jail Break
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 22, 2019 at 07:02 PM

Не играл, но спасибо за инфу
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 24, 2019 at 03:35 AM

Полезная инфа
sdfada3050y avatar

sdfada3050y

October 24, 2019 at 03:46 AM

Начало хорошое концовка непонятная....
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности