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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
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Про Gamehag

Sk1fe avatar

Sk1fe

October 11, 2019 at 12:46 AM

О том какой чудесный сервис Gamehag


Сейчас я поведую вам о том какой чудесный сервис Gamehag.Этот сервис ну очень читерный,можно получать до 600 валюты в день.Название статьи отлично передаёт главную идею портала - дать возможность пользователям получать бонусы играя в свои любимые игры и всё это совершенно бесплатно. Ни регистрация, ни использование портала, ни тем более выбор награды не стоят денег. Вы просто входите через Gamehag и играете в свои любимые игры и получаете Камни Душ - местная валюта со своей историей. Каждый, кому интересно, может с ней ознакомиться на странице..Обычно я трачу валюту на роблоксы так как мне нравится эта игра.Я открыл всего лишь 1 кейс и угадайте что мне выпало,правильно 1 робакс.Но я не растраиваюсь и коплю дальше я пишу эту статью для того чтобы получить одну тысячу кирсталиков(Подскажите название пожалуйсто).Тут ну очень всё понятно берёшь проходишь обучение и тебе сразу даётся 90 кристаликов(Не точно).Обычно я играю в"World Of Warships" и теперь за это я могу получать другую валюту в играх.Это супер!Эту статью я очень долго придумывал и писал.И ещё этот сервис моментально пополняет ваш баланс виртуальной ваютой это ли не круто.
Коротко о том как надо играть
Если вы вошли на Gamehag - Вы уже получили 5КД раз в день, а заходя 7 дней подряд дополнительно 20. Пройдите самоучитель и парусот камушков у вас в копилке. Много это или мало? Думаю не столь важно, если это и так не стоит никаких усилий. Ты любишь писать на форум о своих любимых играх, - это дополнительный бонус, - проводишь время в минииграх, - следующий, - приглашаешь знакомых и они, как и ты, активные участники сообщества, - очередной. Заметьте, что пока мы не приложили никаких дополнительных усилий.Я, например, люблю играть в племена, но только на начальном этапе. Позже ей нужно посвятить времени намного больше, чем позволяет взрослая жизнь. Поэтому дохожу до 300-400к и оставляю аккаунт. Много раз уже начинал и хороший старт - это безопасность на начальном этапе. Поэтому 1200 баллов премиум доступные в наградах для меня просто находка. Можно добывать ресурсы, строить здания и нанимать войска первый месяц намного быстрее, достаточно для того, чтобы превратить в фермы близлежайщие деревни, но это только моё виденье вопроса.Кроме заданий можно регулярно получать Камни Душ написанием статей и очерков, чем нп. сейчас занят я :) , участием в конкурсах. Если заработанные КД вам не нужны - их всегда можно перевести знакомому, но можно и оставить. Ведь это камни, они не портятся и не имеют срока годности. Всегда можно вернуться на свой аккаунт и на нём будут наши Камни Душ, да же если вы их заработали в прошлой жизни.
Yraseretiu avatar

Yraseretiu

October 11, 2019 at 01:15 AM

что немогу читать
IBro007 avatar

IBro007

October 12, 2019 at 12:15 PM

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
RexForeverZET_sika45 avatar

RexForeverZET_sika45

October 12, 2019 at 12:21 PM

тевирп
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 12, 2019 at 02:53 PM

Просто что ты пишешь, парень?
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 12, 2019 at 07:38 PM

Неплохая статья!
bolotan1034 avatar

bolotan1034

October 12, 2019 at 07:43 PM

да вотэта чотко

bolotan1034 avatar

bolotan1034

October 12, 2019 at 07:43 PM

к

bolotan1034 avatar

bolotan1034

October 12, 2019 at 07:45 PM

неплохо

Lira_Night avatar

Lira_Night

October 13, 2019 at 06:47 PM

Кто знает что делать если за коменты опыт не дают?
Panda17 avatar

Panda17

October 25, 2019 at 12:06 PM

кто-то уже покупал карту стим в фунтах она работает в россии ?

games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:37 PM

Привет
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:38 PM

Как дела
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:39 PM

Как вам игра
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:40 PM

Топовый
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:40 PM

Круто что ты обижался я тоже стобой хачу я тоже буду рада ответить на вопросы
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:41 PM

Как дела как здоровье как дела как здоровье у меня есть токо говори Саша привет всем твоим близким здоровья счастья благополучия тебе доплыть до конца плавую я не могу найти у себя на сайте к стати я
games123487 avatar

games123487

October 26, 2019 at 11:41 PM

Как дела как настроение а ты не знаешь что я не нашел в интернете и не как не знаю как это сделать в ближайшее время я не магу поднять на канфеты пасмотри я не магу поднять на канфеты пасмотри я не ма
anton162__ avatar

anton162__

October 27, 2019 at 03:12 AM

хорошая статья
Rtx666 avatar

Rtx666

October 27, 2019 at 06:33 PM

топ статья!
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 27, 2019 at 08:56 PM

Сегодня опыт не дают за сообщение. Странно
Gribsnov3243 avatar

Gribsnov3243

October 28, 2019 at 01:31 AM

Ннннрр
CaSPy_GG avatar

CaSPy_GG

October 28, 2019 at 06:38 PM

Приятно
CaSPy_GG avatar

CaSPy_GG

October 28, 2019 at 06:39 PM

Очень хорошо, хз почему на форум кинули .-.
CaSPy_GG avatar

CaSPy_GG

October 28, 2019 at 06:39 PM

Статья нормальная вроде как
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