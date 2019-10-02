Clash Royale обновление

В данной статье я расскажу вам о обновлении в мобильном приложении Клеш Рояль.

Приветствую, пользователей данного форума. В данной статье я расскажу Вам об обновлении которое вышло пару дней назад, сразу хочу нагласить что статья не является плагиатом либо же спамом, ведь обновления вышло недавно и статей по поводу данной темы нету, если понравится статья оценить лайком и напишите в комментарий что Вы думаете об этом.

Пару дней назад разработчики мобильного приложения Сlash Royale, предоставили своим игрокам новое обновления, я бы даже сказал оно относится к глобальному.

Что же сделали в обновлении разработчики?

Ранее в мобильном приложении был вид соревнования такой как "2 на 2", где Вы со своим другом либо же незнакомым онлайн человеками сражатся таки же против двух онлайн игроков. Теперь же на месте данной так скажем кнопки запуски, стоит кнопка "Диско".

Кнопка "Диско" - это кнопка которая Вас перенаправит на вид соревнования который Вам больше по душе. Также хочу нагласить что состязания "2 на 2" окончательно не убрали оно также осталось, ну уже немножко в другой дизлокации.

Нажав на кнопку "Диско" вас перенаправит на в меню где Вы сможете выбрать вид соревнования из таких как:

"С Выбором карт" - опишу ниже.

"Бой 2 на 2" - описал Вам выше, не хочу дублировать.

"Бал стенобоев 2 на 2", но хочу подметить что пока что данный режим не доступен он ещё в разработке но в скором времени он будет выпущен и игроки смогут ощутить на себе данное состезания.

С выбором карт - Перед началом боя у вас нет готовой колоды, Вам стоит и Вашему противнику выбирать карты среди двух, тоисть из карт "Ночная ведьма" и "Дракончик" это к примеру, игрок должен выбрать только одну карту, которая будет у него в колоде на протяжении всего боя. Также есть тройный режим выбора карт состезания, там уже перед запуском боя вместо выбора среди двух карт, уже предостоит выбор среди трёх карт, а это уже тяжелее.

Бал стенобоев - это режим соревнования, где ВЫ играете со своей колодой, но периодечиски каждых 15 секунд выбегают два стенобоя, Уровень стенобоя решается от уровня Вашей башни короля.

Перейдя к техническим вопросам, скажу что разработчики около 4-х часов делали данное обновления, в этот период игроки не смогли зайти в мобильное приложения и ощутили дискомфорт игроки у которых был к примеру один бой на Клановой войне и к оканчанию обновления срок войны уже истёк, но разработчики упустили это но за то смогли компенсировать своим хорошим обновлениям, в большенстве игроков, довольны даным обновлениям, ведь по суте разработчики ничего не украли а вновь добавили различных красок в игру.

Дорогие друзья, а что Вы думаете насчёт даного обновления? Пишите свои впечатления об обновлении в комментарий, и на этой радостной нотке я прощаюсь с Вами, до скорых встреч ваш верный Dyrak228! ^_^