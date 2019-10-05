Кто хоть раз гадал и сколько выигрывали проигрывали?
Ни разу не пытался т.к. боюсь потерять КД
Да и ни разу не видел, чтобы кто-то играл в гадалку
Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...
там страшно играть, бесполезно обгадишь кд
какая то ерунда если честно
яяя головешка от часов заря
Я ни разу не видел чтобы кто то выигрывал
Тыкал её тыкал, но так и не понял, как она вообще работает, угадывать то угадываю, но толку если, не поставить...
Я както проиграл 2 раза но мотом выйграл 1 и вернулся к числу с которого начинал
я выйграл на гадалке 700 кд но больше не пробывал т.к узнал что друг умудрился профукать так 500 кд а мне этого не очень хочется)
Нет я не играл и не хочу мне кажеться я проиграю
Не играл, мне кажется сливы одни)
играл !!! но казино всегда в плюсе!!!
Все виды гадания обычно вызывают азарт и можно на этом уйти в большой минус. Маленькая вероятность что вы уйдете в плюс
Я не понял как это работает.
Еще не игрвл так как нет 3 уровня
Не могу забрать камни душ за прохождение мобильной игры. Может кто-то знает в чем проблема или что нужно делать чтобы их забрать
Не побывал в гадалку, но знаю что там не чего не выиграешь.
И это не только моё мнение.
Не играл. Не вижу смысла профукать КД.