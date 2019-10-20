Зароботок без вложений

Вы заробатываете камни душ смотря мидео делая задания приглашая друзей вам дают ся камни душ потом вы покупаете каиру с 5 долларами и перекидаваете на карту в Россию либа в Украину либа покупаете игры или скины в игры
Смотря как, такой же вопрос "а как зарабатывать 10 тыс кд ежедневнно". Ответ на эти вопросы, выполнять задания.
Ну, 10К КД заработать за день, как по мне, очень сложно, но за неделю несколько тысяч можно получить.
Кучу статей написать чтобы заработать 10000 кд .
И конечно за 10к задротить прифг долго.
Заработок без вложений?
Сынок, ты в любом случае что-то вкладываешь:
а) Своё время;
б) Интернет-траффик (оплачиваешь тоже, кстати);
в) Электроэнергию.
Точно без вложений, да?