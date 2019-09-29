Rain

Gem21

SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
Sign in to start chatting

20

0/160

Back to От пользователей

Одна из Лучших?

danchez avatar

danchez

September 29, 2019 at 11:38 AM

Neverwinter – бесплатная MMORPG от Cryptic Studios и Perfect World Entertainment с non-target боевой системой по вселенной Dungeon & Dragons. Захватывающий сюжет, жестокие битвы ожидают отважных героев, готовых отправиться в мир Невервинтера.


Я не фанат ММОRPG в целом . Меня всегда отталкивала в них боевая система, состоящая из спама правым кликом мыши и прожиманием клавиш для способностей ,отсутсвие сюжетной составляющей, то, что в них нужно бесконечно гриндить мобов для того чтобы поднять уровень своего персонажа, а после начинать все тот же гринд, только уже для того чтобы купить новые шмотки для своего персонажа, что плавно подводит нас к тому чтобы задонатить. Однако друг уговорил меня скачать эту игру, оказалось не зря. Игра с самого запуска порадовала меня красивым роликом изображающим защиту Невервинтера от дракона (+5% к ожиданиям от игры). Дальше начинается этап создания персонажа. На данный момент в игре имеется девять рас : Полуорки, люди, эльфы, полуэльфы, темные эльфы, солнечные эльфы, дворфытифлингиполурослики. К тому же каждая раса делится на классы, которых в игре шесть : Плут ловкач, истовый клирик, волшебник повелитель, охотник следопыт, бесстрашный воин и воин страж, у каждого класса есть три подкласса и уникальные навыки, которые игрок сам в праве выбрать. В общем большое спасибо разработчикам за такую возможность детальной настройки роли персонажа
Имеются также десять божеств которые не принимают участия в сюжете игры, однако дают отличные бусты для нашего героя. Стоит обратить внимание и на отсутствие второй игровой фракции, то есть все игроки изначально принадлежат одной стороне и сражаются бок о бок с общим врагом, хорошо это или же нет решайте сами.zNkL0TSxOlvzRtIiPvSR67gsV8CslG.jpg
Дальше больше следующий удививший меня момент это боевая система. Здесь все зависит от умения и реакции, а не от случайности как в остальных играх подобного жанра. Сражения в игре динамичные и затягивающие(сам не заметил как, провел почти 500 часов в этой игре). Также в игре сбалансированы все классы, каждый может потягаться со своими друзьями, и никогда не знаешь кто победит, громила с секирой или миниатюрная волшебница
В игре имеются ремесла коих тут аж восемь: Лидерство, изготовление оружия, изготовление лат, алхимия, обработка кожи, кройка шитьё, плетение кольчуг, нанесение узоров.
Хочется отметить и отличный сюжет, который постоянно подбрасывает нам новые перипетии и подпитывает интерес к прохождению !
Следующий плюс данной игры это ее отличия от синонима всех ММОРПГ и да, это ДОНАТ. Здесь он полностью бесполезен, в основном это косметические предметы, маунты и питомцы, не самые важные аспекты игры, однако даже их вы можете выбить с бесплатных сундуков в данжах. Очень приятно и то, что не нужно играть сутками напролёт, персонаж качается довольно быстро.
Мой вердикт: Игра определенно заслуживает того чтобы поиграть в нее. Качественная боевка, отличная графика,огромная вариативность создания персонажаа. И Neverwiter не нуждается в трате ваших денег. В общем однозначно рекомендуется к ознакомлению
Оценки
Графика- 8
Геймплей- 9
Звук и озвучка- 10
Сюжет-7
Донат- 10


ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 29, 2019 at 01:18 PM

Прошел её с другом как коопную рпг, вполне не плохо провели время.
Mutearchi avatar

Mutearchi

October 6, 2019 at 08:47 AM

Вполне может быть обоссана
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 6, 2019 at 02:56 PM

Одна из худших.
proba avatar

proba

October 11, 2019 at 06:05 PM

Для кого то возможно и так...
ProrockXXL avatar

ProrockXXL

October 11, 2019 at 09:47 PM

агадаагадаагадагадагаадагадагада
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Одна из Лучших? - От пользователей Forum on Gamehag