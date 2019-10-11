Про Gamehag

О том какой чудесный сервис Gamehag

Сейчас я поведую вам о том какой чудесный сервис Gamehag.Этот сервис ну очень читерный,можно получать до 600 валюты в день.Название статьи отлично передаёт главную идею портала - дать возможность пользователям получать бонусы играя в свои любимые игры и всё это совершенно бесплатно. Ни регистрация, ни использование портала, ни тем более выбор награды не стоят денег. Вы просто входите через Gamehag и играете в свои любимые игры и получаете Камни Душ - местная валюта со своей историей. Каждый, кому интересно, может с ней ознакомиться на странице..Обычно я трачу валюту на роблоксы так как мне нравится эта игра.Я открыл всего лишь 1 кейс и угадайте что мне выпало,правильно 1 робакс.Но я не растраиваюсь и коплю дальше я пишу эту статью для того чтобы получить одну тысячу кирсталиков(Подскажите название пожалуйсто).Тут ну очень всё понятно берёшь проходишь обучение и тебе сразу даётся 90 кристаликов(Не точно).Обычно я играю в"World Of Warships" и теперь за это я могу получать другую валюту в играх.Это супер!Эту статью я очень долго придумывал и писал.И ещё этот сервис моментально пополняет ваш баланс виртуальной ваютой это ли не круто.Коротко о том как надо игратьЕсли вы вошли на Gamehag - Вы уже получили 5КД раз в день, а заходя 7 дней подряд дополнительно 20. Пройдите самоучитель и парусот камушков у вас в копилке. Много это или мало? Думаю не столь важно, если это и так не стоит никаких усилий. Ты любишь писать на форум о своих любимых играх, - это дополнительный бонус, - проводишь время в минииграх, - следующий, - приглашаешь знакомых и они, как и ты, активные участники сообщества, - очередной. Заметьте, что пока мы не приложили никаких дополнительных усилий.Я, например, люблю играть в племена, но только на начальном этапе. Позже ей нужно посвятить времени намного больше, чем позволяет взрослая жизнь. Поэтому дохожу до 300-400к и оставляю аккаунт. Много раз уже начинал и хороший старт - это безопасность на начальном этапе. Поэтому 1200 баллов премиум доступные в наградах для меня просто находка. Можно добывать ресурсы, строить здания и нанимать войска первый месяц намного быстрее, достаточно для того, чтобы превратить в фермы близлежайщие деревни, но это только моё виденье вопроса.Кроме заданий можно регулярно получать Камни Душ написанием статей и очерков, чем нп. сейчас занят я :) , участием в конкурсах. Если заработанные КД вам не нужны - их всегда можно перевести знакомому, но можно и оставить. Ведь это камни, они не портятся и не имеют срока годности. Всегда можно вернуться на свой аккаунт и на нём будут наши Камни Душ, да же если вы их заработали в прошлой жизни.