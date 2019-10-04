Как вы зарабатываете КД?

sansskeleton123 Я смотрю рекламы

Shinek А я просыпаюсь иду в школу прихожу домой захожу в комп захожу на сайт и делаю задания 6 дней

MCFieryBoy Я выполняю предложение ну пытаюсь

alolfg5435 круто очень круто

PiePlay я играю как на телефоне так и на компе. так же смотрю рекламу.

ypal007 апп зона!

MrBarsyk Больше всего просмотром рекламы

Ivan2362360 Апп зона !!

k0fe1 Всё очень просто:

1) копируем код: GH4291124

2) кликаем у себя в профиле на камень душ

3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА" с иконкой лайка

4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"

5) получаем бонус

6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом



_30626 1) копируем код:GH3877483

2) кликаем у себя в профиле на камень душ

3) ищем заголовок "РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА"

4) вставляем скопированный код в поле "СКАЖИ НАМ, КТО ТЕБЯ ПОСОВЕТОВАЛ"

5) получаем бонус

6) ниже копируем свой уникальный код и распространяем его таким же образом

akira_yukio Выполнять задания в играх

dragonmaer Привет

Z1ck37 Задание выполняй

debiltypoi смотим рекламу на телефоне прибыльно



polinnaaa Играю в игры

Mirten Играй в игры, пиши статьи, на телефоне в приложении смотри рекламу.

StasonXdog просто изучаю всю и иногда дают за это КД

Rokstap Выполняю опросы

Lyoga Смотрю рекламу за кд.

Lyoga Побывал опросы не чего не дали.

nailkaiser_sama Смотреть рекламы и клацать опросики - удел школяров. Взрослые, серьёзные люди выполняют задания в играх, пишут статьи и культурно общаются на форумах.