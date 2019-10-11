GTA VI: ожидания, дискуссии.

Одна из игр Rockstar Games Grand Theft Auto VI, которые обсуждаются и ожидаются геймерами, все еще окутана атмосферой тайны. Никто почти ничего не знает о том, как будет выглядеть новая часть серии игр GTA, как она будет выглядеть и вообще, когда ожидать релиза.

Тем не менее, фанаты не унывают и строят свои теории о том, как будет выглядеть игра, какой временной период она охватит и что может стать вдохновением для GTA VI.

Поклонники игровой вселенной GTA задумались над тем, в какой части новая часть должна быть ближе. Многие считают, что GTA: San Andreas может быть самым большим потенциалом для начальной точки GTAVI. По мнению фанатов, GTA: SA была и остается невероятной игрой, в которую хочется вернуться из-за очень большого открытого мира, большого разнообразия субкультур и банд, введенных и развитых, а также продуманных и интересных побочных квестов. Я присоединяюсь к мнению поклонников, я думаю, что Rockstar должна взять и умножить то, что было представлено нам в GTA: SA.

Согласно новой части, информация о том, что проект действительно должен получить огромный открытый мир с несколькими городами, неоднократно поступала. Плюс ко всему, поклонники считают, что каждый город должен быть дополнительно окружен огромной пригородной зоной и дикой природой, что в свою очередь должно в разы увеличить игровой мир.

Кроме того, поклонники серии слушают другие всплывающие новости GTA VI, в которых сообщается о положительном опыте внедрения линейных миссий в других локациях, таких как GTA V, поэтому такие миссии могут появиться в новой части, в таких местах, как Гавайи, Куба или Аляска. Если на самом деле такая информация не является мифом, то разнообразие игровых локаций будет увеличиваться, что будет подпитывать интерес к этому проекту не только для поклонников данной серии, но и для новых игроков.

Что касается временного промежутка, то поклонники признаются, что хотели бы увидеть декорации 1970-1980-х годов, но и с радостью примут современность. Поскольку Rockstar зарекомендовала себя как разработчик основательно работающий над достоверной исторической эпохой, игроки не сомневаются, что авторы GTA VI не разочаруют их в этом плане.

Возвращаясь к возможному введению в игру огромных открытых пространств, многие поклонники ожидают увидеть внедрение самых разнообразных игровых возможностей, таких как охота, рыбалка, путешествия, подводное плавание, участие в различных гонках, участие в спортивных мероприятиях и тому подобное.

Несмотря на это, ожидания игроков из новой серии GTA сильно отличаются, и из-за отсутствия хоть какой-то достоверной информации все описанное переводится в разряд обычных предположений и надежд.

В то же время, последняя утечка на GTA VI заявила, что работа над этим проектом началась еще в 2012 году, а это значит, что проект может выйти вскоре после выхода нового поколения платформ.

Что касается недавней утечки, опубликованной на Reddit о том, что игра якобы называется Project Americas, то ее события точно охватывают период 1970-1980-х годов, а среди особенностей игры был назван ограниченный арсенал, который можно носить с собой, изменения зданий и автомобилей со временем, акцент на погоде и многое другое, после чего редактор Джейсон Шрейер в Twitter опроверг эти слухи, по его данным, это подделка.

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