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Обновление Terraria 1.3.4!

hadouken_ avatar

hadouken_

October 21, 2019 at 01:46 AM

В заключении, хочу сказать, что обновление вышло вполне годным!

Всем фанатам должно зайти! Разработчики постарались особенно над ним. Они добавили новые механики, кучу новых предметов, блоков, структур и тп!

Лично мне обновление показалось годным!. Всем желаю приятной игры!


1. Dungeon Defenders 2 Cross-Over Вторжение
Событие вторжения с участием врагов, оружия и игровой механики, вдохновленной Этерией - вселенная Dungeon Defenders 2
Это событие будет играть, как никто другой в Terraria - с новой механикой, где вы защищаете артефакт от вторжения врагов с помощью уникальной системы защитных сооружений.
Многоуровневое событие позволяет игрокам, находящимся в разных точках игры, испытывать трудности с масштабированием при соответствующей добыче
Наслаждайтесь наградами в виде доспехов, оружия, домашних животных и многого другого, прямо из вселенной Dungeon Defenders 2!
Пришел новый NPC из вселенной Dungeon Defenders. В обмен на эксклюзивную валюту, которую он получит, играя в новое вторжение, он будет предлагать разнообразные эфирные луты и снаряжение!
Полностью переработанный жидкий визуал. Наслаждайтесь рябью и волнами, поскольку игрок, враги и снаряды теперь оказывают видимое воздействие, когда они входят и движутся через воду
Погодное событие Blizzard теперь имеет новый уникальный окружающий звук, когда активен
Переключает для недавно добавленных визуальных и водных объектов эффекты, которые позволят игрокам сбалансировать красивые визуальные эффекты и производительность в соответствии с их предпочтениями.
Новая возможность для игроков-призывателей направлять своих миньонов для атаки на конкретную цель.
Экспериментальная функция семени нового эксперимента (по умолчанию эта функция неактивна, см. ниже в разделе раздел Изменения для более подробной информации)

2.Десять новых врагов, многие из которых могут становиться заметно (и механически) более сильными в процессе игры
Два новых мини-босса в стиле вторжения
Один новый босс

3.Один новый саундтрек на основе Dungeon Defenders 2 OST в комплекте с музыкальной шкатулкой
Более 200 новых звуковых эффектов, вдохновленных и адаптированных от Dungeon Defenders 2

4.Способ Sentry Summons несколько изменился.
В не события вторжения DD2 у вас теперь есть лимит в один часовой дозвон.
Некоторое содержание 1.3.4 может увеличить этот предел
В отличие от ранее, когда ограничение часового режима превышает 1, вы можете вызвать несколько версий одного и того же часового. Например, с часовым лимитом 3, вы можете вызвать 3 Ледяных Гидр одновременно.
Призыватели теперь могут направлять своих миньонов атаковать конкретную цель по своему выбору. Для этого призыватель должен щелкнуть правой кнопкой мыши по врагу, удерживая призывающий посох миньона. Миньоны с прямой видимостью противника сразу же будут нацелены на него. Однако, если миньоны не имеют прямой видимости, они будут продолжать атаковать цели случайным образом.
Мы добавили экспериментальную новую семенную функцию в поколение World. Все миры, созданные в 1.3.4 и более поздних версиях, будут связаны с семенами. Вы также сможете заложить семя для мира на мировом поколении. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что эта функция по умолчанию не активна. Чтобы активировать его, пожалуйста, выполните следующие действия:
1. Найдите файл Terraria config.json. На Windows это должно быть найдено в Документах> Мои Игры> Terraria.
2. Откройте файл конфигурации с помощью основной программы для редактирования текста, такой как Блокнот.
3. 12-е поле в файле конфигурации помечено «UseExperimentalFeatures» и будет установлено в «false».
4. Просто измените это значение на «true» и сохраните файл config.json. При следующем запуске Terraria появится возможность просмотреть и установить семена мира.
Имейте в виду, что это НЕ задним числом и не может отображать семена для миров, созданных до 1.3.4, так как данные просто не хранятся там. Кроме того, вы должны запустить запуск Terraria в 1.3.4, прежде чем опция появится в файле конфигурации. Смотрите эту тему для более подробной информации!
Больше не идет дождь в космическом биоме.
Событие на Хэллоуин теперь заканчивается 1 ноября

