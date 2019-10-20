Зароботок без вложений

Flowdht Вы заробатываете камни душ смотря мидео делая задания приглашая друзей вам дают ся камни душ потом вы покупаете каиру с 5 долларами и перекидаваете на карту в Россию либа в Украину либа покупаете игры или скины в игры

Igororokprok Я в курсее

COBA_JIeTaeT Смотря как, такой же вопрос "а как зарабатывать 10 тыс кд ежедневнно". Ответ на эти вопросы, выполнять задания.

Hypersub267 Да хотяб 100 руб хотел

gajanshakab Ну, 10К КД заработать за день, как по мне, очень сложно, но за неделю несколько тысяч можно получить.

Lyoga Да всё так и есть .

Lyoga Кучу статей написать чтобы заработать 10000 кд .

greed2 И конечно за 10к задротить прифг долго.

Ilya45987 Всё круто！,