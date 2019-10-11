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Ring of Elysium обзор

ReMixDragon avatar

ReMixDragon

October 11, 2019 at 01:06 AM

В этом обзоре я хотел бы рассказать об игре Ring of Elysium которая вышла 19 сентября 2018 года, а  также высказать своё мнение об этой игре. 


. Ring of Elysium - это игра в стиле Battle Royale , схожая с игрой PUBG . Внезапное извержение вулкана наполнило остров Европы смертоносным вулканическим пеплом, и вам придется сделать все возможное, чтобы остаться в живых.
С смертоносным пеплом, распространяющимся по всему острову, единственным выходом является спасательный полет, который прибывает примерно через двадцать минут, вертолет может спасти только до четырех человек и останется только на короткий период времени.
В  этой игре  есть разные улучшения для оружия которые можно найти в игровом мире такие как : прицелы , глушители и так далее , ещё есть транспорт : машины , мотоциклы  , но помимо этого транспорта в игре присутствуют всеразличные устройства для передвижения, как для суши так и для водной территории , например глайдер ( для водных территорий ) и дельтаплан ( для суши ) что довольно удобно , ведь вручную переплывать длинный промежуток между сушей бывает довольно долго . Это конечно плюсы , но и минусы есть ( куда ж без них ) . Из минусов могу отметить  несбалансированную  стрельбу  и в целом игра ещё     "сыровата " . Эта игра немного выделила себя из множества таких проектов в игре множества роботизированной техники , а также персонажи среди которых есть как минимум 1 робот . Также в игре есть несколько режимов:
1.Региональные Преобразования
Карта будет разделена на разные зоны, и со временем концентрация пепла резко возрастет.
2.Различные Способности Игрока
Планеры, велосипеды BMX, крюки для захвата... Бросание экстремальных видов спорта в микс создает новые стили игры, ограниченные только воображением. В то время как игроки борются свой путь через катастрофу, как лучше использовать эти способности часто означают разницу между жизнью и смертью.
3.спасательный вертолет
В отличие от традиционного условия победы, ваша конечная цель-сесть на спасательный вертолет, что открывает новые стратегические возможности в жанре Battle Royale.
4.Убедительное Стихийное Бедствие
Высокодетализированная презентация природных катастроф-имитация сюрреалистических погодных условий: солнечно, облачно, туманно, сильный дождь, грозы...
Пепельный Глаз
1.Нет зоны сокращается
Не будет никакого "сужения зоны", единственным безопасным убежищем от смертоносных испарений будет вечно движущийся "пепельный глаз". Оказавшись на мели в этом вулканическом апокалипсисе, это было бы беспрецедентным испытанием на выживание.

2.Кислород является ключевым
Время будет напряженным, и вам придется сделать все возможное, чтобы собрать как можно больше кислорода, чтобы выжить. Это захватывающее дух соревнование на выживание находится на грани прорыва!

3.Побег
Вертолет спасет только выжившего с наибольшим количеством кислорода. Однако с прибытием вертолета ваше местоположение будет открыто всем врагам на карте. Есть ли у вас то, что нужно, чтобы выжить до самого конца?
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 12, 2019 at 05:37 AM

Так а что с обзором то , а то так ничего и не понятно
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 12, 2019 at 07:50 AM

Спасибо за статью.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 12, 2019 at 07:51 AM

В стиме игра бесплатная кстати.
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 12, 2019 at 02:50 PM

Пацаны, пацаны, вы держите штанишки...
Jonisniperr avatar

Jonisniperr

October 12, 2019 at 02:51 PM

ДА

ghost2113 avatar

ghost2113

October 13, 2019 at 07:46 PM

спасибо
ghost2113 avatar

ghost2113

October 13, 2019 at 07:46 PM

хорошая статья

ghost2113 avatar

ghost2113

October 13, 2019 at 07:46 PM

помогла
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