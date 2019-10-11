Покупка Soulblight за камни душ

serg_norther По сравнению с прошлым годом в магазине сайта произошли некоторые изменения: ключи в заказе заблюрены т.е. чтобы увидеть ключ нужно клацнуть ниже (зачем это сделано - не понятно, ведь функции возврата заказа "неоткрытого" ключа в придачу не завезли). Так вот покупал в магазе несколько ключей - и все было отлично. Заказал Soulblight - быстро пришел ключ, только вот при открытии заблюренного ключа - получил вместо стимовского ключа вот ЭТО https://i.imgur.com/E80NDSW.jpg Клацанье по кнопке ведет сюда https://gamehag.com/code/2461974 (номер в конце - это номер заказа). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Roblox_Rhseht По сравнению с прошлым годом в магазине сайта произошли некоторые изменения: ключи в заказе заблюрены т.е. чтобы увидеть ключ нужно клацнуть ниже (зачем это сделано - не понятно, ведь функции возврата заказа "неоткрытого" ключа в придачу не завезли). Так вот покупал в магазе несколько ключей - и все было отлично. Заказал Soulblight - быстро пришел ключ, только вот при открытии заблюренного ключа - получил вместо стимовского ключа вот ЭТО https://i.imgur.com/E80NDSW.jpg Клацанье по кнопке ведет сюда https://gamehag.com/code/2461974 (номер в конце - это номер заказа). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?



11 OCTOBER 2019 14:21 3761



Lyoga Не сталкивался, тоже хотелось бы знать.

Lyoga В магазине гамехаг продают последний Вольфенштейн но платформа не указана , наверное такаяже фигня? Кто знает напишите пожалуйста.

Roblox_Rhseht В магазине гамехаг продают последний Вольфенштейн но платформа не указана , наверное такаяже фигня? Кто знает напишите пожалуйста.



12 OCTOBER 2019 05:03 3761



MrSer30 Это гг