Как вы зарабатываете КД?

guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem1,400
guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
Gem1,187
begallicintia
begallicintia
Gem28
viperlegend266
viperlegend266
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem20
guilerhukas
guilerhukas
Gem857
guilerhukas
guilerhukas
Gem109
anthonyalejandro.1991
anthonyalejandro.1991
Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
guilerhukas
guilerhukas
Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
jgdub
jgdub
Gem231
Rain

Gem124

unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
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Как вы зарабатываете КД?

sansskeleton123 avatar

sansskeleton123

October 4, 2019 at 08:22 PM

Я смотрю рекламы
Shinek avatar

Shinek

October 4, 2019 at 09:47 PM

А я просыпаюсь иду в школу прихожу домой захожу в комп захожу на сайт и делаю задания 6 дней
MCFieryBoy avatar

MCFieryBoy

October 4, 2019 at 10:48 PM

Я выполняю предложение ну пытаюсь
alolfg5435 avatar

alolfg5435

October 5, 2019 at 12:36 AM

круто очень круто
PiePlay avatar

PiePlay

October 5, 2019 at 10:47 AM

я играю как на телефоне так и на компе. так же смотрю рекламу.
ypal007 avatar

ypal007

October 5, 2019 at 12:41 PM

апп зона!
MrBarsyk avatar

MrBarsyk

October 5, 2019 at 01:09 PM

Больше всего просмотром рекламы
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

October 6, 2019 at 02:28 PM

Апп зона !!
k0fe1 avatar

k0fe1

October 6, 2019 at 10:44 PM

Всё очень просто:
1) копируем код: GH4291124
2) кликаем у себя в профиле на камень душ
3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА" с иконкой лайка
4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"
5) получаем бонус
6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом
_30626 avatar

_30626

October 7, 2019 at 12:52 AM

1) копируем код:GH3877483
2) кликаем у себя в профиле на камень душ
3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА"
4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"
5) получаем бонус
6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 7, 2019 at 01:39 AM

Выполнять задания в играх
dragonmaer avatar

dragonmaer

October 7, 2019 at 09:09 AM

Привет
Z1ck37 avatar

Z1ck37

October 7, 2019 at 02:34 PM

Задание выполняй
debiltypoi avatar

debiltypoi

October 7, 2019 at 02:59 PM

смотим рекламу на телефоне прибыльно
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 7, 2019 at 03:37 PM

Играю в игры
Mirten avatar

Mirten

October 8, 2019 at 09:22 PM

Играй в игры, пиши статьи, на телефоне в приложении смотри рекламу.
StasonXdog avatar

StasonXdog

October 8, 2019 at 09:51 PM

просто изучаю всю и иногда дают за это КД
Rokstap avatar

Rokstap

October 8, 2019 at 10:53 PM

Выполняю опросы
Lyoga avatar

Lyoga

October 8, 2019 at 11:42 PM

Смотрю рекламу за кд.
Lyoga avatar

Lyoga

October 8, 2019 at 11:43 PM

Побывал опросы не чего не дали.
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

October 15, 2019 at 09:22 PM

Смотреть рекламы и клацать опросики - удел школяров. Взрослые, серьёзные люди выполняют задания в играх, пишут статьи и культурно общаются на форумах.
NewUserOct2019 avatar

NewUserOct2019

October 16, 2019 at 01:41 AM

Забавно вас тут читать, хехех
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