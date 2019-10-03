блокировка впн

Yablockniy_Sok В общем, пытался я создать аккаунт через впн на этом сайте, с америки, там у них оплата за задания намного больше, и самих игр больше, вот, создал аккаунт, скрины накидал, сижу жду, и тут мне прилетает бан за использование впн, пытался создавать другие акки через разные впн, ничего не помогает. Слушаю ваше мнение

HandlyGamehag а скрины были хоть на английском языке ?

Yablockniy_Sok ага, на английском





HandlyGamehag так то прикольно иностранцы все в топе висят за день по 10 к набирают а для россии и украины нереально

HandlyGamehag а можно вообще еще один акк зарегистрировать с одного ай пи ?

Yablockniy_Sok впн вроде меняет ай пи





Yablockniy_Sok только они через какую-то прогу проверяют и видят типа через впн или прокси сидишь





AlexeyL Лучше не рисковать.

Sadizmo88 ну за создание второго акка наскоко я знаю тут бан дают на раз.





Bettylike5 чёкаво...

forus138 Лучше не надо, это плохо.

akira_yukio Не надо использовать это просто

PiePlay Первое = как говорили вверху рано или поздно кинут бан

Второе = я читал на форумах что там люди ждут чуть ли не месяц

так что идея так себе

MCFieryBoy Не лучше не делать через впн

Yablockniy_Sok а через что?

RZ520_YT это норм что бан





RZ520_YT Чтобы зарегать новый акк качать виртуальную машину