В большинстве своём люди невероятно любопытные создания . Им только дай кого-то обсудить или покопаться в чужом грязном белье . Британский гейм дизайнер и сценарист Сэм Барлоу прекрасно понимает эту человеческую слабость . И даёт всем играющим в свои проэкты возможность подглядывать за чужими жизнями . Его новая игра под названием Telling Lies представляет собой сочетание детективного триллера и семейной мелодрамы . В которой есть место интригам , предательствам и преступлениям . Расследовать всё это будем мы . Игроки .

Мы играем за девушку про которую не знаем абсолютно не чего . У неё есть доступ к некой базе видеозаписей охватывающей два года чужой жизни . Это в основном звонки видеочаты , но есть и ролики снятые на скытые камеры или на мобильные телефоны . Главная героиня ведёт какое-то расследование , но мы о нём нечего не знаем . Как не знаем мы о тех людях за которыми наблюдаем . Наша мотивация как игрока это простое человеческое любопытство . Узнать какие секреты скрывают эти люди . О , а они то скрывают ...У нас есть компьютер наша основная рабочая область и база с видеороликами . Просто так списком мы посмотреть их не можем . Нам необходимо искать видео фрагменты по словам , которые в них звучат . Здесь есть четыре главных героя и не мало второстепенных плюс даже массовка . Ведь видеоклипы не ограничеваются какой-то отдельной комнатой . У нас тут есть и улицы и кафе и другие общественные места . Видео фрагменты чаще всего представляют диалог двух людей . Однако мы слышем только одну сторону для другого собеседника есть другой ролик , который ещё прейдёться поискать . Так вот половину времени нам надо будет наблюдать за молчащими и внимательно слушающими героями . Они будут пристально смотреть вам в душу , двигать бровями и демонстрировать прочие чудеса актёрской игры . Здесь правда есть перемотка ...В поиске правды начинаешь чувствовать себя настоящем детективом , разматывающим хитроумный клубок . Весь сюжет в итоге вы выстраиваете у себя в голове и сами поисковыми запросами определяете как он будет перед вами раскрываться . Вы сами его интерпритируете в зависимости какие и в каком порядке ролики вы посмотрели . У двух разных людей будут два разных прохождения . Ведь они будут цепляться за разные слова . Telling Lies это уникальный опыт . Это не история одного человека . Хотя всё же одному человеку тут уделено чуть больше внимания , чем остальным трём людям . Telling Lies оказалась чуть слабее чем предыдущий проект Сэм Барлоу , но не на столько чтобы снижать оценку . Да в игре подкачал интерфейс . И тем не менее я могу выразить уважение авторам игры и актёрам за то что они нам его подарил и , этот удачный проект - Telling Lies . После прохождения этой замечательной игры понимаешь что продолжения этой серии уже не стоит делать .Итак хочу только сказать , что это очень хорошая игра . Всем будет очень интересна .