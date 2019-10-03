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блокировка впн

Yablockniy_Sok avatar

Yablockniy_Sok

October 3, 2019 at 12:37 AM

В общем, пытался я создать аккаунт через впн на этом сайте, с америки, там у них оплата за задания намного больше, и самих игр больше, вот, создал аккаунт, скрины накидал, сижу жду, и тут мне прилетает бан за использование впн, пытался создавать другие акки через разные впн, ничего не помогает. Слушаю ваше мнение
HandlyGamehag avatar

HandlyGamehag

October 3, 2019 at 01:18 AM

а скрины были хоть на английском языке ?
Yablockniy_Sok avatar

Yablockniy_Sok

October 3, 2019 at 01:19 AM

ага, на английском

HandlyGamehag avatar

HandlyGamehag

October 3, 2019 at 01:24 AM

так то прикольно иностранцы все в топе висят за день по 10 к набирают а для россии и украины нереально
HandlyGamehag avatar

HandlyGamehag

October 3, 2019 at 01:25 AM

а можно вообще еще один акк зарегистрировать с одного ай пи ?
Yablockniy_Sok avatar

Yablockniy_Sok

October 3, 2019 at 01:26 AM

впн вроде меняет ай пи

Yablockniy_Sok avatar

Yablockniy_Sok

October 3, 2019 at 01:27 AM

только они через какую-то прогу проверяют и видят типа через впн или прокси сидишь

AlexeyL avatar

AlexeyL

October 3, 2019 at 06:09 PM

Лучше не рисковать.
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

October 4, 2019 at 03:32 AM

ну за создание второго акка наскоко я знаю тут бан дают на раз.

Bettylike5 avatar

Bettylike5

October 4, 2019 at 02:26 PM

чёкаво...
forus138 avatar

forus138

October 4, 2019 at 03:15 PM

Лучше не надо, это плохо.
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 4, 2019 at 03:15 PM

Не надо использовать это просто
PiePlay avatar

PiePlay

October 4, 2019 at 07:51 PM

Первое = как говорили вверху рано или поздно кинут бан
Второе = я читал на форумах что там люди ждут чуть ли не месяц
так что идея так себе
MCFieryBoy avatar

MCFieryBoy

October 4, 2019 at 10:52 PM

Не лучше не делать через впн
Yablockniy_Sok avatar

Yablockniy_Sok

October 4, 2019 at 10:52 PM

а через что?
RZ520_YT avatar

RZ520_YT

October 6, 2019 at 01:59 PM

это норм что бан

RZ520_YT avatar

RZ520_YT

October 6, 2019 at 02:00 PM

Чтобы зарегать новый акк качать виртуальную машину
rina_sav avatar

rina_sav

October 19, 2019 at 09:59 PM

Было бы ради чего попу рвать
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