Ring of Elysium обзор

В этом обзоре я хотел бы рассказать об игре Ring of Elysium которая вышла 19 сентября 2018 года, а также высказать своё мнение об этой игре.

. Ring of Elysium - это игра в стиле Battle Royale , схожая с игрой PUBG . Внезапное извержение вулкана наполнило остров Европы смертоносным вулканическим пеплом, и вам придется сделать все возможное, чтобы остаться в живых.С смертоносным пеплом, распространяющимся по всему острову, единственным выходом является спасательный полет, который прибывает примерно через двадцать минут, вертолет может спасти только до четырех человек и останется только на короткий период времени.В этой игре есть разные улучшения для оружия которые можно найти в игровом мире такие как : прицелы , глушители и так далее , ещё есть транспорт : машины , мотоциклы , но помимо этого транспорта в игре присутствуют всеразличные устройства для передвижения, как для суши так и для водной территории , например глайдер ( для водных территорий ) и дельтаплан ( для суши ) что довольно удобно , ведь вручную переплывать длинный промежуток между сушей бывает довольно долго . Это конечно плюсы , но и минусы есть ( куда ж без них ) . Из минусов могу отметить несбалансированную стрельбу и в целом игра ещё "сыровата " . Эта игра немного выделила себя из множества таких проектов в игре множества роботизированной техники , а также персонажи среди которых есть как минимум 1 робот . Также в игре есть несколько режимов:1.Региональные ПреобразованияКарта будет разделена на разные зоны, и со временем концентрация пепла резко возрастет.2.Различные Способности ИгрокаПланеры, велосипеды BMX, крюки для захвата... Бросание экстремальных видов спорта в микс создает новые стили игры, ограниченные только воображением. В то время как игроки борются свой путь через катастрофу, как лучше использовать эти способности часто означают разницу между жизнью и смертью.3.спасательный вертолетВ отличие от традиционного условия победы, ваша конечная цель-сесть на спасательный вертолет, что открывает новые стратегические возможности в жанре Battle Royale.4.Убедительное Стихийное БедствиеВысокодетализированная презентация природных катастроф-имитация сюрреалистических погодных условий: солнечно, облачно, туманно, сильный дождь, грозы...Пепельный Глаз1.Нет зоны сокращаетсяНе будет никакого "сужения зоны", единственным безопасным убежищем от смертоносных испарений будет вечно движущийся "пепельный глаз". Оказавшись на мели в этом вулканическом апокалипсисе, это было бы беспрецедентным испытанием на выживание.2.Кислород является ключевымВремя будет напряженным, и вам придется сделать все возможное, чтобы собрать как можно больше кислорода, чтобы выжить. Это захватывающее дух соревнование на выживание находится на грани прорыва!3.ПобегВертолет спасет только выжившего с наибольшим количеством кислорода. Однако с прибытием вертолета ваше местоположение будет открыто всем врагам на карте. Есть ли у вас то, что нужно, чтобы выжить до самого конца?