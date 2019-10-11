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GTA VI: ожидания, дискуссии.

stromberg avatar

stromberg

October 11, 2019 at 12:44 AM

Одна из игр Rockstar Games Grand Theft Auto VI, которые обсуждаются и ожидаются геймерами, все еще окутана атмосферой тайны. Никто почти ничего не знает о том, как будет выглядеть новая часть серии игр GTA, как она будет выглядеть и вообще, когда ожидать релиза.

Тем не менее, фанаты не унывают и строят свои теории о том, как будет выглядеть игра, какой временной период она охватит и что может стать вдохновением для GTA VI.


 

Поклонники игровой вселенной GTA задумались над тем, в какой части новая часть должна быть ближе. Многие считают, что GTA: San Andreas может быть самым большим потенциалом для начальной точки GTAVI. По мнению фанатов, GTA: SA была и остается невероятной игрой, в которую хочется вернуться из-за очень большого открытого мира, большого разнообразия субкультур и банд, введенных и развитых, а также продуманных и интересных побочных квестов. Я присоединяюсь к мнению поклонников, я думаю, что Rockstar должна взять и умножить то, что было представлено нам в GTA: SA.

Согласно новой части, информация о том, что проект действительно должен получить огромный открытый мир с несколькими городами, неоднократно поступала. Плюс ко всему, поклонники считают, что каждый город должен быть дополнительно окружен огромной пригородной зоной и дикой природой, что в свою очередь должно в разы увеличить игровой мир.

Кроме того, поклонники серии слушают другие всплывающие новости GTA VI, в которых сообщается о положительном опыте внедрения линейных миссий в других локациях, таких как GTA V, поэтому такие миссии могут появиться в новой части, в таких местах, как Гавайи, Куба или Аляска. Если на самом деле такая информация не является мифом, то разнообразие игровых локаций будет увеличиваться, что будет подпитывать интерес к этому проекту не только для поклонников данной серии, но и для новых игроков.

Что касается временного промежутка, то поклонники признаются, что хотели бы увидеть декорации 1970-1980-х годов, но и с радостью примут современность. Поскольку Rockstar зарекомендовала себя как разработчик основательно работающий над достоверной исторической эпохой, игроки не сомневаются, что авторы GTA VI не разочаруют их в этом плане.

Возвращаясь к возможному введению в игру огромных открытых пространств, многие поклонники ожидают увидеть внедрение самых разнообразных игровых возможностей, таких как охота, рыбалка, путешествия, подводное плавание, участие в различных гонках, участие в спортивных мероприятиях и тому подобное.

Несмотря на это, ожидания игроков из новой серии GTA сильно отличаются, и из-за отсутствия хоть какой-то достоверной информации все описанное переводится в разряд обычных предположений и надежд.

В то же время, последняя утечка на GTA VI заявила, что работа над этим проектом началась еще в 2012 году, а это значит, что проект может выйти вскоре после выхода нового поколения платформ.

Что касается недавней утечки, опубликованной на Reddit о том, что игра якобы называется Project Americas, то ее события точно охватывают период 1970-1980-х годов, а среди особенностей игры был назван ограниченный арсенал, который можно носить с собой, изменения зданий и автомобилей со временем, акцент на погоде и многое другое, после чего редактор Джейсон Шрейер в Twitter опроверг эти слухи, по его данным, это подделка.

ПОДДЕЛКА:

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dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:31 PM

coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
proba avatar

proba

October 11, 2019 at 06:04 PM

Ждемс, а пока в red dead redemtion 2 пгоняем -_-
Reproix avatar

Reproix

October 11, 2019 at 07:02 PM

я 1 кто НЕНАВИДИТ гта?
DickOff avatar

DickOff

October 11, 2019 at 10:34 PM

RDR 2 НА ПК: ОЖИДАНИЯ, ДИСКУССИИ.
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 12, 2019 at 05:37 AM

Мое ведро так и не тянет гта , а стоько лет с релиза прошло
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 12, 2019 at 07:53 AM

ГТА 6 наверное не скоро выйдет.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 12, 2019 at 07:55 AM

RDR 2 на пк пока что-то сильно дорогая будем ждать скидок.
MrSer30 avatar

MrSer30

October 12, 2019 at 11:35 AM

Ну что, как обсуждение?
_36070 avatar

_36070

October 12, 2019 at 11:44 AM

О привет!
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 12, 2019 at 02:53 PM

О жташка топ!
serg_norther avatar

serg_norther

October 12, 2019 at 05:39 PM

Гадание на кофейной гуще
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 12, 2019 at 07:35 PM

Главное чтобы была сюжетная кампания!
Cucumber102 avatar

Cucumber102

October 13, 2019 at 03:49 PM

Будем ждать
ghost2113 avatar

ghost2113

October 13, 2019 at 07:46 PM

отличная статья

avatat606 avatar

avatat606

October 13, 2019 at 08:28 PM

Жду с нетерпением
Ghostikys avatar

Ghostikys

October 13, 2019 at 09:13 PM

Люблю гта
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 14, 2019 at 03:15 AM

Ещё пока не скоро.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 14, 2019 at 03:16 AM

Ну не чего страшного всё будет попозже.
Crazy_Wolf_666 avatar

Crazy_Wolf_666

October 15, 2019 at 12:25 AM

Ожидаем , но когда она будет и чем нас на сей раз удивят :) в предкушении.
piston228007 avatar

piston228007

October 15, 2019 at 01:07 AM

Ждём
aramikaramik avatar

aramikaramik

October 15, 2019 at 10:35 PM

ЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдёмЖдём

genek87 avatar

genek87

October 16, 2019 at 02:34 PM

Пока доится GTA online, скорее всего 6-ую выпускать невыгодно
grimpli avatar

grimpli

October 16, 2019 at 04:25 PM

Ждем

Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 16, 2019 at 06:52 PM

Жта лет 5 еще будет жить
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GTA VI: ожидания, дискуссии. - От пользователей Forum on Gamehag