5.Четыре новых часовых вызова, каждый из которых имеет три уровня силы
Десять новых видов оружия
Восемь новых наборов брони
Пять новых аксессуаров
Два новых питомца
Один новый легкий питомец
Три новые босс маски и трофеи
Два новых украшают предметы мебели
Один совершенно новый предмет мебели в стиле «Персональный сейф», в стиле Piggy Bank и Safe
Совершенно новая валюта, которую можно потратить с таверной на большую часть вышеперечисленного

akira_yukio avatar

akira_yukio

October 24, 2019 at 03:37 AM

Превосходно
hadouken_ avatar

hadouken_

October 25, 2019 at 08:15 PM

Спасибо бро)

AlexeyL avatar

AlexeyL

October 26, 2019 at 10:30 AM

Отлично спасибо .
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 26, 2019 at 08:41 PM

Спасибо за статейку, но увы, играть не буду. Кому то заходит и там 1000 часов проводит, но не мне. имхо.
FsXVanilla avatar

FsXVanilla

October 27, 2019 at 03:28 PM

Крутая статья, вот что я думаю о самой игрушке: Terraria - отличный сэндбокс с элементами RPG.
Язык не поворачивается назвать игру двумерным клоном Minecraft, поскольку, несмотря на сходство, Terraria многое делает по своему. Если на своем старте Terraria была довольно пустой игрой, то сейчас же - это отличная гриндилка, в которой есть чем заняться.

Из плюсов хочу отметить:

1) Разнообразный геймплей.

Босс-файты, поиск ресурсов, крафт, строительство и многое другое. Хм, и вправду короче смотри, в игре есть 4 класса: Воин (подклассы: цепник, мечник и йойошник). Стрелок (Лук и пулевое оружие). Маг (Посохи, книжки). Призыватель (Это как маг, но он ходит с петами которые ломают лицо противникам).

2) Запоминающийся OST

Приятная музыка, которую даже не хочется выключать. Порой, играя в игры, хочется выключить музыку в игре и включить свою. С Terraria такого не произойдет - саундтрек дополняет композицию игры.

3) Множество биомов, NPC, предметов

Запускать Terraria без Wiki о ней - это не для меня. В игре очень вариаций различных предметов, и это, несомненно, добавляет ей интереса и загадочности.

4) Приятная графика

Отличный стиль рисовки, который не является ни детским, ни взрослым. Игра подойдёт любой категории людей.

5) Цена
Re-Logic же не только до сих пор поддерживает свою игру, но и позволяет купить её многим людям, установив доступную цену и устраивая регулярные и крупные скидки.

6) Кросс-платформенность.
На данный момент игра доступна для следующих платформ: PC, PlayStation, IOS, Android, Nintendo Switch.
От себя могу добавить, игра определенно стоит своих денег, 1337смертей/10
Rtx666 avatar

Rtx666

October 27, 2019 at 06:28 PM

спс чел, помог
Maximka22222 avatar

Maximka22222

November 11, 2019 at 04:37 PM

Спс, хорошая статья
saibi avatar

saibi

November 13, 2019 at 07:52 PM

классс
TeleMoldova avatar

TeleMoldova

November 13, 2019 at 11:18 PM

nice article ill go play teraria
09527277 avatar

09527277

November 30, 2019 at 12:47 AM

Nice
af_csmoney avatar

af_csmoney

November 30, 2019 at 02:06 AM

я люблю терру)

Potatohead228 avatar

Potatohead228

November 30, 2019 at 02:14 AM

Емм вроде уже 1.3.5 есть?
DAnilprooooooo avatar

DAnilprooooooo

November 30, 2019 at 07:29 PM

Круто
RaVaNGeR_prosto avatar

RaVaNGeR_prosto

November 30, 2019 at 09:13 PM

нормально а
Nazarlolgg avatar

Nazarlolgg

December 5, 2019 at 02:04 AM

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