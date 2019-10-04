Как вы зарабатываете КД?

А я просыпаюсь иду в школу прихожу домой захожу в комп захожу на сайт и делаю задания 6 дней
Я выполняю предложение ну пытаюсь
я играю как на телефоне так и на компе. так же смотрю рекламу.
Больше всего просмотром рекламы
Всё очень просто:
1) копируем код: GH4291124
2) кликаем у себя в профиле на камень душ
3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА" с иконкой лайка
4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"
5) получаем бонус
6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом
1) копируем код:GH3877483
2) кликаем у себя в профиле на камень душ
3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА"
4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"
5) получаем бонус
6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом
Выполнять задания в играх
смотим рекламу на телефоне прибыльно
Играй в игры, пиши статьи, на телефоне в приложении смотри рекламу.
просто изучаю всю и иногда дают за это КД
Побывал опросы не чего не дали.
Смотреть рекламы и клацать опросики - удел школяров. Взрослые, серьёзные люди выполняют задания в играх, пишут статьи и культурно общаются на форумах.
Забавно вас тут читать, хехех