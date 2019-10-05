ГАДАЛКА

ctunler Кто хоть раз гадал и сколько выигрывали проигрывали?

1342352345 Ни разу не пытался т.к. боюсь потерять КД



1342352345 Да и ни разу не видел, чтобы кто-то играл в гадалку



angel_in_flame Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...

VLADWOLFACTION там страшно играть, бесполезно обгадишь кд

ksu1234 какая то ерунда если честно

ksu1234 яяя головешка от часов заря

Ivan2362360 Я ни разу не видел чтобы кто то выигрывал

polinnaaa Не разу не пробовал

Naruto_uzumake Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...

ypal007 Я както проиграл 2 раза но мотом выйграл 1 и вернулся к числу с которого начинал

PiePlay я выйграл на гадалке 700 кд но больше не пробывал т.к узнал что друг умудрился профукать так 500 кд а мне этого не очень хочется)

BenyaKrik Типа рулетка.

dragonmaer Нет я не играл и не хочу мне кажеться я проиграю





ssssstorm Не играл, мне кажется сливы одни)

Vitaliy82 играл !!! но казино всегда в плюсе!!!

KorbanDallas Не пробовал.

Byblik1337 Все виды гадания обычно вызывают азарт и можно на этом уйти в большой минус. Маленькая вероятность что вы уйдете в плюс

Mirten Я не понял как это работает.

MrBarsyk Еще не игрвл так как нет 3 уровня

Vsetoppro228 Не могу забрать камни душ за прохождение мобильной игры. Может кто-то знает в чем проблема или что нужно делать чтобы их забрать

Lyoga Не побывал в гадалку, но знаю что там не чего не выиграешь.

Lyoga И это не только моё мнение.

dee_sl Не играл. Не вижу смысла профукать КД.