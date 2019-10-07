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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
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Проблемы с Заданиями

PiePlay avatar

PiePlay

October 7, 2019 at 07:38 PM

Привет! Я выполнил всё что нужно было в задании на Warthunder и прислал просто ИДЕАЛЬНЫЙ скриншот но gamehag отклоняет их! У кого такая же проблема?
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2019 at 08:32 PM

Пиши Мисти.
PiePlay avatar

PiePlay

October 7, 2019 at 08:35 PM

Я писал но она все го лишь сделай другой скриншот. . хотя я их и переделывал они не принимают
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2019 at 11:01 PM

Ну незнаю тогда. У меня это задание моментально без проблем приняли.
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2019 at 11:03 PM

Там вроде статистику просто нужно отправить (скрин). Хотя точно уже не помню.
ultera avatar

ultera

October 8, 2019 at 04:35 PM

У меня тоже gamehag задания от Warthundera не принемает
KorbanDallas avatar

KorbanDallas

October 8, 2019 at 04:55 PM

Буду пробовать. Отпишусь потом.
siropinec avatar

siropinec

October 8, 2019 at 11:00 PM

Когда хочу выполнить задание меня перекидывает в app gallery и пишет что данного п риложения там нету, почему игры не скачиваеются из play маркета как у всех? Как это исправить помогите пожалуйста.
Lyoga avatar

Lyoga

October 8, 2019 at 11:40 PM

Хорошее задание плохо что не принимают.
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

October 10, 2019 at 12:57 AM

Раньше принимали. Норм задания в вартханур, даже весь клиент качать не треба, можно лайт юзать
stromberg avatar

stromberg

October 10, 2019 at 11:03 AM

извиняюсь за свою тупость, но куда отправлять сриншоты? ,_,
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

October 10, 2019 at 07:00 PM

Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?
Vsetoppro228 avatar

Vsetoppro228

October 10, 2019 at 08:01 PM

Может потому , что Варзандера более нет в списке заданий с играми?
Lyoga avatar

Lyoga

October 10, 2019 at 08:06 PM

Я тоже не знаю куда скрины отправлять.
Lyoga avatar

Lyoga

October 10, 2019 at 08:07 PM

Подскажите пожалуйста.
stromberg avatar

stromberg

October 11, 2019 at 03:20 AM

я нашел, как принимаешь задание вылезает окно и открывается первый этап в виде диалога с Мисти. В него и надо отправлять скрины))
VLADWOLFACTION avatar

VLADWOLFACTION

October 11, 2019 at 11:09 AM

Гог отличнгчд
PavelVstsk avatar

PavelVstsk

October 11, 2019 at 01:02 PM

Мне пока все приходило
dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:21 PM

cooooooooooooooooooooooooooool
dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:21 PM

cooooooooooooooooooooooooooooooooooool
dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:22 PM

cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:22 PM

ccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
dimo_butter avatar

dimo_butter

October 11, 2019 at 04:22 PM

coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolll
Lyoga avatar

Lyoga

October 12, 2019 at 08:06 AM

Спасибо за ответ.
MrSer30 avatar

MrSer30

October 13, 2019 at 12:19 PM

Переведите камней душ пожалуйста
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