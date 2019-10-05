guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
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guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
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begallicintia
begallicintia
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viperlegend266
viperlegend266
Gem231
guilerhukas
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guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
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Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
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guilerhukas
Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
jgdub
jgdub
Gem231
Rain

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unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
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SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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ГАДАЛКА

ctunler avatar

ctunler

October 5, 2019 at 01:50 PM

Кто хоть раз гадал и сколько выигрывали проигрывали?
1342352345 avatar

1342352345

October 5, 2019 at 02:09 PM

Ни разу не пытался т.к. боюсь потерять КД
1342352345 avatar

1342352345

October 5, 2019 at 02:09 PM

Да и ни разу не видел, чтобы кто-то играл в гадалку
angel_in_flame avatar

angel_in_flame

October 5, 2019 at 02:29 PM

Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...
VLADWOLFACTION avatar

VLADWOLFACTION

October 5, 2019 at 03:31 PM

там страшно играть, бесполезно обгадишь кд
ksu1234 avatar

ksu1234

October 5, 2019 at 05:12 PM

какая то ерунда если честно
ksu1234 avatar

ksu1234

October 5, 2019 at 05:12 PM

яяя головешка от часов заря
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

October 6, 2019 at 02:27 PM

Я ни разу не видел чтобы кто то выигрывал
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 7, 2019 at 03:44 PM

Не разу не пробовал
Naruto_uzumake avatar

Naruto_uzumake

October 7, 2019 at 06:59 PM

Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...
ypal007 avatar

ypal007

October 7, 2019 at 07:29 PM

Я както проиграл 2 раза но мотом выйграл 1 и вернулся к числу с которого начинал
PiePlay avatar

PiePlay

October 7, 2019 at 07:34 PM

я выйграл на гадалке 700 кд но больше не пробывал т.к узнал что друг умудрился профукать так 500 кд а мне этого не очень хочется)
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

October 7, 2019 at 08:34 PM

Типа рулетка.
dragonmaer avatar

dragonmaer

October 7, 2019 at 10:57 PM

Нет я не играл и не хочу мне кажеться я проиграю

ssssstorm avatar

ssssstorm

October 8, 2019 at 08:29 AM

Не играл, мне кажется сливы одни)
Vitaliy82 avatar

Vitaliy82

October 8, 2019 at 09:22 AM

играл !!! но казино всегда в плюсе!!!
KorbanDallas avatar

KorbanDallas

October 8, 2019 at 04:57 PM

Не пробовал.
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 06:05 PM

Все виды гадания обычно вызывают азарт и можно на этом уйти в большой минус. Маленькая вероятность что вы уйдете в плюс
Mirten avatar

Mirten

October 8, 2019 at 09:15 PM

Я не понял как это работает.
MrBarsyk avatar

MrBarsyk

October 10, 2019 at 04:35 PM

Еще не игрвл так как нет 3 уровня
Vsetoppro228 avatar

Vsetoppro228

October 10, 2019 at 08:00 PM

Не могу забрать камни душ за прохождение мобильной игры. Может кто-то знает в чем проблема или что нужно делать чтобы их забрать
Lyoga avatar

Lyoga

October 10, 2019 at 08:10 PM

Не побывал в гадалку, но знаю что там не чего не выиграешь.
Lyoga avatar

Lyoga

October 10, 2019 at 08:11 PM

И это не только моё мнение.
dee_sl avatar

dee_sl

October 11, 2019 at 12:49 AM

Не играл. Не вижу смысла профукать КД.
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 11, 2019 at 03:15 AM

Не пробовал )
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