блокировка впн

В общем, пытался я создать аккаунт через впн на этом сайте, с америки, там у них оплата за задания намного больше, и самих игр больше, вот, создал аккаунт, скрины накидал, сижу жду, и тут мне прилетает бан за использование впн, пытался создавать другие акки через разные впн, ничего не помогает.
Слушаю ваше мнение
а скрины были хоть на английском языке ?
так то прикольно иностранцы все в топе висят за день по 10 к набирают а для россии и украины нереально
а можно вообще еще один акк зарегистрировать с одного ай пи ?
только они через какую-то прогу проверяют и видят типа через впн или прокси сидишь
ну за создание второго акка наскоко я знаю тут бан дают на раз.
Лучше не надо, это плохо.
Не надо использовать это просто
Первое = как говорили вверху рано или поздно кинут бан
Второе = я читал на форумах что там люди ждут чуть ли не месяц
так что идея так себе
Не лучше не делать через впн
Чтобы зарегать новый акк качать виртуальную машину
Было бы ради чего попу рвать