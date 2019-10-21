Обновление Terraria 1.3.4!

В заключении, хочу сказать, что обновление вышло вполне годным!

Всем фанатам должно зайти! Разработчики постарались особенно над ним. Они добавили новые механики, кучу новых предметов, блоков, структур и тп!

Лично мне обновление показалось годным!. Всем желаю приятной игры!

1. Dungeon Defenders 2 Cross-Over Вторжение

Событие вторжения с участием врагов, оружия и игровой механики, вдохновленной Этерией - вселенная Dungeon Defenders 2

Это событие будет играть, как никто другой в Terraria - с новой механикой, где вы защищаете артефакт от вторжения врагов с помощью уникальной системы защитных сооружений.

Многоуровневое событие позволяет игрокам, находящимся в разных точках игры, испытывать трудности с масштабированием при соответствующей добыче

Наслаждайтесь наградами в виде доспехов, оружия, домашних животных и многого другого, прямо из вселенной Dungeon Defenders 2!

Пришел новый NPC из вселенной Dungeon Defenders. В обмен на эксклюзивную валюту, которую он получит, играя в новое вторжение, он будет предлагать разнообразные эфирные луты и снаряжение!

Полностью переработанный жидкий визуал. Наслаждайтесь рябью и волнами, поскольку игрок, враги и снаряды теперь оказывают видимое воздействие, когда они входят и движутся через воду

Погодное событие Blizzard теперь имеет новый уникальный окружающий звук, когда активен

Переключает для недавно добавленных визуальных и водных объектов эффекты, которые позволят игрокам сбалансировать красивые визуальные эффекты и производительность в соответствии с их предпочтениями.

Новая возможность для игроков-призывателей направлять своих миньонов для атаки на конкретную цель.

Экспериментальная функция семени нового эксперимента (по умолчанию эта функция неактивна, см. ниже в разделе раздел Изменения для более подробной информации)

2.Десять новых врагов, многие из которых могут становиться заметно (и механически) более сильными в процессе игры

Два новых мини-босса в стиле вторжения

Один новый босс

3.Один новый саундтрек на основе Dungeon Defenders 2 OST в комплекте с музыкальной шкатулкой

Более 200 новых звуковых эффектов, вдохновленных и адаптированных от Dungeon Defenders 2

4.Способ Sentry Summons несколько изменился.

В не события вторжения DD2 у вас теперь есть лимит в один часовой дозвон.

Некоторое содержание 1.3.4 может увеличить этот предел

В отличие от ранее, когда ограничение часового режима превышает 1, вы можете вызвать несколько версий одного и того же часового. Например, с часовым лимитом 3, вы можете вызвать 3 Ледяных Гидр одновременно.

Призыватели теперь могут направлять своих миньонов атаковать конкретную цель по своему выбору. Для этого призыватель должен щелкнуть правой кнопкой мыши по врагу, удерживая призывающий посох миньона. Миньоны с прямой видимостью противника сразу же будут нацелены на него. Однако, если миньоны не имеют прямой видимости, они будут продолжать атаковать цели случайным образом.

Мы добавили экспериментальную новую семенную функцию в поколение World. Все миры, созданные в 1.3.4 и более поздних версиях, будут связаны с семенами. Вы также сможете заложить семя для мира на мировом поколении. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что эта функция по умолчанию не активна. Чтобы активировать его, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Найдите файл Terraria config.json. На Windows это должно быть найдено в Документах> Мои Игры> Terraria.

2. Откройте файл конфигурации с помощью основной программы для редактирования текста, такой как Блокнот.

3. 12-е поле в файле конфигурации помечено «UseExperimentalFeatures» и будет установлено в «false».

4. Просто измените это значение на «true» и сохраните файл config.json. При следующем запуске Terraria появится возможность просмотреть и установить семена мира.

Имейте в виду, что это НЕ задним числом и не может отображать семена для миров, созданных до 1.3.4, так как данные просто не хранятся там. Кроме того, вы должны запустить запуск Terraria в 1.3.4, прежде чем опция появится в файле конфигурации. Смотрите эту тему для более подробной информации!

Больше не идет дождь в космическом биоме.

Событие на Хэллоуин теперь заканчивается 1 ноября

5.Четыре новых часовых вызова, каждый из которых имеет три уровня силы

Десять новых видов оружия

Восемь новых наборов брони

Пять новых аксессуаров

Два новых питомца

Один новый легкий питомец

Три новые босс маски и трофеи

Два новых украшают предметы мебели

Один совершенно новый предмет мебели в стиле «Персональный сейф», в стиле Piggy Bank и Safe

Совершенно новая валюта, которую можно потратить с таверной на большую часть вышеперечисленного