Unturned -это компьютерная игра с зомби, тематикой в жанре песочницы с элементами симулятора выживания в открытом мире разработанная канадским программистом Нельсоном Секстоном
Основная цель игры — выжить, защищаясь от зомби и враждебных выживших (то есть других игроков при игре в многопользовательском режиме), избегая заражения. Игрок начинает без ресурсов для выживания или с минимальным их набором (в «золотом» режиме или при соответствующей настройке сервера в других режимах). Ресурсы (одежда, оружие, снаряжение, еда, медикаменты, материалы) нужно находить в специфических местах (города, посёлки, заводы, отдельные сооружения типа радиовышек, места крушения транспорта), разбросанных по местности. Зомби обитают в этих же местах, затрудняя сбор ресурсов. Помимо убийства зомби и других выживших в игре доступны следующие виды деятельности:
- Изготовление предметов
- Строительство зданий и сооружений
- Выращивание съедобных растений
- Готовка улучшенной пищи
- Охота и рыбалка
- Езда на транспорте
В игре есть 3 режимы сложностей
- лёгкий
- средний
- хардкор
- (В ранних версиях игры была ещё 1 сложность,золотая)
Далее я расскажу вам подробнее о выше перечисленных 4 режимах.
Режим «Легкий»
В этом режиме игрок добывает в 1.5 раза больше ресурсов (лута, дропа) в отличие от среднего уровня сложности. Все предметы которые находят игроки не ломаются/портятся. Карта местности доступна сразу (однако, если найти предмет дающий доступ к карте — собственно карту — «Chart» или GPS, а потом избавиться от него — карта становится скрыта, но её можно вернуть нажав во вкладке карта на кнопку переключения «Satellite» или «Chart»). Из всех видов зомби присутствуют только простые зомби и мега-зомби а также нет баллистики у пуль.
Режим «Средний»
Баланс между лёгким режимом и хардкорным. Вещи и инструменты так же портятся, как и в трудном режиме. Зомби более агрессивны и могут вызвать кровотечения. Также шанс нахождения хороших вещей меньше чем на лёгком режиме, а предметы могут быть сломанными при нахождении, а еда испорченной. Карта местности становится доступна при наличии в инвентаре предмета «Карта» (Chart) или «GPS». Появляется баллистика пуль. Появляются все виды зомби.
Режим «Хардкор»
В режиме «Хардкор» кардинально изменяется интерфейс, что усложняет игровой процесс, также уменьшается число ресурсов (лут), усложняется способ их поиска, а главный противник игры — зомби — становятся значительно сильнее. Также в этом режиме в начале игры нет карты, по которой можно ориентироваться.
Режим «Золотой»(На текущий момент этот режим игры убрали)
Для того, чтобы данный режим стал доступен, необходимо купить дополнение Unturned Permanent Gold Account Upgrade к игре. Раньше при игре в этом режиме игроку выдавалось несколько случайных предметов. Теперь этот режим просто отделяет игроков с Unturned Permanent Gold Account Upgrade от игроков, не приобретавших дополнение.
Сейчас я расскажу по подробней о всех видах зомби
1 Вид зомби "обычный"
Описание
Здоровье: 100%
Локация: Везде
Опасность: Средняя
Особенность: отсутствует
2 Вид зомби "Спринтер"
Описание
Здоровье: 50%
Локация: Везде
Опасность: Средняя
Особенность: Передвигается быстрее, чем обычный зомби
3 Вид зомби "Ползун"
Описание
Здоровье: 150%
Локация: Везде
Опасность: Средняя
Особенность: Самый здоровый зомби из всех обычных зомби
4 Вид зомби "Зомби-неведимка"
Описание
Здоровье: 100%
Локация: Везде
Опасность: Выше средней
Особенность: Может становится невидимым
5 Вид зомби "Горящий зомби"
Описание
Здоровье: 100%
Локацие: Везде
Опасность: Высокая
Особенность: При смерти взрывается
6 Вид зомби"Кислотный зомби"
Описание
Здоровье: 100%
Локация: Везде
Опасность: Средняя
Особенность: Дальняя атака
7 Вид зомби"Радиоактивный зомби"
Описание
Здоровье: 100%
Локация: Смертельная зона (например НЛО)
Опасность: Выше среднего
Особенность: При смерти взрывается
8 Вид зомби"Мега зомби"
Описание
Здоровье: 2500%
Локация: В больших городах, военных базах, мёртвых зонах
Опасность: Высокая
Особенность: Дальняя атака,в 3 раза больше урон.
Попрошу внимания!
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Спасиба за внимание! Надеюсь вы проявите благо разумие
Unturned -это компьютерная игра с зомби, тематикой в жанре песочницы с элементами симулятора выживания в открытом мире разработанная канадским программистом Нельсоном Секстоном
Основная цель игры — выжить, защищаясь от зомби и враждебных выживших (то есть других игроков при игре в многопользовательском режиме), избегая заражения. Игрок начинает без ресурсов для выживания или с минимальным их набором (в «золотом» режиме или при соответствующей настройке сервера в других режимах). Ресурсы (одежда, оружие, снаряжение, еда, медикаменты, материалы) нужно находить в специфических местах (города, посёлки, заводы, отдельные сооружения типа радиовышек, места крушения транспорта), разбросанных по местности. Зомби обитают в этих же местах, затрудняя сбор ресурсов. Помимо убийства зомби и других выживших в игре доступны следующие виды деятельности:
Изготовление предметов
Строительство зданий и сооружений
Выращивание съедобных растений
Готовка улучшенной пищи
Охота и рыбалка
Езда на транспорте
В игре есть 3 режимы сложностей
лёгкий
средний
хардкор
(В ранних версиях игры была ещё 1 сложность,золотая)
Прикольно, нужно попробовать
Где то я уже видел подобное
Ты бальной человек.тоби не долго осталось играть в комп