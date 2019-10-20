Rain

Gem7

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
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SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
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Зароботок без вложений

Flowdht avatar

Flowdht

October 20, 2019 at 12:34 PM

Вы заробатываете камни душ смотря мидео делая задания приглашая друзей вам дают ся камни душ потом вы покупаете каиру с 5 долларами и перекидаваете на карту в Россию либа в Украину либа покупаете игры или скины в игры
Igororokprok avatar

Igororokprok

October 20, 2019 at 02:31 PM

Я в курсее
COBA_JIeTaeT avatar

COBA_JIeTaeT

October 20, 2019 at 04:41 PM

Смотря как, такой же вопрос "а как зарабатывать 10 тыс кд ежедневнно". Ответ на эти вопросы, выполнять задания.
Hypersub267 avatar

Hypersub267

October 20, 2019 at 08:07 PM

Да хотяб 100 руб хотел
gajanshakab avatar

gajanshakab

October 21, 2019 at 06:32 PM

Ну, 10К КД заработать за день, как по мне, очень сложно, но за неделю несколько тысяч можно получить.
Lyoga avatar

Lyoga

October 21, 2019 at 07:28 PM

Да всё так и есть .
Lyoga avatar

Lyoga

October 21, 2019 at 07:30 PM

Кучу статей написать чтобы заработать 10000 кд .
greed2 avatar

greed2

October 21, 2019 at 09:17 PM

И конечно за 10к задротить прифг долго.
Ilya45987 avatar

Ilya45987

October 22, 2019 at 01:22 AM

Всё круто！,
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

October 22, 2019 at 03:10 AM

Заработок без вложений?
Сынок, ты в любом случае что-то вкладываешь:
а) Своё время;
б) Интернет-траффик (оплачиваешь тоже, кстати);
в) Электроэнергию.
Точно без вложений, да?
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