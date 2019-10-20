Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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Telling Lies обзор.

AlexeyL avatar

AlexeyL

October 20, 2019 at 06:28 PM

       В большинстве своём люди невероятно любопытные создания . Им только дай кого-то обсудить или покопаться в чужом грязном белье . Британский гейм дизайнер и сценарист Сэм Барлоу прекрасно понимает эту человеческую слабость . И даёт всем играющим в свои проэкты возможность подглядывать за чужими жизнями . Его новая игра под названием Telling Lies представляет собой сочетание детективного триллера и семейной мелодрамы . В которой есть место интригам , предательствам и преступлениям . Расследовать всё это будем мы . Игроки .


         Мы играем за девушку про которую не знаем абсолютно не чего . У неё есть доступ к некой базе видеозаписей охватывающей два года чужой жизни . Это в основном звонки видеочаты , но есть и ролики снятые на скытые камеры или на мобильные телефоны . Главная героиня ведёт какое-то расследование , но мы о нём нечего не знаем . Как не знаем мы о тех людях за которыми наблюдаем . Наша мотивация как игрока это простое человеческое любопытство . Узнать какие секреты скрывают эти люди . О , а они то скрывают ...
           У нас есть компьютер наша основная рабочая область и база с видеороликами . Просто так списком мы посмотреть их не можем . Нам необходимо искать видео фрагменты по словам , которые в них звучат . Здесь есть четыре главных героя и не мало второстепенных плюс даже массовка . Ведь видеоклипы не ограничеваются какой-то отдельной комнатой . У нас тут есть и улицы и кафе и другие общественные места . Видео фрагменты чаще всего представляют диалог двух людей . Однако мы слышем только одну сторону для другого собеседника есть другой ролик , который ещё прейдёться поискать . Так вот половину времени нам надо будет наблюдать за молчащими и внимательно слушающими героями . Они будут пристально смотреть вам в душу , двигать бровями и демонстрировать прочие чудеса актёрской игры . Здесь правда есть перемотка ... 
         В поиске правды начинаешь чувствовать себя настоящем детективом , разматывающим хитроумный клубок . Весь сюжет в итоге вы выстраиваете у себя в голове и сами поисковыми запросами определяете как он будет перед вами раскрываться . Вы сами его интерпритируете в зависимости какие и в каком порядке ролики вы посмотрели . У двух разных людей будут два разных прохождения . Ведь они будут цепляться за разные слова . Telling Lies это уникальный опыт . Это не история одного человека . Хотя всё же одному человеку тут уделено чуть больше внимания , чем остальным трём людям . Telling Lies оказалась чуть слабее чем предыдущий проект Сэм Барлоу , но не на столько чтобы снижать оценку . Да в игре подкачал интерфейс . И тем не менее я могу выразить уважение авторам игры и актёрам за то что они нам его подарил и , этот удачный проект - Telling Lies . После прохождения этой замечательной игры понимаешь что продолжения этой серии уже не стоит делать .
 
 
        Итак хочу только сказать , что это очень хорошая игра . Всем будет очень интересна .WcgEcKHhfvY00KJ2dvIY79kyGNaW4H.jpgN85Dgyr76BHr0bCA2gzxI0TEN9ReI8.jpghyLWyX6oPH2v2KQcq2cU4GjdmbqjqA.jpg5vjynSEFAoSHbv9W9dq7ZO0sqRbcTw.jpg
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 24, 2019 at 03:39 AM

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