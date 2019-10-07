Проблемы с Заданиями

PiePlay Привет! Я выполнил всё что нужно было в задании на Warthunder и прислал просто ИДЕАЛЬНЫЙ скриншот но gamehag отклоняет их! У кого такая же проблема?

BenyaKrik Пиши Мисти.

PiePlay Я писал но она все го лишь сделай другой скриншот. . хотя я их и переделывал они не принимают

BenyaKrik Ну незнаю тогда. У меня это задание моментально без проблем приняли.

BenyaKrik Там вроде статистику просто нужно отправить (скрин). Хотя точно уже не помню.

ultera У меня тоже gamehag задания от Warthundera не принемает

KorbanDallas Буду пробовать. Отпишусь потом.

siropinec Когда хочу выполнить задание меня перекидывает в app gallery и пишет что данного п риложения там нету, почему игры не скачиваеются из play маркета как у всех? Как это исправить помогите пожалуйста.

Lyoga Хорошее задание плохо что не принимают.

nailkaiser_sama Раньше принимали. Норм задания в вартханур, даже весь клиент качать не треба, можно лайт юзать

stromberg извиняюсь за свою тупость, но куда отправлять сриншоты? ,_,

Sadizmo88 Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?

Vsetoppro228 Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?

Lyoga Я тоже не знаю куда скрины отправлять.

Lyoga Подскажите пожалуйста.

stromberg я нашел, как принимаешь задание вылезает окно и открывается первый этап в виде диалога с Мисти. В него и надо отправлять скрины))

VLADWOLFACTION Гог отличнгчд

PavelVstsk Мне пока все приходило

dimo_butter cooooooooooooooooooooooooooool

dimo_butter cooooooooooooooooooooooooooooooooooool

dimo_butter cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool

dimo_butter ccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool

dimo_butter coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolll

Lyoga Спасибо за ответ.