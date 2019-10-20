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Workers and Resources Soviet Republic

Nikito4ka228 avatar

Nikito4ka228

October 20, 2019 at 06:40 PM

P.s.Это моя первая статья на данном сайте.Поэтому не судите строго :).Пиши в комментариях о моих ошибках или неточностях и в следующей статье я буду исправляться.


Workers and Resources Soviet Republic-Это симулятор градостроительный в котором вы стоите свой город с нуля и налаживаете там производства,строите дороги,железнодорожные пути и т.п.lCSXjcIVMoGLPUvu3UvIjiYP9drIJs.jpg

Но это не обычный градостроительный симулятор.Эта игра на советскую тематику где место действия игры проходит в когда-то существовавшей большой и великой стране-СССР.
Не большое отступление:
Все мы знаем что есть так же не без известный симулятор градостроения:Cities: Skylines.Но давайте не будем забывать что Cities: Skylines довольно давно уже существует.Хоть Cities: Skylines и Workers and Resources Soviet Republic похожи между собой но это две разные игры.Например тематикой,возможностями и т.д.
                                                                                      Разработчик данной игры.
UNhxt1PiD1ssXtPQtVYsDsNLWLpSbi.jpg
Разработчиками этой игры является компания 3Division Entertainment.Вот какую информацию я смог найти про эту компанию на просторах Интернета(Информация взята с оф сайта 3Division):
3DIVISION - компания по разработке игр, расположенная в Кошице, Словакия. Мы небольшая компания разработчиков-фрилансеров с более чем 10-летним опытом разработки игр. Нашей целью является разработка для ПК и приставок.

Первая выпущенная игра нашей студии была Air Conflicts в 2006 году. Через несколько лет после того, как мы сделали несколько сиквелов Air Conflicts в сотрудничестве со студией Games Farm, мы также разработали пару готовых боевых симуляторов на заказ. Помимо симуляторов боевых действий, мы разработали также несколько игр для Foosball, выпущенных для PS3, PS Vita, PC и Xbox 360.

Несколько лет назад мы решили выпускать игры как независимый разработчик игр. Результатом этих усилий стал Air Mission: Hind - выпущенный симулятор вертолета, опубликованный на ПК Steam и консоли Xbox One.

Сейчас мы работаем над стратегической игрой для строителей / магнатов - «Рабочие и ресурсы: Советская республика». Для разработки мы используем собственный 3D-движок.

Вот мы узнали что-то о компании-разработчике данной игры.

Моё мнение по поводу этой игры:
Лично я уже играю в эту игру и она мне очень нравится!В игре очень много контента и вам не надоест эта игра за 2 часа игры в неё.Но как и во всех играх в ней есть сложности в которых нужно разбираться что-бы понимать что,где и как.
Но это дело вкуса кому-то она может и не понравится,а кто-то станет фанатом данной игры.Кто знает...
Конец статьи:
Спасибо что обратили внимание на данную статью(А возможно и узнали что-то новое или вообще узнали о существовании данной игры).

akira_yukio avatar

akira_yukio

October 21, 2019 at 04:01 AM

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