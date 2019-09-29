Одна из Лучших?

Neverwinter – бесплатная MMORPG от Cryptic Studios и Perfect World Entertainment с non-target боевой системой по вселенной Dungeon & Dragons. Захватывающий сюжет, жестокие битвы ожидают отважных героев, готовых отправиться в мир Невервинтера.

рас :

Полуорки

полуэльфы

дворфы

тифлинги

полурослики

которых в игре шесть : Плут ловкач, истовый клирик, волшебник повелитель, охотник следопыт, бесстрашный воин и воин страж, у каждого класса есть три подкласса и уникальные навыки, которые

, однако

бусты

заметил как, провел

, который

перипетии

маунты

данжах

Я не фанат ММОRPG в целом . Меня всегда отталкивала в них боевая система, состоящая из спама правым кликом мыши и прожиманием клавиш для способностей ,отсутсвие сюжетной составляющей, то, что в них нужно бесконечно гриндить мобов для того чтобы поднять уровень своего персонажа, а после начинать все тот же гринд, только уже для того чтобы купить новые шмотки для своего персонажа, что плавно подводит нас к тому чтобы задонатить. Однако друг уговорил меня скачать эту игру, оказалось не зря. Игра с самого запуска порадовала меня красивым роликом изображающим защиту Невервинтера от дракона (+5% к ожиданиям от игры). Дальше начинается этап создания персонажа. На данный момент в игре имеется девять, люди, эльфы,, темные эльфы, солнечные эльфы,. К тому же каждая раса делится на классы,игрок сам в праве выбрать. В общем большое спасибо разработчикам за такую возможность детальной настройки роли персонажаИмеются также десять божеств которые не принимают участия в сюжете игрыдают отличныедля нашего героя. Стоит обратить внимание и на отсутствие второй игровой фракции, то есть все игроки изначально принадлежат одной стороне и сражаются бок о бок с общим врагом, хорошо это или же нет решайте сами.Дальше больше следующий удививший менямомент это боевая система. Здесьвсе зависит от умения и реакции, а не от случайности как в остальных играх подобного жанра. Сражения в игре динамичные и затягивающие(сам непочти 500 часов в этой игре). Также в игре сбалансированы все классы, каждый может потягаться со своими друзьями, и никогда не знаешь кто победит, громила с секирой или миниатюрная волшебницаВ игре имеются ремесла коих тут аж восемь:Лидерство, изготовление оружия, изготовление лат, алхимия, обработка кожи, кройка шитьё, плетение кольчуг, нанесение узоров.Хочется отметить и отличный сюжетпостоянно подбрасывает нам новыеи подпитывает интерес к прохождению !Следующий плюс данной игры это ее отличия от синонима всех ММОРПГ и да, это ДОНАТ. Здесь он полностью бесполезен, в основном это косметические предметы,и питомцы, не самые важные аспекты игры, однако даже их вы можете выбить с бесплатных сундуков в. Очень приятно и то, что не нужно играть сутками напролёт, персонаж качается довольно быстро.Мой вердикт: Игра определенно заслуживает того чтобы поиграть в нее. Качественная боевка, отличная графика,огромная вариативность создания персонажаа. И Neverwiter не нуждается в трате ваших денег. В общем однозначно рекомендуется к ознакомлениюОценкиГрафика- 8Геймплей- 9Звук и озвучка- 10Сюжет-7Донат- 10