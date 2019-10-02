Unturned -это компьютерная игра с зомби, тематикой в жанре песочницы с элементами симулятора выживания в открытом мире разработанная канадским программистом Нельсоном Секстоном

Изготовление предметов

Строительство зданий и сооружений

Выращивание съедобных растений

Готовка улучшенной пищи

Охота и рыбалка

Езда на транспорте

лёгкий

средний

хардкор

(В ранних версиях игры была ещё 1 сложность,золотая)

Режим «Легкий»

В этом режиме игрок добывает в 1.5 раза больше ресурсов (лута, дропа) в отличие от среднего уровня сложности. Все предметы которые находят игроки не ломаются/портятся. Карта местности доступна сразу (однако, если найти предмет дающий доступ к карте — собственно карту — «Chart» или GPS, а потом избавиться от него — карта становится скрыта, но её можно вернуть нажав во вкладке карта на кнопку переключения «Satellite» или «Chart»). Из всех видов зомби присутствуют только простые зомби и мега-зомби а также нет баллистики у пуль.

Режим «Средний»

Баланс между лёгким режимом и хардкорным. Вещи и инструменты так же портятся, как и в трудном режиме. Зомби более агрессивны и могут вызвать кровотечения. Также шанс нахождения хороших вещей меньше чем на лёгком режиме, а предметы могут быть сломанными при нахождении, а еда испорченной. Карта местности становится доступна при наличии в инвентаре предмета «Карта» (Chart) или «GPS». Появляется баллистика пуль. Появляются все виды зомби.





Режим «Хардкор»

В режиме «Хардкор» кардинально изменяется интерфейс, что усложняет игровой процесс, также уменьшается число ресурсов (лут), усложняется способ их поиска, а главный противник игры — зомби — становятся значительно сильнее. Также в этом режиме в начале игры нет карты, по которой можно ориентироваться.







Для того, чтобы данный режим стал доступен, необходимо купить дополнение Unturned Permanent Gold Account Upgrade к игре. Раньше при игре в этом режиме игроку выдавалось несколько случайных предметов. Теперь этот режим просто отделяет игроков с Unturned Permanent Gold Account Upgrade от игроков, не приобретавших дополнение.



Сейчас я расскажу по подробней о всех видах зомби



1 Вид зомби "обычный"



Описание

Здоровье: 100%



Локация: Везде



Опасность: Средняя



Особенность: отсутствует



2 Вид зомби "Спринтер" Режим «Золотой»(На текущий момент этот режим игры убрали)Для того, чтобы данный режим стал доступен, необходимо купить дополнение Unturned Permanent Gold Account Upgrade к игре. Раньше при игре в этом режиме игроку выдавалось несколько случайных предметов. Теперь этот режим просто отделяет игроков с Unturned Permanent Gold Account Upgrade от игроков, не приобретавших дополнение.Сейчас я расскажу по подробней о всех видах зомби1 Вид зомби "обычный"ОписаниеЗдоровье: 100%Локация: ВездеОпасность: СредняяОсобенность: отсутствует2 Вид зомби "Спринтер"





Описание



Здоровье: 50%



Локация: Везде



Опасность: Средняя



Особенность: Передвигается быстрее, чем обычный зомби



3 Вид зомби "Ползун"



Здоровье: 50%Локация: ВездеОпасность: СредняяОсобенность: Передвигается быстрее, чем обычный зомби3 Вид зомби "Ползун"

Описание

Здоровье: 150%



Локация: Везде



Опасность: Средняя



Особенность: Самый здоровый зомби из всех обычных зомби



4 Вид зомби "Зомби-неведимка"



Здоровье: 150%Локация: ВездеОпасность: СредняяОсобенность: Самый здоровый зомби из всех обычных зомби4 Вид зомби "Зомби-неведимка"

Описание

Здоровье: 100%



Локация: Везде



Опасность: Выше средней



Особенность: Может становится невидимым







5 Вид зомби "Горящий зомби"

Описание





Локацие: Везде



Опасность: Высокая



Особенность: При смерти взрывается



6 Вид зомби"Кислотный зомби"





Здоровье: 100%Локацие: ВездеОпасность: ВысокаяОсобенность: При смерти взрывается6 Вид зомби"Кислотный зомби"

Описание

Здоровье: 100%



Локация: Везде



Опасность: Средняя



Особенность: Дальняя атака



7 Вид зомби"Радиоактивный зомби"



7 Вид зомби"

Описание

Здоровье: 100%



Локация: Смертельная зона (например НЛО)



Опасность: Выше среднего



Особенность: При смерти взрывается



8 Вид зомби"Мега зомби"



Описание

Здоровье: 2500%



Локация: В больших городах, военных базах, мёртвых зонах



Опасность: Высокая



Особенность: Дальняя атака,в 3 раза больше урон.





Попрошу внимания!

Данная статья не является спамом или плагиатом поскольку: на сервесе gamehag нет подобных этой статей, здесь нет повторяющегося текста.



Спасиба за внимание! Надеюсь вы проявите благо разумие

Основная цель игры — выжить, защищаясь от зомби и враждебных выживших (то есть других игроков при игре в многопользовательском режиме), избегая заражения. Игрок начинает без ресурсов для выживания или с минимальным их набором (в «золотом» режиме или при соответствующей настройке сервера в других режимах). Ресурсы (одежда, оружие, снаряжение, еда, медикаменты, материалы) нужно находить в специфических местах (города, посёлки, заводы, отдельные сооружения типа радиовышек, места крушения транспорта), разбросанных по местности. Зомби обитают в этих же местах, затрудняя сбор ресурсов. Помимо убийства зомби и других выживших в игре доступны следующие виды деятельности:В игре есть 3 режимы сложностейДалее я расскажу вам подробнее о выше перечисленных 4 режимах.