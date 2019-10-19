Как вам gamehag?

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много зароботал на єтом сайте
Очень хороший сайт. Много каких призов выводил все пришли :D Рекомендую!
я тоже рекомендую тольк один робукс вывел ;w;
сайт хороший но я щас
купил сундук с робакс и мне выпал всего 1 робакс а на сундук я копил почти месяц
лучше бы я просто оак купил робаксы а не с сундука
сорян просто очки на следующий уровень коплю лол
самое торговое приложение
я не так давно здесь, но мне не особо нравится система уровней тут
с первого до второго еще нормально, возможно быстро подняться, а вот со второго на третий...