Проблемы с Заданиями

Привет! Я выполнил всё что нужно было в задании на Warthunder и прислал просто ИДЕАЛЬНЫЙ скриншот но gamehag отклоняет их! У кого такая же проблема?
Я писал но она все го лишь сделай другой скриншот. . хотя я их и переделывал они не принимают
Ну незнаю тогда. У меня это задание моментально без проблем приняли.
Там вроде статистику просто нужно отправить (скрин). Хотя точно уже не помню.
У меня тоже gamehag задания от Warthundera не принемает
Буду пробовать. Отпишусь потом.
Когда хочу выполнить задание меня перекидывает в app gallery и пишет что данного п риложения там нету, почему игры не скачиваеются из play маркета как у всех? Как это исправить помогите пожалуйста.
Хорошее задание плохо что не принимают.
Раньше принимали. Норм задания в вартханур, даже весь клиент качать не треба, можно лайт юзать
извиняюсь за свою тупость, но куда отправлять сриншоты? ,_,
Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?
Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?
Я тоже не знаю куда скрины отправлять.
я нашел, как принимаешь задание вылезает окно и открывается первый этап в виде диалога с Мисти. В него и надо отправлять скрины))
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Переведите камней душ пожалуйста